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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2022 » Март » 17 » 11:52:08

Какие сферы экономики Украины пострадали от войны больше всего? Где найти работу в Украине сейчас?

Вчера, 11:52:08 708 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Какие сферы экономики Украины пострадали от войны больше всего? Где найти работу в Украине сейчас?

 Сейчас, когда большая часть украинцев осталось без работы, экономика нашей страны переживает тяжелые времена. По предварительным оценкам, из-за вторжения России в Украину украинская экономика может потерять 10% своего ВВП. Но даже в столь сложное для нас время можно начать спасать нашу экономику уже прямо сейчас. И спасение зависит от каждого из нас напрямую. Украинская IT-компания Intellias обнародовала рекомендации, как каждый украинец может помочь экономике.

Сначала, мы выясним, какие сферы бизнеса пострадали больше всего сейчас: 

  • почти полностью остановлена международная логистика: аэропорты закрыты, порты закрыты, определенные ограничения на государственных границах;
  • основные логистические склады у нас находились под Киевом. Там сейчас все заблокировано, а значит, почти вся внутренняя торговля, особенно онлайн, тоже остановилась;
  • Украина экспортировала металл и зерно через порты, а они заблокированы;
  • посевная кампания, как и сельское хозяйство, под тотальной угрозой: основной "житницей" для нас является Юг, где выращивают подсолнечник и пшеницу – наш основной экспорт;
  • международные компании, имеющие производство в Украине, скорее всего, будут вынуждены сворачивать производство из-за логистических сложностей и высоких рисков, а значит, десятки тысяч людей остаются без работы;


Украину покинули миллионы граждан, и с ними рабочие места, а значит они выпали из экономики и перестали в нее вкладываться.

В таких условиях премьер-министр Д. Шмигаль призвал украинцев, находящихся в безопасности и имеющих возможность продолжать работу на территориях, где не ведутся боевые действия, возобновлять деятельность. Для этого Президент Зеленский уже анонсировал налоговую реформу и максимальную дерегуляцию бизнеса: «Условие только одно: вы обеспечиваете нормальную работу своего бизнеса в рамках украинского закона».

Intellias даёт советы для рядовых украинцев, как можно помочь в восстановлении экономики уже сейчас:

  • перестаньте волонтерить для того, чтобы волонтерить. Так вы жертвуете рабочим временем.  Если у вас сейчас рабочее место, и там есть работа, то это и есть ваш основной рубеж обороны Родины.
  • продолжайте оборот денег: опплатите счета, заплатите налоги, закажите выпечку у вашей знакомой, как вы это делали до войны, сделайте маникюр, стрижку в барбершопе, покупайте продукты в том же магазинчике, как и прежде, заплатите за квартиру, оплатите занятия с терапевтом, тренером по йоге и т.д.
  • предприниматели, при малейшей возможности держите бизнес открытым!  Особенно на западе Украины, где угрозы войны меньше.  Это очень критично сейчас.
  • тем, кто уехал за границу: ищите работу и немедленно приступайте к ней.  Ваши пожертвования на армию и переводы в Украину, даже минимальные, будут очень ценны для нас.  Если у вас есть возможность эвакуироваться и не прекращать работу на украинские компании – делайте это.  Уплата налогов в Украине очень важна.

Старайтесь держать оборот денежных средств максимально возможным. Это будет ваш вклад в борьбу, и это нормально!

Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины информирует, что с 7 марта количество вакансий начало расти.  За последнюю неделю появляется 250-500 новых вакансий ежедневно.

Список полезных ссылок для безработных:

Государственный центр занятости ежедневно обновляет списки вакансий по разным сферам.  С начала широкомасштабного вторжения России на территорию Украины Центр обновил 2340 вакансий

Также за обновлениями рынка труда можно следить здесь

И здесь

Создан Telegram-канал, где оперативно обновляются вакансии по всех регионах Украины
Тэги: трудоустройство, вакансии, новости Украины, экономика, работа
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