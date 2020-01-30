Работа за границей. В какие страны уехали работать украинцы в 2019 году

В Чехии искали украинцев на более чем 3 000 вакансий. 61 000 грн можно получить, работая официантом в Израиле. За 2019 пользователи интересовались работой для семейных пар почти 35 000 раз. Какие еще страны открыты для найма работников из Украины и о тенденциях поиска работы за рубежом — в аналитике OLX Работа за 2019 год.
Украинцев на рабочие вакансии в 2019 году больше всего ждали в:
- Польше,
- Германии,
- Словакии,
- Израиле,
- Чехии,
- Венгрии
- Литве
Работая официантом, самую высокую зарплату можно было получать в Израиле и Швеции — примерно 61 000 грн. Устраиваться на штукатура ездили в Литву, где предлагали 60 000 грн, а сантехникам больше всего платили в Германии — около 50 000 грн.
По количеству вакансий традиционно лидирует Польша, однако разрыв с другими странами Восточной Европы сократился, в частности Германия заняла третье место по предложениям. Одной из самых привлекательных стран для трудоустройства за рубежом для украинцев стала Словакия.
За 2019 год было примерно 1300 предложений, а средняя заработная плата там выше той, которую предлагали в Польше — 28 000 грн против 25 500 грн. В топ 5 стран с наибольшим количеством вакансий также вошел Израиль, где оклад украинского специалиста мог составить в среднем 50 000 грн.
Упаковщик, водитель, официант, строитель и разнорабочий — если среди этих профессий есть те, в которых вы разбираетесь, тогда вам повезло, потому что это наиболее популярные вакансии среди работодателей в топ-10 странах, и ваши шансы на получение работы в 2019 году были достаточно высоки. Количество вакансий на должность официанта — 1823, водителя — 1811, упаковщика — 1212, строителя — 811, разнорабочего — 701.
Самый низкий уровень заработной платы был в Черногории, Болгарии и Грузии, он составлял около 16 000 грн. Однако по данным аналитики можно прийти к выводу, что украинцы об этом знают и неохотно интересуются работой в этих странах, так как количество запросов на вакансии в этих странах наименьшее.
В течение 2019 пользователи платформы OLX Работа могли подобрать для себя варианты трудоустройства за рубежом среди 74 стран мира. Украинцы предсказуемо интересовались работой в Польше — 174 000 запросов, в Германии — 171 000, а также значительное количество людей планировали подработать в Чехии — 103 000.
Другая ситуация со странами Северной Европы. Среди запросов на поиск работы за рубежом 28 000 пришлось на вакансии в Норвегии, 21 000 — в Швеции и значительное количество в Финляндии. Однако по этим направлениям найти работу было не слишком легко, поскольку количество открытых вакансий ограничено.
Среди всех запросов пользователей в категории "Работа за рубежом" 5% составил поиск вакансии водителя. Находить такие предложения в 2020 стоит в Израиле, Швеции, Литве, Германии, Чехии, Польши, Хорватии, Эстонии, Словакии и Венгрии, поскольку в этих странах их больше всего. Однако, обратите внимание, что определенные вакансии предусматривают необходимость иметь собственное авто.
Новостью стало то, что в 2019 году, украинцы волновались не только о собственном трудоустройстве, но и планировали полноценную семейную подработку. Около 35 000 запросов — это поиск вакансий для семейных пар.
Если же взглянуть на карту Украины, то наиболее желанна работа за границей для людей в Киевской, Львовской и Днепропетровской областях, население в этих регионах активно откликались на вакансии. По данным OLX Работа, количество отзывов на трудоустройство за рубежом составило более полумиллиона.
Работа за границей. В какие страны уехали работать украинцы в 2019 году
в Польше за 28 тыщ придется пахать как раб по 12 часов в сутки и 6-ть дней в неделю и жить в бараках...
а если работать как человек - по 8 часов, 5-ть дней в неделю то рассчитатывать можно на минималку - 13 000грн...
А среднее взято так... Посчитали всех в том числе высоко оплачиваемые з/п и получили среднюю зп в Польше - 28 000 грн. Поэтому радужные зп в Польше - не такие уж и радужные... но если нет работы в Украине, то конечно и на минималку, есть смысл поехать.