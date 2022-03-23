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Главная » Новости » Армия » 2022 » Март » 23 » 18:35:19

Шойгу арестован? Министр обороны РФ не появляется на публике с 11 марта

Сегодня, 18:35:05 3918 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Шойгу арестован? Министр обороны РФ не появляется на публике с 11 марта

 Сегодня 23 марта российские СМИ заметили что из публичного пространства исчез министр обороны рф Сергея Шойгу. В последний раз его видели 11 марта на вручении государственных наград военнослужащим, участвовавшим в российском вторжении в Украину. 

Таким образом, глава российского оборонного ведомства не показывался на публике 12 дней из 28 с начала войны в Украине. Издание "Агентство" указывает, что до 11 марта Шойгу появлялся в новостях почти каждый день. На исчезновение главы Минобороны РФ первым обратил внимание журналист "Медиазоны" Дмитрий Трещанин. При этом журналисты-расследователи со ссылкой на людей из окружения Шойгу пишут, что у него проблемы с сердцем.

В то же время, известный украинский путешественник, бизнесмен и блогер Олег Торгало рассказал, что на самом деле Шойгу был арестован и заключен в следственный изолятор.

"Ему предъявлены обвинения в халатности и хищениях в армии. Источник говорит, что он не один и это лишь вершина зачистки, аресты только начинаются. Официального подтверждения я думаю не будет ещё долго. Информация свежая от своих надежных людей в РФ. С сомневающимися я готов заключить денежное пари", написал в Фейсбук Олег Торгало.


Позже стало известно и об исчезновении из новостей  главы Генштаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова. О мероприятиях с его участием не сообщалось с 11 марта, когда появилась новость о его переговорах с главой турецкого Генштаба Яшаром Гюлером, пишет "Агентство".
 
Тэги: Россия агрессия, война в Украине, новости россии, Сергей Шойгу, Дефолт, санкции
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