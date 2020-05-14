Количество безработных на Житомирщине увеличилось на треть: на одну вакансию 11 претендентов

"Рост количества клиентов в службе занятости в разрезе городов и районов - неоднороден: от 1% в Коростышевском районе и 6% в Ружинском - до 88% в Житомире и Житомирском районе и более чем вдвое - в Новоград-Волынском", - говорится в сообщении.