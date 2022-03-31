Часть захвативших Чернобыльскую АЭС и другие объекты в Зоне отчуждения российских оккупантов двумя колоннами отправились в сторону украинской границы с республикой Беларусь. На станции остается «небольшое количество» военных РФ, сообщили в Энергоатоме.
Оккупанты подтвердили свои намерения покинуть ЧАЭС соотвтетсвующим «документом». В нем говорится, что «претензий со стороны администрации охраняемого объекта в отношении войск национальной гвардии РФ не имеется».
Как сказано в сообщении компании, намерение покинуть ЧАЭС захватчики еще сегодня утром озвучили украинскому персоналу станции.
В Энергоатоме также подтвердили информацию о том, что российские оккупанты строили на территории Зоны отчуждения окопы, а также различные ограждения. Происходило это, в частности, на территории Рыжего леса — самого загрязненного на территории всей Зоны отчуждения.
Напомним, оккупанты еще 24 февраля захватили Чернобыльскую зону. Там они вырыли окопы в радиоактивном "Рыжем лесу", который считается настолько опасным, что туда не пускают даже работников Чернобыльской АЭС.
СБУ ранее опубликовали перехваченный разговор одного из оккупантов со своими родными. В нем они жалуются на то, что две недели стояли под Ченобылем, а потом их бросили в бой, а сейчас они получают облучения из-за пребывания в опасной зоне.
Отметим, «Рыжий лес» — это большая территория с деревьями, что прилегает в ЧАЭС. Она приняла на себя наибольшую дозу радиации в 1986 году, во время взрыва на объекте.