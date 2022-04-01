Переселенцам выплатят ещё 2220 грн от ООН. Как и где получить денежную помощь

На встрече были определены ключевые направления дальнейшего сотрудничества:

обеспечение жильем перемещенных лиц путём строительства модульных городков;

предоставление прямой денежной помощи внутренне перемещенным лицам (ВПЛ).

«В этом направлении уже работают два проекта, – уточнила Ирина Верещук. – Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий работает над их расширением. Помощь оказывается дополнительно к помощи государства. Так, Управления Верховного комиссара ООН по защите беженцев совместно с Укрпочтой начали выплату каждому перемещенному лицу по 2220 грн. Обналичить можно через отделение Укрпочты».





Сегодня состоялась встреча Вице-премьер-министра – Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирины Верещук с Верховным комиссаром ООН по вопросам беженцев Филиппо Гранди, на которой Ирина Верещук озвучила, что внутренне перемещенные лица получат дополнительную денежную помощь от ООН.

Регистрация продолжается по адресам:

г. Львов, ул. Трускавецкая, 2 Б

(с 9:00 до 18:00);

г. Львов, ул. Палия, 15

(с 9:00 до 18:00), выходной – суббота;

г. Ужгород, Гуманитарный штаб «Совиное гнездо», ул. Ференца Ракоци, 2

(пн-пт с 9:00 до 18:00);

г. Ужгород, пл. Ш. Петефи, 24, Ужгородский городской центр социальных служб Департамента социальной политики

(пн-пт с 9:00 до 18:00);

г. Мукачево, ЦНАП, ул. Духновича, 2

(пн-пт с 9:00 до 18:00).



За дополнительной информацией необходимо обращаться по телефону: 0800307711.

В частности:

беременным женщинам и матерям, самостоятельно воспитывающим детей;

семьям с двумя и более детьми;

семьям, среди членов которых есть лица с инвалидностью;

лицам пожилого возраста.

Также чиновник пояснила, что для получения помощи работает следующий алгоритм:

Лицо регистрируется в качестве ВПЛ в соответствующей области через органы соцзащиты или ЦНАП.

В случае если лицо подпадает под определенные категории уязвимости, оно получает соответствующую помощь.

Также программу по предоставлению денежной помощи начало воплощать представительство Международной организации по миграции (МОМ) в Украине, – добавила Ирина Верещук. – Сейчас это воплощается в Закарпатье, но в перспективе действие программы планируется расширить на другие регионы. Размер помощи – тоже 2220 грн на человека».Эта помощь будет предоставляться наиболее уязвимым группам среди перемещенных лиц.Списки вышеуказанных категорий будет прорабатываться Департаментом социальной защиты населения Закарпатской ОГА, социальными работниками территориальных общин.По словам Вице-премьера, запись на программу денежной помощи началась во Львове 23 марта, а теперь также проходит в Ужгороде и Мукачево.