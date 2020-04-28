Работа во время карантина: стали известны сферы, в которых сейчас больше всего вакансий

"Для компаний в отрасли "Сельское хозяйство" март-апрель - один из самых активных периодов. В этом году в начале весны также состоялся традиционный рост количества вакансий, связанный, среди прочего, с подготовкой к сезонным работам. Так, в марте количество предложений о работе увеличилось почти втрое (по сравнению с февралем), а в апреле - еще на 60% (по сравнению с мартом).



По итогам двух месяцев отрасль "Сельское хозяйство" вошла в топ-10 по количеству вакансий. Хотя, например, в 2019 году там не фигурировала. Ищут такие компании далеко не только агрономов. В спросе менеджеры по продажам и специалисты по работе с клиентами, экономисты и IT-специалисты (сетевые администраторы, программисты 1С и т.д.)", - говорится в сообщении.