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Главная » Новости » Житомир » Наука » 2020 » Июль » 4 » 14:41:44

Выпускники школ, так называемых «ДНР» и «ЛНР» будут бесплатно и без ВНО учиться в украинских ВУЗах

Вчера, 16:42:28 1047 7 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Выпускники школ, так называемых «ДНР» и «ЛНР» будут бесплатно и без ВНО учиться в украинских ВУЗах

 На внеочередном заседании 3 июля Верховная Рада приняла закон, которым освободила абитуриентов с оккупированных территорий Донбасса и Крыма от необходимости проходить внешнее независимое оценивание (ВНО) для поступления во все ВУЗы Украины. Таких льгот не имеют даже дети воинов-ветеранов и погибших в АТО.

За соответствующий проект закона №3734 в первом чтении проголосовало минимально необходимое количество голосов – 226, во втором чтении и в целом – 310.

Законопроект предлагает позволить детям, местом жительства которых является временно оккупированная территория и территория населенных пунктов на линии соприкосновения, поступать в высшие учебные заведения по вступительным экзаменам в пределах установленных квот.

Ранее такая возможность была предусмотрена только для абитуриентов из Крыма, и они могли поступать только в определенные вузы. После принятия законопроекта №3734 абитуриенты и из Крыма, и с Донбасса смогут поступать по экзаменам в любой украинский вуз.

"В каждом вузе будут квоты, и абитуриенты, которые поступают на учебу с неподконтрольных территорий, будут конкурировать в пределах этих квот", – объяснил народный депутат от "Слуги народа", председатель комитета по вопросам образования и науки в Верховной Раде Сергей Бабак.


Он отметил, что борьба за умы и сердца молодежи, которая проживает на временно оккупированной территории Крыма и Донбасса, – это не менее важно, чем борьба на фронте.

Первый вице-спикер, представитель президента Руслан Стефанчук призвал "прекратить болтать" и сделать что-то для детей.
 

В Раде поссорились "Евросолидарность" и "Слуга народа"


При рассмотрении законопроекта о вступлении детей с оккупированных территорий в учебные заведения на подконтрольной правительству территории Украины в Раде поссорились нардепы "Евросолидарности" и "Слуги народа".

Нардеп "ЕС" Ирина Геращенко отметила, что дети воинов-ветеранов и погибших в АТО остаются без таких льгот, как дети с оккупированных территории, поэтому возникает неравенство.

Также Геращенко отметила, что закон рассматривают поздно, ведь вступительная кампания уже на носу. Она упрекнула, что "власть болтунов" всю неделю рассматривала законопроект об игорном бизнесе.

В то же время нардеп от "Слуги народа" призвал "ЕС" дать возможность детям вступать в учебные заведения свободной Украины.
 

"Если мы принимаем сейчас законопроект в первом чтении, то мы не успеваем к вступительной кампании. Партия "Европейская солидарность" весь зал вас просит дайте возможность детям с Донецка и Луганска поступать. Около 1000 детей записались на ВНО. Они выбрали Украину, а не Ростов. Дайте принять этот закон", - говорит нардеп "СН" Роман Грищук.


После этого в Раде началась потасовка. "Евросолидарность" заблокировала трибуну парламента и требовала ответить на реплику "слуги".

Беспорядки в Раде не утихал 10-15 минут, пока нардепам "ЕС" не дали слова. Спикер ВР Дмитрий Разумков отмечал, что в таком случае, не предусмотрено реплики, но "Евросолидарность" обещала блокировать трибуну парламента.

Разумков перешел на повышенный тон и русский язык. Глава ВР отметил, что если нардепы что-то поломают, то потом придется заплатить за это имущество. Позже Разумков попросил прощения у нардепки "ЕС" Марии Ионовой, которую случайно задели во время потасовки в зале.

Законопроект "О высшем образовании" поддержали 310 голосами. Он позволяет поступающим с оккупированных территорий, в частности, Донецкой и Луганской областей, вступать в любой ВУЗ Украины по вступительным экзаменам без ВНО в пределах установленных квот.
Тэги: абитуриенты, ДНР, ЛНР, выпускники, вузы
Комментариев: 7
Artmaker
1 Евгений (Artmaker)   • 16:55:22, Вчера [Материал]
+4

ЭТО НЕСЛЫХАННО!!! Выб...дки Лугандонских и Денееровских сепаров смогут учиться бесплатно в наших ВУЗах??? ЗРАДА!!!!!!!!!!!
Admiral8
2 Papa (Admiral8)   • 17:29:47, Вчера [Материал]
+4

Слова в СМИ днр и лнр случайно не тянут под статью? Как в этом заголовке
viewer
3 Name Surname (viewer)   • 17:53:30, Вчера [Материал]
+6

А у кого зараз взагалі пільги при вступі? Бо коли я поступав, то фактично був конкурс пільг, а не результатів вступних екзаменів.
andriiua
4 andrii (andriiua)   • 21:01:38, Вчера [Материал]
0

маразм в стране...позже по руському тв будут показывать как обижают руськоязычных детишек на окраине, как угнетается руський язык...зачем давать лишний попод?
pushistik13
5 Пушистик (pushistik13)   • 21:53:27, Вчера [Материал]
0

так себе пряник
с гнильцой
если это пряник конечно....
lg2013
6 lg (lg2013)   • 22:22:53, Вчера [Материал]
+1

Ну хто таке дурне придумав? Всі вступники повинні бути в рівних умовах, крім сиріт звичайно.
vovik-zt
7 Володимир Фролов (vovik-zt)   • 23:25:34, Вчера [Материал]
0

Може влада прирівняла їх до сиріт чи громодян з івалідністью?! :) Що далі - вони будуть вимагати навчаня "на радном языке"? :)
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