Ракетный удар по Одессе с самолетов Ту-95. Погибли 8 человек, среди них 3-месячный ребенок. ВИДЕО

Сегодня 23 апреля российские войска нанесли ракетный удар по городу Одесса. Ракеты попали в объекты инфраструктуры и жилой дом, как сообщили в официальном телеграм-канале одесской администрации.

Сейчас известно, что несколько ракет удалось сбить. Горожане видели взрывы в небе и падающие горящие обломки. Как минимум одна ракета упала и взорвалась. В одном из густонаселенных районов начался пожар в жилом доме.

«Думская» сообщает, что ракета попала в многоэтажный жилой дом. Жители города слышали взрывы в разных районах. Это были как прилеты, так и отлеты нашего ПВО. Обстрелы продолжаются.

Хронология бомбежки Одессы

Примерно в 15:00 российские войска нанесли ракетный удар по городу Одесса.



15:18. В Одессе отменили воздушную тревогу. Горсовет сообщил, что в результате обстрела повреждены объекты инфраструктуры.

15:45. По всей видимости, прилетели ракеты «воздух-земля» Х-101. Такие обычно выпускают стратегические бомбардировщики Ту-95 и Ту-160.

15:54. Советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что во дворе попавшего под ракетный удар жилого дома погиб мужчина. Он находился в загоревшейся машине.

15:56. Обломки одной из сбитых ракет рухнули на территорию одесского кладбища. В результате один человек получил легкие ранения, сообщает народный депутат Алексей Гончаренко.

16:10. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на обстрел Одессы.

«Единственная цель российских ракетных ударов по Одессе — террор. Россия должна быть признана государством-спонсором терроризма и отношение к ней должно быть соответствующим. Ни бизнеса, ни контактов, ни культурных проектов. Нам нужна стена между цивилизацией и варварами, обстреливающими мирные города ракетами», — заявил он.

Видео. Как 23 апреля бомбили Одессу





16:38. Количество погибших в результате ракетного обстрела увеличилось до трех человек.

16:41. Оперативное командование «Юг» сообщает, что по Одессе рашисты стреляли ракетами Х555 или Х101, которые запустили со стратегических бомбардировщиков Ту-95 над Каспийским морем.

Были запущены четыре ракеты, а также два беспилотника, которые корректировали огонь. Две ракеты и беспилотники были уничтожены нашими силами ПВО. Еще две ракеты попали в военный объект и два жилых дома.

16:41. Корреспондент «Думской» с места событий сообщает, что ракета пробила жилой дом насквозь в районе 3-4 этажей и застряла внутри. По предварительной информации, боевая часть ракеты не взорвалась. Из дома эвакуировали всех жильцов, на месте инцидента работают скорые помощи, взрывотехники.

ОБНОВЛЕНО 17:11. Советник министра МВД Антон Геращенко сообщает, что среди погибших — трехмесячный ребенок.

17:26. Пять человек, среди которых трехмесячный ребенок, погибли в результате ракетного удара, который нанесли российские нацисты по Одессе 23 апреля. Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак. Также он сообщает о 18 раненых. «Это только тех, кого нашли. И, скорее всего, будет больше», — написал Ермак.

Обстреляли Одессу в преддверии Великого христианского праздника

Сейчас известно о восьмерых погибших, среди которых — трехмесячный младенец. 18 раненых. Ракеты выпустили стратегические бомбардировщики Ту-95, вылетевшие с базы в Саратовской области. К сожалению, они могут стрелять далеко за пределами зоны действия украинской ПВО.

Важно отметить, что это произошло в Великую Субботу, когда все христиане восточного обряда готовятся отмечать Воскресение Христово. Россияне вроде православные, но почему-то решили так поздравить украинцев с главным христианским праздником. Убийство младенца – это за гранью добра и зла. Что ж, мы отомстим.

Что говорит Минобороны РФ?

Минобороны РФ объявило, что целью ракетного удара по Одессе 23 апреля был «логистический терминал на военном аэродроме… на котором хранилась крупная партия поступившего от США и европейских стран иностранного вооружения».

«Сегодня днем высокоточными ракетами большой дальности воздушного базирования ВКС России выведен из строя логистический терминал на военном аэродроме в районе Одессы, где хранилась крупная партия поступившего от США и европейских стран иностранного вооружения. В течение дня высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России поражены 22 военных объекта Украины», — говорится в сообщении Минобороны.

Россияне обстреляли Одессу: ракета попала в жилой комплекс