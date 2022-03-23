Шойгу арестован? Министр обороны РФ не появляется на публике с 11 марта

"Ему предъявлены обвинения в халатности и хищениях в армии. Источник говорит, что он не один и это лишь вершина зачистки, аресты только начинаются. Официального подтверждения я думаю не будет ещё долго. Информация свежая от своих надежных людей в РФ. С сомневающимися я готов заключить денежное пари", написал в Фейсбук Олег Торгало.