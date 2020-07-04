Выпускники школ, так называемых «ДНР» и «ЛНР» будут бесплатно и без ВНО учиться в украинских ВУЗах

"В каждом вузе будут квоты, и абитуриенты, которые поступают на учебу с неподконтрольных территорий, будут конкурировать в пределах этих квот", – объяснил народный депутат от "Слуги народа", председатель комитета по вопросам образования и науки в Верховной Раде Сергей Бабак.

"Если мы принимаем сейчас законопроект в первом чтении, то мы не успеваем к вступительной кампании. Партия "Европейская солидарность" весь зал вас просит дайте возможность детям с Донецка и Луганска поступать. Около 1000 детей записались на ВНО. Они выбрали Украину, а не Ростов. Дайте принять этот закон", - говорит нардеп "СН" Роман Грищук.