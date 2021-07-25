Обзор зарплат в Житомире. Итоги рынка труда в июне 2021

Количество актуальных вакансий в Украине

Насколько глубоки тренды июня?





Что принес на житомирский рынок труда июнь месяц 2021 года? Если сказать в целом - то глобальных сдвигов в Житомире не было. Продажи вряд ли уступят лидерство - даже ковид не смог это изменить, - пишет сайт http://rabota.zhzh.info/ Диджитализация привела к тому, что спрос на IT-специалистов стал вообще бешеным вызовом. Последние годы IT-сфера в Украине росла на 17-20% ежегодно, но вынужденный переход онлайн обнаружил потребность в специалистах в значительно большем количестве. Поэтому второе место и 13% от общего количества вакансий - просто констатация факта. Радостная новость - в конце концов студенты имеют приличный процент вакансий подработки (третье место за судьбой вакансий).Относительным признаком общего оживления рынка труда может стать возвращение в десятку лидеров Сферы туризма, спешит наверстать упущенное, а также 4 место сферы маркетинга и рекламы - одной из тех, бюджет на которую сокращают в кризис одной из первых. Хороший признак - наличие среди активных работодателей банковской сферы и производства. Это означает, что рынок труда растет по главным направлениям относительно равномерно.

По сравнению с маем, посмотреть, что лидеры продолжают "наращивать отрыв" — это касается продаж, IT и студентов, маркетинга и еще большего количества профессиональных сфер. С "неудачников", которые потеряли долю вакансий, можно отметить консультирование, образование и лидера этого условного антирейтинга — медицину. Если меньшую потребность в образовательных вакансиях можно списать на сезонный тренд, медицинская реформа не дает возможности однозначно определить причину падения количества вакансий.

Средняя предлагаемая зарплата в Украине

Относительно заработной платы — к сожалению, активизация рынка труда не сопровождается ростом и заработной платы. Подавляющее большинство работодателей предлагаютчетверть готовы начинать торговаться с, и только 4% вакансий могут хвастаться зарплатой почти в

Еще одна невеселая новость — средняя предлагаемая заработная плата июня меньше, чем в мае.

Средняя предлагаемая заработная в Украине в мае 2021, по данным аналитики grc.ua, составила 17 038 грн, в то время я в июне 2021 — уже 14 363 грн.



Можно делать много предположений — и то, что май был достаточно критическим для работодателей, чтобы набрать необходимых специалистов, поэтому на зарплатах не экономили. И сезонный тренд — пора отпусков, набирают уже на осень и поэтому не переплачивают. Возможно, есть еще два сезонных варианты по профессиональным сферам — в агробизнесе пока тихо, поэтому зарплата тоже минимизировалась. И образование на каникулах, поэтому больших достижений, и, соответственно, больших зарплат, не нуждается.

С одной стороны, лидерами по приросту зарплаты является сфере медиа, страхование и добычи сырья — они уже давно нуждаются в этом. А с добычей есть и еще и общемировой тренд роста цен на сырье — поэтому рост есть вполне логичным. С другой, общую картину по зарплате минимизировали сферы образования, закупок и аграриев — и такое падение является сезонным трендом.

Средняя заработная плата по профессиям

Средняя заработная плата по регионам Украины

Региональная карта распределения зарплаты, как всегда, разноцветная. Безоговорочным лидером является Киев с зарплатой в почти 40 тыс. грн, на втором месте — Харьков, который, несмотря на то, что остался на втором месте, потерял из лидеров больше всего — с 35 тыс. грн в мае до 24 тыс. в июне. К лидерам присоединились Одесса и Львов, июньская зарплата в которых почти не отличается.



Но если Одесса "съехала" до 21 тыс. грн из майских 23,5 тыс. грн, то Львов стремительно поднялся с 15 до 21 тыс. грн. Пятерку замыкает Днепр — 19 тыс. грн.



Большинство региональных городов Украины предлагают зарплату от 11 до 15 тыс. грн, наиболее явным аутсайдером является Ивано-Франковская область. Несмотря на положительную динамику в соседних Закарпатской и Тернопольской областях, Ивано-Франковская пока не предлагает интересных по зарплате вакансий.

Обзор рынка труда Житомира и области в июле

Больше всего открытых вакансий:

в сфере продаж (24%),

для специалистов из сферы финансов и банковского дела (8%),

для молодых специалистов (8%)

рабочего персонала (8%)

экспертов транспорта и логистики (8%).

Так, например, в категории «Наука и образование» 91% резюме от женщин, категория «Бухгалтерия, управленческий учет» также чисто женская (87% резюме - от женщин). Резюме от мужчин больше в рабочих специальностях в сфере ИТ и на руководящие должности. Больше резюме от кандидатов в возрасте от 18 до 30 лет (47%) и в возрасте от 30 до 40 лет (31.5%).



Категории 40+, 50+ представлены не так активно (по 10%). Кандидатов, представляющих возрастную группу 60% всего 1.5% от всех поисковиков региона, зарегистрированных на кадровом портале.

Рынок труда в Житомирской области: 42% работодателей предлагают компенсацию до 9 тыс. грн.Вакансии Житомира и области составляют 1% от всех актуальных вакансий Украины. Средняя компенсация региона составляет 15 тыс. грн, но 42% работодателей предлагают заработную плату в 1,5 раза меньше. Самая большая зарплата у руководителей, специалистов из сферы IT, ведущих специалистов по маркетингу и логистике. Но таких вакансий лишь 7% от всех актуальных вакансий Житомирщины.Меньше всего открытых вакансий в сфере искусства и развлечений (0.4%), для специалистов индустрии красоты и спорта (0.3%) и домашнего персонала (0.1%).Количество резюме из Житомира и области составляет 0,5% от всех актуальных на кадровом портале grc.ua. Условный конкурс на 1 рабочее место составляет 2 человека. Резюме от мужчин по сравнению с женщинами, не более - 56%, но в некоторых сферах преобладают женщины.Наиболее активно жители Житомира и региона ищут работу в категории «Начало карьеры, студенты» (21% резюме), в сфере продаж (14%) и в IT (12%).27% соискателей согласны принять предложение работы при условии зарплаты от 4.2 до 9.6 тыс. грн.Почти 40% кандидатов Житомирщины соглашаются на заработную плату от 9.6 до 15.1 тыс. грн. На более высокую компенсацию (до 20 тыс. грн) рассчитывают 14% соискателей работы региона. Еще 13% ищут работу с компенсацией в диапазоне от 20.6 до 31.6 тыс. грн. 7% кандидатов оценивают свой труд от 31 тыс. грн.