Переговоры Украина и россии в Стамбуле: важные итоги встречи



"Продолжение войны никому не принесет пользы. Восстановление мира пойдет на пользу вашим странам и всем остальным. Вы как делегации несете историческую ответственность за решения, принятые сегодня", — заявил господин Эрдоган.

Основные тезисы от Давида Арахамии:

Наша первая победа перемещения переговоров из Беларуси в Турцию. Мы видим Турцию как одну из сторон гарантий безопасности для Украины.

Мы знаем, что система безопасности мира дала трещину. Наше предложение, мы работали над форматом, но мы ничего не подписываем, о новой системе гарантий безопасности для Украины. Это новый международный договор, ратифицирующий. Мы обучены Будапештским меморандумом.

В случае угрожающей миру в Украине ситуации, страны - гаранты по аналогу 5 статьи НАТО в течение 3 дней будут проводить консультации. Страны - гаранты будут обязаны оказать помощь Украине, в том числе военную и защиту неба.

Среди гарантов Украина видит страны Совбеза ООН, включая Великобританию, КНР, США, Францию, Турцию, Германию, Канаду, Польшу, Израиль.

Мы предлагаем свободное присоединение к договору гарантий: если другие страны хотят присоединиться, мы дадим им такое юридическое право.

У нас неурегулированные вопросы с ОРДЛО и Крымом, поэтому гаранты не будут работать на эти территории. Некоторые страны уже дали предварительное согласование. Это та система, на которой мы хотим построить новое будущее Украины. Также эти гаранты должны помогать вступать Украине в ЕС.

Михаил Подоляк после переговоров с РФ в Стамбуле объяснил детали:

Имплементация решения договора по гарантиям безопасности будет следовать следующей схеме: сначала это будет референдум, на котором все граждане Украины выскажут свою позицию по этому договору, по тому, как он должен работать.

После этого будет идти ратификация парламентами стран - гарантов и парламентом Украины. Это ключевое. То есть, мы должны получить поддержку общества, чтобы этот договор действительно был консолидирующим для нас.

Относительно Крыма, это отдельный пункт договора, в котором мы предлагаем зафиксировать позиции Украины, и России и в течение 15 лет проводить двусторонние переговоры по статусу Крыма и Севастополя.

Отдельным пунктом украинская сторона предлагает российской: Украина и Россия не будут в течение этого времени, пока идут переговоры, будут использовать военные или вооруженные силы для решения вопроса Крыма.

Что касается территории ОРДЛО, то эти вопросы вынесены в отдельный пункт, который будет обговариваться в рамках переговоров между президентами Украины и РФ.