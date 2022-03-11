Що можна і не можна публікувати в соцмережах під час тривоги чи авіаудару: докладна інструкція

Держава-агресор продовжує свій кривавий терор на території України. Поки захисники дають відсіч ворогові на всіх напрямках, окупанти боягузливо обстрілюють міста снарядами. У таких ситуаціях важливо не лише потурбуватися про власну безпеку, а й не зашкодити тим, хто захищає нас від загарбників.
Публікуємо докладну інструкцію для громадян, блогерів та ЗМІ щодо того, яку інформацію можна і не можна публікувати.
Під час тривоги не можна
- Публікувати фото/відео місцевості, де щойно був обстріл або впав снаряд. У тому числі не потрібно публікувати відео, як ракета летить, момент попадання снарядів в об'єкт, загальний план.
- Вказувати точну адресу, координати або докладний опис цих місць. Такі дії допомагають скоординувати дії окупантів.
- Публікувати відео, де явно видно розпізнавальні знаки — адресні таблички, номери будинків, відомі супермаркети, станції метро тощо.
- Публікувати кадри роботи наших систем ППО. Розпізнати це можна за характерним вибухом у повітрі, який схожий на феєрверк.
- Виходити з укриття, щоб зробити будь-які фото чи відео.
"Ефективна протиповітряна оборона — коли ворог про неї не знає і не має уявлення, звідки «прилетить». Тому НЕ ПУБЛІКУЙТЕ відео. Всі відеовильоти та попадання ракет демаскують системи ППО. наших міст, отже, призводить до смерті близьких та друзів", - застерігають у повітряному командуванні "Схід".
Можна, можливо
Коротко повідомити, що в населеному пункті стався авіаудар, якщо інформацію про це ви отримали з офіційного джерела. При цьому не вказувати адресу та не прикріплювати фото та відео. Закликати користувачів залишатися в притулку до закінчення тривоги.
"Можна попередити сусідів, але давайте без фотографій", - уточнив мер Дніпра Борис Філатов.
У патрульній поліції Дніпропетровської області звернулися до мешканців Дніпра:
"Попереджаємо жителів міста про небезпеку, на яку вони наражають, знімаючи вибухи. Триває сигнал тривоги. Потрібно знаходитися в укритті, а не на балконі або біля вікон. Адже там найбільша небезпека. Не встигла тривога закінчитися, як у пабликах вже з'явилися переслані відео вибухів та місцевість, де це сталося.
Треба розуміти, що до місця вибуху не можна наближатися, залишатися поряд, знімати чи фотографувати. Це допомагає ворогові вести коригування вогню. Хочу звернутися до деяких паблік та їхніх адмінів, які не товаришують з головою, бо, попри купу попереджень та прохань, продовжують це робити публікувати такі фото та відео — забудьте про кількість переглядів, життя людей та нашого міста важливіше!"
Після тривоги
Можна (через кілька годин після авіаудару)
- Зафіксувати пошкодження будівель або об'єктів інфраструктури крупним планом так, щоб у кадр не потрапляла навколишня ситуація. Уникати відомих об'єктів у кадрі. Такими кадрами можна ділитися у соціальних мережах, надсилати їх на сторінки світових ЗМІ, лідерів тощо.
- Якщо ви викладаєте фото пошкодження, не вказуйте точну назву об'єкта. Наприклад, пишіть "дитячий садок" замість "дитячий садок №222".
- Відео влучення ракет або того, як летять снаряди, краще не викладати зовсім! Але особливо небезпечно це робити відразу після атаки - так ви фактично коректуєте ворога в режимі онлайн, - попереджають у ВК "Схід". Тому якщо викласти відео необхідно, зачекайте кілька годин і лише потім публікуйте.
Важливо також розуміти, що помилятися та викладати заборонені кадри можуть навіть депутати, чиновники чи представники спецслужб, але це не означає, що можна і треба це робити всім. Чим менше ворог знає, тим він слабший!
В будь-який час не можна
- Публікувати будь-яку інформацію, фото, відео про переміщення або дислокацію українських захисників;
- Фотографувати військові частини, пункти територіальної оборони, блокпости, зміцнення тощо.
- Публікувати неперевірену панічну інформацію щодо кількості загиблих, постраждалих, зниклих українців.
- Розповсюджувати фейкові повідомлення про відключення зв'язку, необхідність змінювати якісь налаштування в телефонах тощо.
- Публікувати неперевірені пости про допомогу/збирання коштів. Навіть якщо це не шахраї, інформація може бути не актуальною — ви згаєте час і того, хто хоче допомогти, і того, кому потрібна була допомога.
Можна (і навіть потрібно)
- Фіксувати будь-які переміщення ворожих військ, викладати фото у соцмережі з геометками та вказівкою точного часу. Але насамперед - повідомити в бот @stop_russian_war_bot в Телеграм.
- Поширювати інформацію про загиблих, поранених, полонених окупантів — це шанс достукатися до рашистів.
- Показувати відео злочинів окупантів максимальної аудиторії.
- Робити ріпости офіційних повідомлень органів влади та розвінчування фейків.
Будьмо пильними, та дотримуємось цих правил. Разом до перемоги!