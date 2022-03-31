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Главная » Новости » Политика » 2022 » Март » 31 » 20:39:03

Оккупанты покидают ЧАЭС, на станции остается «небольшое количество» военных РФ — Энергоатом

Вчера, 20:39:22 271 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Оккупанты покидают ЧАЭС, на станции остается «небольшое количество» военных РФ — Энергоатом

 Часть захвативших Чернобыльскую АЭС и другие объекты в Зоне отчуждения российских оккупантов двумя колоннами отправились в сторону украинской границы с республикой Беларусь. На станции остается «небольшое количество» военных РФ, сообщили в Энергоатоме.

Оккупанты подтвердили свои намерения покинуть ЧАЭС соотвтетсвующим «документом». В нем говорится, что «претензий со стороны администрации охраняемого объекта в отношении войск национальной гвардии РФ не имеется».



Как сказано в сообщении компании, намерение покинуть ЧАЭС захватчики еще сегодня утром озвучили украинскому персоналу станции.

В Энергоатоме также подтвердили информацию о том, что российские оккупанты строили на территории Зоны отчуждения окопы, а также различные ограждения. Происходило это, в частности, на территории Рыжего леса — самого загрязненного на территории всей Зоны отчуждения.



Напомним, оккупанты еще 24 февраля захватили Чернобыльскую зону. Там они вырыли окопы в радиоактивном "Рыжем лесу", который считается настолько опасным, что туда не пускают даже работников Чернобыльской АЭС.

СБУ ранее опубликовали перехваченный разговор одного из оккупантов со своими родными. В нем они жалуются на то, что две недели стояли под Ченобылем, а потом их бросили в бой, а сейчас они получают облучения из-за пребывания в опасной зоне.

Отметим, «Рыжий лес» — это большая территория с деревьями, что прилегает в ЧАЭС. Она приняла на себя наибольшую дозу радиации в 1986 году, во время взрыва на объекте. 
 
Тэги: россия агрессор, чернобыль, новости Украины, война в Украине, окупанты
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