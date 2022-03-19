Блогер «лорд Майлз» из Британии три недели провел в охваченной войной Украине

Блогер и любитель опасных путешествий «лорд Майлз» три недели провёл в Украине — помогал местным и вывозил беженцев. Студент прославился летом 2021 года, застряв на каникулах в захваченном талибами Кабуле.
Британский студент Майлз Раутледж — фанат опасных путешествий. Летом 2021 года он застрял в Афганистане во время захвата власти талибами*, а с того момента успел побывать в Южном Судане после вспышки неизвестной болезни и Казахстане, где в начале 2022 года прошли массовые протесты.
В конце февраля «лорд Майлз» выбрал очередную «горячую точку» для своих приключений — Украина во время так называемой «спецоперации», которую начала Россия. За неделю до этого студент посетил Донецк. К началу конфликта он был уже в Великобритании, но решил вернуться в страну, чтобы помогать местным жителям и вывозить беженцев. Раутледж провёл в Украине три недели, фиксируя всю поездку в твиттере.
«Лорд Майлз» хотел вылететь в Киев 24 февраля, но все рейсы в страну к тому моменту уже отменили, так что добираться пришлось через Польшу. Раутледж купил билет на последний поезд до столицы Украины и пересёк границу лишь спустя два дня. К вечеру 26 февраля он уже был в городе и заселился в отель. Правда, через несколько часов из номера пришлось спуститься в убежище.
Уже будучи на Украине, Раутледж запустил онлайн-сбор пожертвований. На эти деньги он покупал еду нуждающимся и перечислял часть суммы в фонды для беженцев. На это студент отдал и весь свой гонорар, который получил за участие в прямом включении из Киева на одном из британских телеканалов.
«Просто хочу сказать «спасибо» всем за пожертвования. Я передал деньги в детскую благотворительную организацию (шоколад ради мира), чтобы раздать детям конфеты. Если бы у меня были дети, не могу представить, что они чувствовали бы в такой ситуации. Я знаком с владельцем, мы организовали это вместе».
Майлз провёл в таком формате больше недели. Он посещал разные районы, закупался в супермаркетах и относил еду по домам и убежищам. Заодно он посетил несколько знаковых мест Киева. Одной из главных целей студента был офис GSC Games, разработчиков S.T.A.L.K.E.R. 2. Ещё до поездки он хотел «эвакуировать» из страны исходный код игры.
«Мне НУЖНО поехать и спасти исходный код S.T.A.L.K.E.R. 2»
Когда Раутледж добрался до места, все сотрудники уже уехали, заперев офис. Спустя несколько дней студент приехал ещё раз: ему рассказали, что здание, в котором работала студия, уничтожили. Однако слухи не подтвердились — на месте не было следов обстрелов или бомбардировок.
«Хорошие новости! Я посетил студию S.T.A.L.K.E.R. 2, она выглядит нетронутой. Ходили слухи, что здание повредили во время бомбардировок, но это были фейки. Когда через два часа доберусь до отеля, запишу об этом видео»
За всё время в Киеве Раутледжа неоднократно останавливали украинские военные и полицейские патрули. Он честно рассказывал о своём увлечении, показывал соцсети и всячески шёл на контакт. По его словам, чаще всего силовики были дружелюбны. Один раз ему даже предложили ночлег в одном из временных убежищ.
Спустя неделю в Киеве «лорду Майлзу» пришла в голову ещё одна идея, как можно помочь местным жителям: он решил вернуться в Польшу, купить там дешёвый подержанный автомобиль, заполнить его продуктами и вещами, а затем отвезти их в Харьков. Сразу после этого Раутледж намеревался взять несколько человек из города и вывезти их к европейской границе.
За несколько дней Майлз проработал план детальнее и отправился в путь. У него было два варианта доехать до Польши, из которых подписчики выбрали тот, что потруднее: 11 марта Раутледж на поезде добрался до Одессы, откуда пешком направился в Молдавию. Дорога заняла целые сутки, а когда студент попал в соседнюю страну, местный аэропорт оказался закрыт.
Вместо самолёта до Варшавы пришлось добираться на автобусе. Раутледж рассказал, что в пути один из пассажиров украл у него бумажник, но быстро вернул его: вор попался при попытке украсть деньги у другого пассажира. Карманника поймали, заставили вернуть вещи и вышвырнули из автобуса.
15 марта студент доехал до пункта назначения, встретился со своим другом и отправился за покупками. Приятели загрузили целый багажник только что купленной машины едой, топливом, одеялами и одеждой и поехали напрямик в Харьков на выручку местным жителям.
Добравшись до Харькова, друзья оставили продукты и вещи, а на свободные места взяли семью, с которой связались заранее — беременную женщину, её пожилую мать, ребёнка и собаку. Обратная дорога заняла больше двух дней, но в конце концов Раутледжу удалось осуществить план.
За три недели Раутледж трижды пересёк границу с Украиной. По его словам, трудностей с этим не возникло: его документы почти не проверяли, а иногда путь открывала карточка прессы, которую студент подделал в фотошопе.
Несмотря на все трудности и опасности, с которыми «лорд Майлз» столкнулся в путешествии, он несколько раз писал, что «Украина, всё ещё безопаснее, чем Лондон, Нью-Йорк или его родной Бирмингем». Раутледж поделился, что уже готовится к новой поездке, в которой посетит сразу несколько горячих точек.