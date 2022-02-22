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Главная » Новости » Житомир » Армия » 2022 » Февраль » 22 » 19:58:07

Путин объявил ультиматум Украине: отказ от Крыма и НАТО, иначе наступает армия РФ

Сегодня, 19:58:06 1048 11 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Путин объявил ультиматум Украине: отказ от Крыма и НАТО, иначе наступает армия РФ

 В сети появилось очередное, новое и очень важное заявление президента России Путина. И опять череда важных и жестких заявлений в адрес Украины.

Вот ряд ключевых моментов из ультиматума:

1. «Минских соглашений» в оценке президента РФ больше не существует после того как РФ признала «ДНР» и «ЛНР». В срыве Минского процесса Путин обвинил Украину и Европу, которая не смогла на нее надавить в этом вопросе. Опять же вспомнил о «геноциде». ОЧЕНЬ важный момент - если соглашений не существует - значит там можно использовать оружие, которое этими соглашениями было запрещено.
 
2. РФ признала «ДНР» и «ЛНР» в тех границах, которые обозначены в их «конституциях». Вопрос, который поднимается сегодня с самого утра, ведь «ЛДНР» претендует на всю территорию Донецкой и Луганской областей. Путин дает на него свой ответ»: «Рассчитываем, что все спорные вопросы по границе «ДНР» и «ЛНР» будут разрешены путем переговоров, сейчас это невозможно». Это очередной шпагат для Украины - не хотели вести переговоры с «ЛДНР» в рамках «Минска» - будете вести переговоры по остатку региона. Или не будете, но тогда... что тогда? Снова война? Ведь у РФ и «ЛДНР» теперь договоры, союзы. И Совет Федерации дал добро на использование войск России зарубежом. Что ведет к третьему пункту.
 
3. В случае необходимости армия РФ будет исполнять на Донбассе взятые на себя обязательства. При этом Путин прямо не ответил на вопрос как далеко может зайти его армия: «Предсказывать конкретные возможные действия невозможно, это зависит от ситуации». Это еще одна угроза.
 
4. Ну и самое главное, какой Путин видит Украину будущего: публичный отказ от вступления в НАТО и претензий на Крым, нейтралитет, демилитаризация (что имеется ввиду, не совсем понятно) соблюдение безядерного статуса. 
 
Всё это ультиматумы, ни больше ни меньше.
Тэги: Путин, ЛНР, ДНР, война в Украине, россия
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Комментариев: 11
predi
1 predi (predi)   • 20:19:01, Сегодня [Материал]

Було б справедливо сказати цьому вбивці і слузі нечистивого в котрого руки і вся морда в чужій крові -іди ти на..уй дебіл карликовий. Ти ізгой цивілізованого суспільства котрого вже ненавидять всі народи і недалекий той час коли тобі обломають зуби і ти вмиєшся своєю кров'ю.
Atillanta
2 Иванна (Atillanta)   • 20:50:38, Сегодня [Материал]

У тебя будет возможность тоже самое сказать из окопа. Военкомат ждёт.
predi
3 predi (predi)   • 21:00:52, Сегодня [Материал]

А ти швабра путінська вже працюєш наложницьою в окопах лугандонії шо переживаєш за мене?
Тяжко бути проституткою вбивці?
Atillanta
4 Иванна (Atillanta)   • 21:02:53, Сегодня [Материал]

Тему не переводи.
predi
5 predi (predi)   • 21:10:54, Сегодня [Материал]

Тоді читай путінська дура заголовок і тему дискусії, пиши по суті і "Тему не переводи."
Atillanta
7 Иванна (Atillanta)   • 21:21:53, Сегодня [Материал]

Так Родину будешь защищать, аль нет?
Hoakina
9 Марина (Hoakina)   • 21:43:34, Сегодня [Материал]

На 7. А Ви?
Atillanta
11 Иванна (Atillanta)   • 22:31:33, Сегодня [Материал]

То есть, как вышиванки носить и Героям Слава орать - так вы, а как Родину защищать - так я?
Житич
6 Василий (Житич)   • 21:11:35, Сегодня [Материал]

У путлера уже агония, умноженная на старческие заморочки!Мудак в квадрате, если покороче.
viewer
8 Name Surname (viewer)   • 21:31:44, Сегодня [Материал]

Гарна відповідь
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pushistik13
10 Пушистик (pushistik13)   • 21:48:33, Сегодня [Материал]

известный валантёр, которого хвостоголовые "выбрали" вместо Развадовского одобряет
лох не мамонт – лох не вымрет...
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