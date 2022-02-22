Зеленский обратился к украинскому народу, после того как Путин признал ДНР и ЛНР

22 февраля ровно в 2 часа ночи, Президент Украины Владимир Зеленский выступил с речью и обратился к украинскому народу, в связи с решением президента России Владимира Путина признать "республиками" оккупированные территории
украинского Донбасса.
Основное из выступления Владимира Зеленского
- Украина однозначно квалифицирует последние действия Российской Федерации как нарушение суверенитета и территориальной целостности государства
- Вся ответственность за последствия в связи с упомянутыми решениями возлагается на Россию
- Украина хочет мира и будет идти только мирным путем
- Признание независимости оккупированных районов Донбасса может означать односторонний выход из Минских соглашений
- Международно-признанные границы Украины останутся такими же, несмотря на действия России
- Зеленский провел несколько телефонных звонков в мировыми лидерами и будет продолжать это делать
- Украина инициирует созыв саммита Нормандской четверки
- Наши границы надежно защищены
- Наши партнеры наш поддерживает
- Украина имеет право на самооборону
- Сейчас нет причин для хаотичных действий
- Мы на своей земле, мы никого и ничего не боимся и никому ничего не отдадим
- Причин для вашей бессонной ночи нет
- Слава Украине!