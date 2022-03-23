Что ждёт российский потребительский рынок в ближайшем будущем?

Экономические санкции Запада, некогда вызывавшие смех у многих россиян, начали уже работать, и эффект от них, в первую очередь, чувствуют обычные люди. Небывалый сахарный дефицит - это всего лишь начало, ведь в стране уже наблюдается нехватка и других товаров, таких как гигиенические прокладки, которые Россия закупала на Западе. Уже можно говорить и о нехватке импортных лекарств, без которых не сможет обойтись достаточно большая часть населения России, потому что: либо аналогов нет, либо качество российских - плохое.
Предлагаем вашему вниманию замечательную статью Юрия Кирпичёва на эту тему.
Люди из Петербурга присылают фото ценников, где пачка бумаги для принтера, недавно стоившая 200 рублей, достигла 3000.
Даже карикатуры появились на эту тему! А ведь должно быть не до смеха.
Это первые звоночки скорого краха потребительского рынка России. Коллапс наступит уже к маю. И не только рынка – нехватка бумаги предвещает упадок экономики, системы образования, науки, культуры и даже государственности.
Ибо трудно представить без бумаги работу бесчисленных офисов, отделов и прочих учреждений, включая суды и прокуратуру, множества ведомств, управлений и министерств всей громоздкой вертикали власти вплоть до администрации президента.
И проблему не решить импортом – бумажный комбинат встал из-за отсутствия копеечных импортных реагентов, поставка которых прекращена по причине санкций. Об этом и речь: экономику незадачливой страны убьют не проблемы с экспортом, а отсутствие импорта.
Вот показательная диаграмма грузооборота ее морских портов
Даже сейчас, когда чрезвычайно развит автотранспорт, когда мир пересекли трансконтинентальные железные дороги и трубопроводы, когда пассажирские международные перевозки осуществляются главным образом авиацией, на водный транспорт приходится две трети всего глобального грузооборота (62% на морской и 4% на речной).
И если в экспорте России большую роль играют также трубопроводы, то импорт в основном шел морем, и надежды российских оптимистов на сухопутные поставки тщетны.
Арифметика проста: крупные контейнеровозы (Super-Post-Panamax Class/E-Class и выше) берут от 13000 до 23000 TEU (twenty-foot equivalent unit), то бишь эквивалентов 20-футовых контейнеров.
Тогда как еврофура рассчитана на один 40-футовый и потребуется 6500-12000 фур для замены одного такого корабля. Что нереально.
Поезд может взять до 200 TEU, но понятно, что заменить корабль фурами и поездами невозможно еще и потому, что из Индии, к примеру, они товар не доставят, из Америки тоже – плавать не умеют...
Кстати, помимо морских сервисов компания Maersk также прекратила букинг на интермодальных железнодорожных сервисах.
В последние годы она активно развивала транзитные контейнерные сервисы между портами Дальнего Востока и Балтики и запускала поезда из Китая через сухопутные погранпереходы, в том числе Забайкальск.
Прощай, надежда на Китай!
Для справки: датская компания A.P. Moeller-Maersk A/S — мировой лидер в контейнерных перевозках и в управлении портами. Группе принадлежит более 70 контейнерных терминалов по всему миру, флот состоит из 786 судов.
В РФ у компании сейчас порядка 50 тыс. своих контейнеров, в основном порожних. Это количество позволяет оценить объем поставок и зависимость страны от импорта.
Мировые лидеры морских контейнерных перевозок – швейцарская Mediterranean Shipping Company (MSC), датская Maersk и французская CMA CGM – объявили о прекращении еще с 1 марта приема новых заказов на перевозку контейнеров в/из России.
1 марта – запомните эту дату, с ее помощью нетрудно рассчитать время коллапса потребительского рынка России.
Поскольку доля этой большой тройки перевозчиков на российском рынке превышает 50%, а ранее об остановке приема заказов сообщили Hapag-Lloyd (Германия), сингапурский альянс Oсean Network Express (ONE), тайваньский оператор Yang Ming (Тайвань), а также ряд других морских линий.
Структура российского контейнерного импорта включает почти все виды грузов, ассортимент которых необозрим.
Именно в контейнерах в основном везут комплектующие для автопрома и он сразу понес наибольший урон – остановились почти все автозаводы.
Массово импортируются компьютеры и мобильные телефоны, вся электроника в целом и отнюдь не только бытовая, но и для военной техники – сообщают, что по этой причине остановилось производство танков на Уралвагонзаводе.
А бытовая техника и женские гигиенические прокладки, оборудование для научных и медицинских лабораторий и косметика, одежда, нижнее белье и обувь (доля обуви своего производства на российском рынке менее 20%) и т.д и т.п.?
А что там со спорттоварами и кормом для животных? Также - конец поставкам, а из чего Россия будет делать импортозамещение?
Ботокс для Путина, наконец? Впрочем, тут я хватил лишку, ботокс и наркотики завезут дипломатической почтой. В контейнерах доставляют буквально все товары народного потребления, включая ингредиенты для пищевой и химической промышленности. В том числе для изготовления хлебобулочных изделий.
В России мало хорошей муки, ее экспортное зерно – фуражное, то есть идет на корм скоту, и для приготовления мало-мальски приличного хлеба, не говоря уже о всякой выпечке и пирожных, приходится завозить пшеницу твердых сортов и всяческие улучшатели муки и теста. Но теперь их поставки прекратились.
Блокировка перевозок в итоге скажется на всем, что находится на полках магазинов, но в контейнерах также перевозится различное оборудование, в том числе для крупных промышленных проектов. То есть всё, приехали, как сейчас говорят, или Бобик сдох, как говорили раньше.
Потому что самостоятельно заполнить свой рынок Россия не в состоянии.
Что касается сроков, то считается, что оптимальный товарный запас обеспечивает торговую точку на 20-24 дня вперед, хотя я и сомневаюсь, что в России придерживаются этих выработанных десятилетиями норм. Для скоропортящихся продуктов запас рассчитывается исходя из половины срока их годности. То есть имеем примерно три недели.
Добавим недельку-другую на инерцию потока поступлений (прекращение приема новых заказов не означает прекращения выполнения ранее сделанных) и еще три недели на расходование запасов оптовых или региональных складов крупных торговых сетей и приходим к примерному времени опустошения их складов и полок магазинов – максимум два месяца. Считая с начала марта, приходим к маю. Полагаю однако, что это чрезмерно оптимистический расчет.
Да, грядущее вскоре по причине массовой безработицы (ввиду начавшейся массовой остановки предприятий) снижение покупательной способности населения затормозит оное опустошение, но гораздо раньше с полок все сметет ажиотажный спрос.
В этом сомнений нет, Россия регулярно проходит через подобные испытания и рефлексы запасаться в подобных ситуациях закрепились если не на генетическом уровне, то на ментальном. Да и власть непременно постарается усугубить и ускорить катастрофу, тут пророк Жванецкий был прав особенно: "однажды в телевизоре появился бледный как смерть Министр Финансов и заявил: Финансовый кризис нас не затронет. Потому что. Я вам точно говорю".
Население, знающее толк в заявлениях официальных лиц, выматерилось негромко и отправилось закупать соль, спички и сахар."
Дальше вы, полагаю, помните, что будет.
Автор Юрий Кирпичёв