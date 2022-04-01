Переселенцам выплатят ещё 2220 грн от ООН. Как и где получить денежную помощь

Сегодня состоялась встреча Вице-премьер-министра – Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирины Верещук с Верховным комиссаром ООН по вопросам беженцев Филиппо Гранди, на которой Ирина Верещук озвучила, что внутренне перемещенные лица получат дополнительную денежную помощь от ООН.
На встрече были определены ключевые направления дальнейшего сотрудничества:
- обеспечение жильем перемещенных лиц путём строительства модульных городков;
- предоставление прямой денежной помощи внутренне перемещенным лицам (ВПЛ).
«В этом направлении уже работают два проекта, – уточнила Ирина Верещук. – Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий работает над их расширением. Помощь оказывается дополнительно к помощи государства. Так, Управления Верховного комиссара ООН по защите беженцев совместно с Укрпочтой начали выплату каждому перемещенному лицу по 2220 грн. Обналичить можно через отделение Укрпочты».
Регистрация продолжается по адресам:
- г. Львов, ул. Трускавецкая, 2 Б
- (с 9:00 до 18:00);
- г. Львов, ул. Палия, 15
- (с 9:00 до 18:00), выходной – суббота;
- г. Ужгород, Гуманитарный штаб «Совиное гнездо», ул. Ференца Ракоци, 2
- (пн-пт с 9:00 до 18:00);
- г. Ужгород, пл. Ш. Петефи, 24, Ужгородский городской центр социальных служб Департамента социальной политики
- (пн-пт с 9:00 до 18:00);
- г. Мукачево, ЦНАП, ул. Духновича, 2
- (пн-пт с 9:00 до 18:00).
За дополнительной информацией необходимо обращаться по телефону: 0800307711.
Также программу по предоставлению денежной помощи начало воплощать представительство Международной организации по миграции (МОМ) в Украине, – добавила Ирина Верещук. – Сейчас это воплощается в Закарпатье, но в перспективе действие программы планируется расширить на другие регионы. Размер помощи – тоже 2220 грн на человека».
Эта помощь будет предоставляться наиболее уязвимым группам среди перемещенных лиц.
В частности:
- беременным женщинам и матерям, самостоятельно воспитывающим детей;
- семьям с двумя и более детьми;
- семьям, среди членов которых есть лица с инвалидностью;
- лицам пожилого возраста.
Списки вышеуказанных категорий будет прорабатываться Департаментом социальной защиты населения Закарпатской ОГА, социальными работниками территориальных общин.
Также чиновник пояснила, что для получения помощи работает следующий алгоритм:
- Лицо регистрируется в качестве ВПЛ в соответствующей области через органы соцзащиты или ЦНАП.
- В случае если лицо подпадает под определенные категории уязвимости, оно получает соответствующую помощь.
По словам Вице-премьера, запись на программу денежной помощи началась во Львове 23 марта, а теперь также проходит в Ужгороде и Мукачево.