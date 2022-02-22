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Главная » Новости » Житомир » Власть » 2022 » Февраль » 22 » 02:05:06

Зеленский обратился к украинскому народу, после того как Путин признал ДНР и ЛНР

Сегодня, 02:05:01 631 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Зеленский обратился к украинскому народу, после того как Путин признал ДНР и ЛНР

 22 февраля ровно в 2 часа ночи, Президент Украины Владимир Зеленский выступил с речью и обратился к украинскому народу, в связи с решением президента России Владимира Путина признать "республиками" оккупированные территории украинского Донбасса.

Основное из выступления Владимира Зеленского

  • Украина однозначно квалифицирует последние действия Российской Федерации как нарушение суверенитета и территориальной целостности государства
  • Вся ответственность за последствия в связи с упомянутыми решениями возлагается на Россию
  • Украина хочет мира и будет идти только мирным путем
  • Признание независимости оккупированных районов Донбасса может означать односторонний выход из Минских соглашений
  • Международно-признанные границы Украины останутся такими же, несмотря на действия России
  • Зеленский провел несколько телефонных звонков в мировыми лидерами и будет продолжать это делать
  • Украина инициирует созыв саммита Нормандской четверки
  • Наши границы надежно защищены
  • Наши партнеры наш поддерживает
  • Украина имеет право на самооборону
  • Сейчас нет причин для хаотичных действий
  • Мы на своей земле, мы никого и ничего не боимся и никому ничего не отдадим
  • Причин для вашей бессонной ночи нет
  • Слава Украине! 
Тэги: Путин, ЛНР, Зеленский, ДНР
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