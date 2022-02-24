24 февраля Россия начала войну против Украины

Президент России Путин в ночь на четверг, 24 февраля, в телеобращении к россиянам объявил о начале военной операции на территории Украины, назвав причиной своего решения просьбу властей самопровозглашенных "Донецкой и Луганской народных республик" помочь в "отражении агрессии" Киева. За несколько недель до начала войны Россия стянула многотысячный контингент к границам Украины - с севера, востока и юга.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Путин развязал "полномасштабную войну" против Украины. "Продолжаются удары по мирным украинским городам. Это захватническая война. Украина будет защищаться и победит", - написал он в микроблоге Twitter. "Мировое сообщество может и должно остановить Путина", - заявил глава украинского МИДа.
По данным украинского МВД, территория Украины подвергается массированному ракетному обстрелу. Россия нанесла ракетные удары по центрам военного управления, аэродромам, военным складам в Киеве, Харькове, Днепре, написал в соцсети Facebook советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко. Как сообщает корреспондент DW в Киеве, взрывы слышны в восточной части украинской столицы и из пригородов - Васильков, Бровары и Борисполя.
Российские военные применяют высокоточные средства против военной инфраструктуры Украины, заявили в Минобороны РФ. "Высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация вооруженных сил Украины", - говорится в заявлении. Ведомство отмечает, что вооруженные силы России никаких ракетных авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины не наносят, угрозы гражданскому населению страны нет.
Президент Украины Владимир Зеленский между тем объявил о введении военного положения на территории всей страны. В обращении к соотечественникам он сказал, что уже пообщался с президентом США Джо Байденом и что Вашингтон начал "оказывать международную поддержку". Зеленский призвал украинцев сохранять спокойствие и оставаться дома. "Без паники, мы сильные, мы готовы ко всему, мы всех победим", - заявил он.
Полицейские изучают обломки ракеты на одной из улиц в Киеве
На экстренном заседании Совета Безопасности ООН, созванном Зеленским еще до объявления Путина о начале "спецоперации", генеральный серетарь ООН Антониу Гутерриш призвал Россию немедленно прекратить агрессию против Украины и вернуть войска, чтобы не позволить случиться "худшей с начала века войне в Европе". Президент Байден раскритиковал "неспровоцированное и неоправданное" нападение России на Украину, пообещав привлечь Москву к ответственности. "Президент Путин выбрал преднамеренную войну, которая приведет к катастрофическим человеческим жертвам и страданиям. Россия одна несет ответственность за смерть и разрушения, которые принесет это нападение, США, их союзники и партнеры ответят единым и решительным образом", - говорится в заявлении американского лидера.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сделал официальное заявление, в котором решительно осудил "безрассудное и неспровоцированное нападение" России на Украину, предупредив, что оно ставит под угрозу жизни бесчисленного множества мирных граждан.
Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) назвал нападение России на Украину "вопиющим нарушением международного права". "Это ужасный день для Украины и мрачный день для Европы", - заявил глава немецкого правительства, назвав действия Москвы ничем не оправданными нарушением международного права.
"Мировое сообщество не забудет России этот день позора", - заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock).
Киев призвал европейских партнеров "немедленно активировать пакет новых санкций" в отношении РФ. "Мы также призываем дружеские столицы продолжать укреплять обороноспособность нашего государства, предоставляя оружие и военное оборудование. От нашего общего ответа сейчас зависит не только безопасность украинских граждан, но и безопасность граждан Европы и будущее мирового порядка", - говорится в заявлении МИД Украины. Последние события во внешнеполитическом ведомстве расценили как "акт войны, нападение на суверенитет и территориальную цельность Украины, грубое нарушение Устава ООН и основополагающих норм и принципов международного права".
Ранее Европейский Союз, Великобритания, США уже объявили о расширении санкций в отношении России в ответ на признание Москвой независимости "Донецкой и Луганской народных республик". За ними пообещали последовать Япония и Австралия.
Deutsche Welle