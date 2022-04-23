Ракетный удар по Одессе с самолетов Ту-95. Погибли 8 человек, среди них 3-месячный ребенок. ВИДЕО

Сегодня 23 апреля российские войска нанесли ракетный удар по городу Одесса. Ракеты попали в объекты инфраструктуры и жилой дом, как сообщили в официальном телеграм-канале одесской администрации.
Сейчас известно, что несколько ракет удалось сбить. Горожане видели взрывы в небе и падающие горящие обломки. Как минимум одна ракета упала и взорвалась. В одном из густонаселенных районов начался пожар в жилом доме.
«Думская» сообщает, что ракета попала в многоэтажный жилой дом. Жители города слышали взрывы в разных районах. Это были как прилеты, так и отлеты нашего ПВО. Обстрелы продолжаются.
Примерно в 15:00 российские войска нанесли ракетный удар по городу Одесса.
15:18. В Одессе отменили воздушную тревогу. Горсовет сообщил, что в результате обстрела повреждены объекты инфраструктуры.
15:45. По всей видимости, прилетели ракеты «воздух-земля» Х-101. Такие обычно выпускают стратегические бомбардировщики Ту-95 и Ту-160.
15:54. Советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что во дворе попавшего под ракетный удар жилого дома погиб мужчина. Он находился в загоревшейся машине.
15:56. Обломки одной из сбитых ракет рухнули на территорию одесского кладбища. В результате один человек получил легкие ранения, сообщает народный депутат Алексей Гончаренко.
16:10. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на обстрел Одессы.
«Единственная цель российских ракетных ударов по Одессе — террор. Россия должна быть признана государством-спонсором терроризма и отношение к ней должно быть соответствующим. Ни бизнеса, ни контактов, ни культурных проектов. Нам нужна стена между цивилизацией и варварами, обстреливающими мирные города ракетами», — заявил он.
16:38. Количество погибших в результате ракетного обстрела увеличилось до трех человек.
16:41. Оперативное командование «Юг» сообщает, что по Одессе рашисты стреляли ракетами Х555 или Х101, которые запустили со стратегических бомбардировщиков Ту-95 над Каспийским морем.
Были запущены четыре ракеты, а также два беспилотника, которые корректировали огонь. Две ракеты и беспилотники были уничтожены нашими силами ПВО. Еще две ракеты попали в военный объект и два жилых дома.
16:41. Корреспондент «Думской» с места событий сообщает, что ракета пробила жилой дом насквозь в районе 3-4 этажей и застряла внутри. По предварительной информации, боевая часть ракеты не взорвалась. Из дома эвакуировали всех жильцов, на месте инцидента работают скорые помощи, взрывотехники.
ОБНОВЛЕНО 17:11. Советник министра МВД Антон Геращенко сообщает, что среди погибших — трехмесячный ребенок.
17:26. Пять человек, среди которых трехмесячный ребенок, погибли в результате ракетного удара, который нанесли российские нацисты по Одессе 23 апреля. Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак. Также он сообщает о 18 раненых. «Это только тех, кого нашли. И, скорее всего, будет больше», — написал Ермак.
Сейчас известно о восьмерых погибших, среди которых — трехмесячный младенец. 18 раненых. Ракеты выпустили стратегические бомбардировщики Ту-95, вылетевшие с базы в Саратовской области. К сожалению, они могут стрелять далеко за пределами зоны действия украинской ПВО.
Важно отметить, что это произошло в Великую Субботу, когда все христиане восточного обряда готовятся отмечать Воскресение Христово. Россияне вроде православные, но почему-то решили так поздравить украинцев с главным христианским праздником. Убийство младенца – это за гранью добра и зла. Что ж, мы отомстим.
Минобороны РФ объявило, что целью ракетного удара по Одессе 23 апреля был «логистический терминал на военном аэродроме… на котором хранилась крупная партия поступившего от США и европейских стран иностранного вооружения».
«Сегодня днем высокоточными ракетами большой дальности воздушного базирования ВКС России выведен из строя логистический терминал на военном аэродроме в районе Одессы, где хранилась крупная партия поступившего от США и европейских стран иностранного вооружения. В течение дня высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России поражены 22 военных объекта Украины», — говорится в сообщении Минобороны.