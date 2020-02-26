Житомирский центр занятости опубликовал перечень самых популярных вакансий в области. Так, каждая третья вакансия предлагается на предприятиях перерабатывающей промышленности, 15% - в торговле; по 8% - в государственном управлении и в учебных заведениях; 6% - на транспорте, в сельском, лесном хозяйствах и в здравоохранении.
По профессиональным группам наибольший спрос работодателей наблюдался на рабочих по обслуживанию, квалифицированных рабочих с инструментом, работников сферы торговли и услуг, представителей простейших профессий.
В разрезе профессий наибольшим спрос работодателей наблюдается на квалифицированных рабочих - это водители, швеи, слесари, станочники деревообрабатывающих станков, электромонтеры, электрогазосварщики.
Также востребованы работники сферы услуг: продавцы, повара, охранники, младшие медицинские сестры, официанты, бармены, полицейские патрульной службы.
Остается высоким спрос на профессионалов и специалистов с опытом работы: бухгалтеров, медицинских сестер, специалистов государственной службы, учителей.
Среди простых профессий наиболее востребованы подсобные рабочие, укладчики-упаковщики, грузчики, уборщики.
Самую большую зарплату в январе предлагали соискателям на вакансии начальника производства и мойщика-уборщика подвижного состава (по 15 тыс. грн), комплектовщика проводов (14 тыс. грн), слесаря-монтажника технологических трубопроводов (13 тыс. грн), водителя троллейбуса (11 тыс. грн).
Водители, продавцы, бухгалтеры: названы самые популярные вакансии на рынке труда Житомирщины
https://d.radikal.ru/d32/2002/a6/ef91e67bd2a2.jpg
https://c.radikal.ru/c20/2002/09/3e9e7fa60ab1.jpg
https://a.radikal.ru/a05/2002/44/ddcedb962274.jpg