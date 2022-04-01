Самые необходимые профессии в Украине после войны с высокой зарплатой

Будут искать людей для восстановления инфраструктуры и специалистов в агропромышленном комплексе

"Работа будет в проектных, инженерных компаниях, потому что всю инфраструктуру нужно сначала спроектировать, разработать технологические схемы. Потом это все надо построить. То есть нужны водители, строители, сварщики, электрики, слесари, специалисты систем отопления, кондиционирования, водоснабжения, водоотведения и т.д." , – рассказал эксперт.

Стоит ли ждать высоких зарплат?

"Все будет зависеть от сроков завершения войны и начала восстановления экономики. Например, если война закончится в ближайшее время, в течение нескольких месяцев, это один сценарий. Если она будет носить затяжной характер, это совсем другой сценарий. В зависимости от этих сценариев будет кардинально отличаться ситуация с заработными". платами", – объяснил Кущ.

Соответственно сценарии могут быть следующие.

Это возможность рецессии (падения экономики) в Европейском Союзе и в еврозоне. Это может быть, если, например, падение возникнет на фоне высокой инфляции, что может привести к сокращению бизнес активности и рабочих мест. И тогда украинские мигранты, которые работают, например , в Польше могут потерять работу, и им придется возвращаться. Это может быть тоже фактор, который будет менять динамику заработных плат", — пояснил эксперт.

В Украине изменились условия труда во время войны