Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Четверг, 14.05.2020    17:42:45
|
Главная » Новости » Житомир » Экономика » 2020 » Май » 14 » 10:32:02

Количество безработных на Житомирщине увеличилось на треть: на одну вакансию 11 претендентов

Сегодня, 10:55:46 507 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Количество безработных на Житомирщине увеличилось на треть: на одну вакансию 11 претендентов

 В подразделениях государственной службы занятости в Житомирской области по состоянию на 1 мая было зарегистрировано 18669 безработных, что на 4515 больше, чем год назад.

Об этом "Журналу Житомира" сообщили в областной службе занятости.
 

"Рост количества клиентов в службе занятости в разрезе городов и районов - неоднороден: от 1% в Коростышевском районе и 6% в Ружинском - до 88% в Житомире и Житомирском районе и более чем вдвое - в Новоград-Волынском", - говорится в сообщении.


Под влиянием карантина количество вакансий в Житомирской области уменьшилось на 45%.

Наиболее усложнилась ситуация с выбором места работы в Радомышльском, Любарском и Попельнянском районах, где уменьшение числа вакансий составило 61-71%. А вот в Емильчинском и Романовском районах предложений работы, по сравнению с 2019-м годом, наоборот стало больше: на 78% и 64% соответственно.

Всего в областной службе занятости на начало мая 2020 года было зарегистрировано 1770 вакансий, то есть на каждое предложение работы в среднем 11 претендентов.

Тэги: рынок труда, вакансии, работа, Житомирская область
Комментариев: 0
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus