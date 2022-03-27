10 полезных сайтов с вакансиями для украинцев в Польше

Большинство наших граждан, кто покинул страну в связи с войной, а это преимущественно женщины с детьми, в данный момент выехали в Польшу, которая очень сильно помогает Украине в гуманитарном вопросе. Многие украинские женщины, не привыкшие сидеть без дела, пытаются найти работу в стране, даже не зная польского языка. И к счастью, Польша - страна, где это сделать возможно.
Мы публикуем список сайтов, которые помогут украинцам найти работу в Польше. Есть вакансии для штатных сотрудников и фрилансеров, а это особенно подойдет тем женщинам, у которых есть дети.
- Pracuj.pl – агрегатор вакансий и один из крупнейших сайтов по поиску работы в Польше. На портале есть отдельная страница для соискателей из Украины. Там собраны объявления от работодателей, готовых устроить украинцев. Таких вакансий уже 15 тысяч.
- The:protocol - здесь собраны вакансии в IT-отрасли. Можно включить фильтр для украинцев и видеть актуальные предложения. Их уже более 2200.
- Jobs.pl – агрегатор вакансий. Здесь более 5700 актуальных предложений по работе в Польше.
- Gowork.pl – агрегатор вакансий. Можно отфильтровать объявления по городу и почитать отзывы о работодателе.
- Gumtree.pl - доска объявлений. В разделе «Работа» более 3 000 вакансий.
- ePraca — государственное мобильное приложение по поиску работы.
- Зеленая линия – сайт горячей линии по трудоустройству в Польше. Есть украинская версия сайта.
- Flagma.pl – ресурс для поиска удаленной работы в Польше.
- Useme.com – большой портал для фрилансеров. Здесь можно разместить объявления о своих услугах или найти заказчика.
- Oferia — здесь фрилансеры могут найти заказы от польских компаний.
Если вы хотите найти работу, знайте, что это возможно в любых условиях. Многие, оказавшись в стрессовой ситуации, в чужой стране, опускают руки, но это неправильно. Из любой ситуации есть выход, и его можно найти. Ищите, стучитесь, устраивайтесь на работу, начинайте жить заново. Все получится.