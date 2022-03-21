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Главная » Новости » Общество » 2022 » Март » 21 » 15:46:20

В Украине переселенцы получат по 2000 гривен ежемесячной помощи

Вчера, 15:46:32 363 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Украине переселенцы получат по 2000 гривен ежемесячной помощи

 В Украине анонсировали ежемесячные выплаты вынужденным переселенцам, которые бежали из зон активных боевых действий на более спокойную территорию внутри Украины. Как сообщил сегодня Премьер-Министр Украины, Денис Шмыгаль, государство будет выплачивать каждому переселенцу 2 000 гривен ежемесячной помощи

Кроме этой суммы, по 3 000 гривен будут выплачены на каждого ребёнка, который из-за войны переехал в более безопасные регионы.

Также, как сообщил Шмыгаль, в стране запускается программа трудоустройства всех переселенцев. Для этого государство начинает выплаты тем работодателям, которые берут на работу переселенцев из пострадавших регионов - 6 500 гривен за каждого трудоустроенного.

Компенсацию за коммунальные платежи также будут получать семьи, которые принимают переселенцев у себя дома: 450 гривен в месяц за каждого, кому помогли.
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