Путин объявил ультиматум Украине: отказ от Крыма и НАТО, иначе наступает армия РФ

Вот ряд ключевых моментов из ультиматума:

1. «Минских соглашений» в оценке президента РФ больше не существует после того как РФ признала «ДНР» и «ЛНР». В срыве Минского процесса Путин обвинил Украину и Европу, которая не смогла на нее надавить в этом вопросе. Опять же вспомнил о «геноциде». ОЧЕНЬ важный момент - если соглашений не существует - значит там можно использовать оружие, которое этими соглашениями было запрещено.

2. РФ признала «ДНР» и «ЛНР» в тех границах, которые обозначены в их «конституциях». Вопрос, который поднимается сегодня с самого утра, ведь «ЛДНР» претендует на всю территорию Донецкой и Луганской областей. Путин дает на него свой ответ»: «Рассчитываем, что все спорные вопросы по границе «ДНР» и «ЛНР» будут разрешены путем переговоров, сейчас это невозможно». Это очередной шпагат для Украины - не хотели вести переговоры с «ЛДНР» в рамках «Минска» - будете вести переговоры по остатку региона. Или не будете, но тогда... что тогда? Снова война? Ведь у РФ и «ЛДНР» теперь договоры, союзы. И Совет Федерации дал добро на использование войск России зарубежом. Что ведет к третьему пункту.

3. В случае необходимости армия РФ будет исполнять на Донбассе взятые на себя обязательства. При этом Путин прямо не ответил на вопрос как далеко может зайти его армия: «Предсказывать конкретные возможные действия невозможно, это зависит от ситуации». Это еще одна угроза.

4. Ну и самое главное, какой Путин видит Украину будущего: публичный отказ от вступления в НАТО и претензий на Крым, нейтралитет, демилитаризация (что имеется ввиду, не совсем понятно) соблюдение безядерного статуса.

Всё это ультиматумы, ни больше ни меньше.