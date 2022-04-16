Когда закончится война: названы условия приближения мира

Президент Украины Владимир Зеленский перечислил факторы, от чего зависит ускорение завершения войны России против Украины. Об этом глава государства сказал во время вечернего видеообращения.

Он выразил уверенность, что украинские защитники и защитницы могут видеть сообщения в иностранных и украинских медиа о том, как долго может продолжаться война России против Украины.

"Одни говорят, что несколько недель. Другие, что несколько лет. Кто-то говорит, что война будет продолжаться до конца этого года, а кто-то советует готовиться к постоянной конфронтации с Россией, пока она будет существовать", - сказал президент.

"Конечно, я также слышу разные прогнозы, имею намного больше различной информации, чем публикуют некоторые СМИ о намерениях и возможности российской армии, о потенциале российской экономики, об эмоциональном состоянии общества в РФ. Все это надо учитывать, прежде чем говорить, сколько еще продлится война. А значит, надо учитывать эффективность инструментов влияния на Россию, которые применяет Украина и вся наша антивоенная коалиция против агрессии России", - добавил глава государства.





"Успехи наших военных на поле боя действительно весомые, очень. Исторически значимые, но еще не достаточны, чтобы очистить нашу землю от оккупантов. Будем бить их больше. Санкции против России очень серьезные, экономически болезненные, но еще не достаточные, чтобы российская военная машина осталась без средств к существованию", - отметил Зеленский.

В связи с этим он подчеркнул, что "продвигаем более сильные, более разрушительные" санкции.

"Поэтому на самом деле именно на этих двух направлениях и определяется, сколько продлится эта война. Я всегда говорю всем нашим партнерам, с которыми обсуждаю этот вопрос, что от объема поддержки для Украины напрямую зависит и наступление мира. Зависит буквально то, скольких еще украинцев и украинок успеют убить оккупанты. Если кто-то говорит год или годы, я отвечаю: в ваших силах сделать войну значительно короче. Чем больше и чем быстрее мы получим все оружие, которое запросили, тем сильнее будут наши позиции, и тем скорее будет мир. Чем больше и чем быстрее мы получим финансовую поддержку, которую запросили, тем скорее будет мир. Чем быстрее демократический мир признает, что нефтяное эмбарго против России и полное блокирование ее банковского сектора, - это обязательные для мира, тем скорее закончится война", - подчеркнул президент.



Он добавил, что "задача номер один - ускорение мира".

"Наши Вооруженные силы выполняют ее блестяще. Они останавливают атаки оккупантов. Они реализуют контрнаступления, они уже так закошмарили, в правильном смысле этого слова, русскую обычную авиацию, что те вынуждены применять дальнобойные стратегические самолеты", - сказал глава государства.

Блинкен: война в Украине может продлиться до конца 2022 года

Россия напала на Украину 24 февраля

Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил европейским союзникам, что, по мнению Вашингтона, война России против Украины может длиться до конца 2022 года, пишет CNN со ссылкой на источники.По словам одного из собеседников издания, Блинкен «обсуждал со своими коллегами озабоченность тем, что конфликт может затянуться, но все его разговоры крутились вокруг того, как лучше остановить его как можно быстрее». Чиновники говорят, что трудно точно предсказать, как долго может продолжаться война.По словам некоторых из них, нет никаких признаков того, что конечные цели российского диктатора Владимира Путина изменились. Есть также сомнения в том, что он будет вести дипломатические переговоры, если только не столкнется с военным поражением.Накануне советник по национальной безопасности США Джейк Салливан заявил, что боевые действия в Украине будут «затяжными». Он также считает, что боевые действия будут продолжаться «месяцами или даже больше».15 апреля — 51-й день полномасштабной войны с Россией. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине. С первых дней войны наиболее сложная ситуация сохраняется в Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе. Более месяца Россия обстреливала Киев и окрестности столицы, полностью уничтожив ряд населенных пунктов - Буча, Ирпень, Гостомель.

На данный момент оккупанты пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины. Они стягивают свои войска для наступления на Донбасс.