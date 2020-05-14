В подразделениях государственной службы занятости в Житомирской области по состоянию на 1 мая было зарегистрировано 18669 безработных, что на 4515 больше, чем год назад.
Об этом "Журналу Житомира
" сообщили в областной службе занятости.
"Рост количества клиентов в службе занятости в разрезе городов и районов - неоднороден: от 1% в Коростышевском районе и 6% в Ружинском - до 88% в Житомире и Житомирском районе и более чем вдвое - в Новоград-Волынском", - говорится в сообщении.
Под влиянием карантина количество вакансий в Житомирской области уменьшилось на 45%.
Наиболее усложнилась ситуация с выбором места работы в Радомышльском, Любарском и Попельнянском районах, где уменьшение числа вакансий составило 61-71%. А вот в Емильчинском и Романовском районах предложений работы, по сравнению с 2019-м годом, наоборот стало больше: на 78% и 64% соответственно.
Всего в областной службе занятости на начало мая 2020 года было зарегистрировано 1770 вакансий, то есть на каждое предложение работы в среднем 11 претендентов.
Количество безработных на Житомирщине увеличилось на треть: на одну вакансию 11 претендентов