Какие сферы экономики Украины пострадали от войны больше всего? Где найти работу в Украине сейчас?

Сейчас, когда большая часть украинцев осталось без работы, экономика нашей страны переживает тяжелые времена. По предварительным оценкам, из-за вторжения России в Украину украинская экономика может потерять 10% своего ВВП. Но даже в столь сложное для нас время можно начать спасать нашу экономику уже прямо сейчас. И спасение зависит от каждого из нас напрямую. Украинская IT-компания Intellias обнародовала рекомендации, как каждый украинец может помочь экономике.
Сначала, мы выясним, какие сферы бизнеса пострадали больше всего сейчас:
- почти полностью остановлена международная логистика: аэропорты закрыты, порты закрыты, определенные ограничения на государственных границах;
- основные логистические склады у нас находились под Киевом. Там сейчас все заблокировано, а значит, почти вся внутренняя торговля, особенно онлайн, тоже остановилась;
- Украина экспортировала металл и зерно через порты, а они заблокированы;
- посевная кампания, как и сельское хозяйство, под тотальной угрозой: основной "житницей" для нас является Юг, где выращивают подсолнечник и пшеницу – наш основной экспорт;
- международные компании, имеющие производство в Украине, скорее всего, будут вынуждены сворачивать производство из-за логистических сложностей и высоких рисков, а значит, десятки тысяч людей остаются без работы;
Украину покинули миллионы граждан, и с ними рабочие места, а значит они выпали из экономики и перестали в нее вкладываться.
В таких условиях премьер-министр Д. Шмигаль призвал украинцев, находящихся в безопасности и имеющих возможность продолжать работу на территориях, где не ведутся боевые действия, возобновлять деятельность. Для этого Президент Зеленский уже анонсировал налоговую реформу и максимальную дерегуляцию бизнеса: «Условие только одно: вы обеспечиваете нормальную работу своего бизнеса в рамках украинского закона».
Intellias даёт советы для рядовых украинцев, как можно помочь в восстановлении экономики уже сейчас:
- перестаньте волонтерить для того, чтобы волонтерить. Так вы жертвуете рабочим временем. Если у вас сейчас рабочее место, и там есть работа, то это и есть ваш основной рубеж обороны Родины.
- продолжайте оборот денег: опплатите счета, заплатите налоги, закажите выпечку у вашей знакомой, как вы это делали до войны, сделайте маникюр, стрижку в барбершопе, покупайте продукты в том же магазинчике, как и прежде, заплатите за квартиру, оплатите занятия с терапевтом, тренером по йоге и т.д.
- предприниматели, при малейшей возможности держите бизнес открытым! Особенно на западе Украины, где угрозы войны меньше. Это очень критично сейчас.
- тем, кто уехал за границу: ищите работу и немедленно приступайте к ней. Ваши пожертвования на армию и переводы в Украину, даже минимальные, будут очень ценны для нас. Если у вас есть возможность эвакуироваться и не прекращать работу на украинские компании – делайте это. Уплата налогов в Украине очень важна.
Старайтесь держать оборот денежных средств максимально возможным. Это будет ваш вклад в борьбу, и это нормально!
Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины информирует, что с 7 марта количество вакансий начало расти. За последнюю неделю появляется 250-500 новых вакансий ежедневно.
Список полезных ссылок для безработных:
Государственный центр занятости ежедневно обновляет списки ваканси
й по разным сферам. С начала широкомасштабного вторжения России на территорию Украины Центр обновил 2340 вакансий
Также за обновлениями рынка труда можно следить здесь
И здесь
Создан Telegram-канал
, где оперативно обновляются вакансии по всех регионах Украины