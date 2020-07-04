Выпускники школ, так называемых «ДНР» и «ЛНР» будут бесплатно и без ВНО учиться в украинских ВУЗах

На внеочередном заседании 3 июля Верховная Рада приняла закон, которым освободила абитуриентов с оккупированных территорий Донбасса и Крыма от необходимости проходить внешнее независимое оценивание (ВНО) для поступления во все ВУЗы Украины. Таких льгот не имеют даже дети воинов-ветеранов и погибших в АТО.
За соответствующий проект закона №3734 в первом чтении проголосовало минимально необходимое количество голосов – 226, во втором чтении и в целом – 310.
Законопроект предлагает позволить детям, местом жительства которых является временно оккупированная территория и территория населенных пунктов на линии соприкосновения, поступать в высшие учебные заведения по вступительным экзаменам в пределах установленных квот.
Ранее такая возможность была предусмотрена только для абитуриентов из Крыма, и они могли поступать только в определенные вузы. После принятия законопроекта №3734 абитуриенты и из Крыма, и с Донбасса смогут поступать по экзаменам в любой украинский вуз.
"В каждом вузе будут квоты, и абитуриенты, которые поступают на учебу с неподконтрольных территорий, будут конкурировать в пределах этих квот", – объяснил народный депутат от "Слуги народа", председатель комитета по вопросам образования и науки в Верховной Раде Сергей Бабак.
Он отметил, что борьба за умы и сердца молодежи, которая проживает на временно оккупированной территории Крыма и Донбасса, – это не менее важно, чем борьба на фронте.
Первый вице-спикер, представитель президента Руслан Стефанчук призвал "прекратить болтать" и сделать что-то для детей.
В Раде поссорились "Евросолидарность" и "Слуга народа"
При рассмотрении законопроекта о вступлении детей с оккупированных территорий в учебные заведения на подконтрольной правительству территории Украины в Раде поссорились нардепы "Евросолидарности" и "Слуги народа".
Нардеп "ЕС" Ирина Геращенко отметила, что дети воинов-ветеранов и погибших в АТО остаются без таких льгот, как дети с оккупированных территории, поэтому возникает неравенство.
Также Геращенко отметила, что закон рассматривают поздно, ведь вступительная кампания уже на носу. Она упрекнула, что "власть болтунов" всю неделю рассматривала законопроект об игорном бизнесе.
В то же время нардеп от "Слуги народа" призвал "ЕС" дать возможность детям вступать в учебные заведения свободной Украины.
"Если мы принимаем сейчас законопроект в первом чтении, то мы не успеваем к вступительной кампании. Партия "Европейская солидарность" весь зал вас просит дайте возможность детям с Донецка и Луганска поступать. Около 1000 детей записались на ВНО. Они выбрали Украину, а не Ростов. Дайте принять этот закон", - говорит нардеп "СН" Роман Грищук.
После этого в Раде началась потасовка. "Евросолидарность" заблокировала трибуну парламента и требовала ответить на реплику "слуги".
Беспорядки в Раде не утихал 10-15 минут, пока нардепам "ЕС" не дали слова. Спикер ВР Дмитрий Разумков отмечал, что в таком случае, не предусмотрено реплики, но "Евросолидарность" обещала блокировать трибуну парламента.
Разумков перешел на повышенный тон и русский язык. Глава ВР отметил, что если нардепы что-то поломают, то потом придется заплатить за это имущество. Позже Разумков попросил прощения у нардепки "ЕС" Марии Ионовой, которую случайно задели во время потасовки в зале.
Законопроект "О высшем образовании" поддержали 310 голосами. Он позволяет поступающим с оккупированных территорий, в частности, Донецкой и Луганской областей, вступать в любой ВУЗ Украины по вступительным экзаменам без ВНО в пределах установленных квот.
с гнильцой
если это пряник конечно....