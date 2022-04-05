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Главная » Новости » Общество » 2022 » Апрель » 5 » 16:15:45

Где искать работу в Польше: 24 сайта с вакансиями

Сегодня, 16:15:40 238 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Где искать работу в Польше: 24 сайта с вакансиями

 Польша приняла самое большое количество беженцев из Украины. На 3 апреля туда выехало почти 2,5 млн человек, которые убегали от войны. Страна упрощает требования для наших беженцев, чтобы они могли найти официальную работу.

IT-рекрутер и основательница компании VP Team Вика Придатко и карьерный консультант Виктория Коцюба сделали подборки платформ, где украинцы могут искать работу. Редакция MC.today на их основе составила список сайтов с вакансиями в Польше.

Украинские платформы

  • Jooble – специальный сервис для украинцев, которые выехали в связи с полномасштабной войной. Здесь публикуют не только вакансии, которые прошли модерацию, но и перечень документов для трудоустройства и советы, как безопасно найти работу.
  • UATalents – платформа для украинцев, которые ищут работу в Европе. Много вакансий для айтишников.
  • Happy Monday – здесь можно найти работу в разных городах Польши или удаленно.
  • DOU – украинская платформа для поиска работы в IT.


Польские платформы

  • Scigani.pl – IT-вакансии в Польше.
  • 4programmers.net – IT-вакансии. Их можно отсортировать по языку программирования.
  • Mamstartup.pl – вакансии на сайте польского издания о стартапах.
  • Careersinpoland.com – работа в Польше для иностранцев.
  • Pracadlaukrainy.pl – работа в Польше для украинцев.
  • Wschodpracuje.pl – много вакансий на платформе для рабочих специальностей, например, механиков, уборщиков. Хотя ищут также менеджеров по логистике, программистов и других.
  • Pracuj.pl – работа в разных городах Польши и удаленно. Еще здесь можно получить бесплатную консультацию, как подготовиться к собеседованию.
  • Aplikuj.pl – рабочие и офисные вакансии для украинцев. В некоторых случаях кандидатам нужно дополнительно знать иностранные языки, например, французский или немецкий.
  • Jobs.pl – работа в Польше и других европейских странах. Есть отдельная страница с вакансиями для украинцев.
  • Praca.pl – польский портал для поиска работы.
  • Infopraca.pl – еще один польский портал. Компании, которые хотят нанять украинцев, могут выложить вакансию бесплатно.
  • Praca.gratka.pl – сайт для поиска работы в Польше. Объявления для украинцев о работе или другой помощи можно публиковать бесплатно.
  • Goldenline.pl/praca – работа в Польше. Отдельно есть вкладка с вакансиями для украинцев на украинском языке.
  • Gowork.pl – здесь удобно искать вакансии по городам. Еще здесь есть отзывы о разных компаниях.
  • по городам. Еще здесь есть отзывы о разных компаниях.
 

Международные платформы

  • Indeed.com – платформа для поиска работы в разных странах. По ссылке – вакансии в Польше.
  • Jobsora.com – можно искать вакансии по городу, специальности и так далее. Еще есть список компаний, которые нанимают чаще всего.
  • OLX – большинство вакансий здесь для рабочих специальностей.
  • Justjoin.it – платформа с IT-вакансиями в разных странах. Можно смотреть все вакансии или выбрать только те, где указали зарплату.
  • Rocketjobs.pl – вакансии в сфере IT, маркетинга, дизайна, HR и других.
  • Talent.com – вакансии в Польше. На портале есть статистика по зарплатам в стране.
Тэги: работа в Польше, работа, вакансии, трудоустройство
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