История девушки-Project manager из SoftServe, которая помогает воинам ВСУ и ТрО в украинской столице

32-летняя Project Manager в SoftServe Катя уже три недели кроме основной работы занимается волонтерством в украинской столице. Сейчас девушка вместе с друзьями и семьей помогает защитникам Украины с амуницией и военным оборудованием. dev.ua рассказывает ее историю. Ни фото, ни фото Кати мы не публикуем из соображений безопасности для нее и ее дела.
«Чем мы можем помочь без оружия в руках?»
После 24 февраля моя жизнь, как и жизнь миллионов украинцев, изменилась. Теперь в моей стране война, а я-волонтер.
Утро 24 февраля. В первый день войны во мне проснулась буря эмоций. Различных эмоций. Неизвестных мне до сих пор. Они были нужны. Они позволили не паниковать, а действовать! Я поняла, что должна защищать свою страну, свой дом. Еще не знала как, но знала, что должна. На чашах весов между «эвакуироваться» или «остаться и дать отпор» 99% веса имел второй вариант.
Самое первое, что мы с мужем сделали — вывезли родителей в деревню. Когда знаю, что они в безопасности, спокойнее.
Вечер 24 февраля. Два дома в селе собрали всю семью. Поужинали. Погомонили. Легли спать.
Утром 25 февраля мой муж написал в чат с нашими друзьями судьбоносный для нас вопрос: «Чем мы можем помочь без оружия в руках?». Ответ пришел сразу… Мы поехали в Киев помогать развозить необходимые вещи из одних точек в другие. Желающих ездить по Киеву в тот день было не много, а запросы были. Вот так я поняла, чем могу помогать — я могу быть волонтером!
Предыдущий опыт волонтерства у меня был. Но это совсем другое. Это война — другие потребности, другие условия, другие правила игры.
«Мой приоритет — ВСУ и ТрО»
Вечером 25 февраля мы с мужем и еще двумя волонтерками искали термобелье и обувь для ребят из тероборони. Холодно, а они уже на посту. Нашли, привезли. Их радость и благодарность — это было нечто магическое, нечто, показавшее, каким должно быть направление моей волонтерской деятельности.
Им нужен тыл. А я могу быть этим тылом, как и сотни других волонтеров! Только вместе мы победим.
Мой приоритет-ВСУ и ТрО. Мой приоритет найти все, что им нужно. И передать из рук в руки как можно скорее. Они это очень ценят.
К существующим волонтерским организациям решила не присоединяться. У них другой фокус: бронежилеты, каски, тепловизоры. Они очень мощные и обеспечивают огромное количество локаций, но это потребует больше времени. А я решила закрывать базовые срочные потребности Киева и области. Для примера, есть запрос на 10 комплектов термобелья и варежек для ТрО на Оболони, покупаю и везу в тот же день. Никаких проволочек, каждый час бесценен.
За 20 дней волонтерства я и моя команда (а это моя семья и друзья) купили и развезли по локациям:
- 1600+ пар берцев
- 150+ комплектов термобелья
- 200+ балаклав
- 100 + пар перчаток
- 150+ пар носков
- 30+ тактических рюкзаков
- 40+ фонарей
- 100+ турникетов
И еще много-много других вещей, которые просят наши ВСУ и ТрО! Также развозим гуманитарную помощь, которую присылают с Запада. Все, что удается найти и купить, все оказывается максимум на следующий день на локациях.
«Сбор средств организовала на своих страницах Facebook и Instagram»
На все это привлекли и потратили уже 1 400 000 грн. Сбор средств организовала на своих страницах Facebook и Instagram. Друзья и друзья друзей присылают средства постоянно и пишут чрезвычайно мотивирующие комментарии к переводам.
Слезы на глазах, когда читаю, что человек пересчитал нам пенсию. Что мой крестник (8 лет) перечислил нам все свои средства, которые собирал на мечту! Позвонил и сказал: «для армии это сейчас важнее, а я напишу Николаю письмо и он мне подарит мою мечту». Это невероятно! Наша сила в единстве!
Сама я бы конечно с этим всем не справилась. Мой муж помогает абсолютно во всем. Лучше всего он планирует логистику. Мы успеваем за день не огромное количество локаций. Также помогает семья. Кто физически, кто финансово, кто добрым словом.
Тыл тыла
Помогают друзья! Они мой тыл. Тыл тыла, выходит. Друзья перепащивают посты, ищут где что купить, отправляют с запада Украины. Помогают невероятные люди, которых вижу впервые в жизни. Кто-то встречает посылки с вокзала в 6 утра, когда мы не успеваем. Кто-то готовит нам комнату для сна, раз уж вечереет и комендантский час наступает. Я такого единства и силы нашей нации еще никогда не чувствовала!
Но, конечно, трудностей хватает. Часто трудно что-то найти и купить. Часто не хватает средств, собираем срочно. Трудно иногда доставить, потому что Контактное лицо пропадает из связи. Это самое страшное, потому что боюсь что это может быть 300-й или 200-й. А когда выходят на связь — я счастлива! Часто нахожусь в опасности, попадаю в приключения.
Самое страшное, что пережила-это бомбежка, где целью было здание, в котором я находилась. Пересидели в подвале, в нас не попали. Живы, продолжаем работать!
Моя мотивация-это понимание того, что хотя бы одному военному немного теплее, что я хоть немного помогла. Им это важно! Они благодарят, обнимают, говорят, что не пропустят врагов, выгонят с нашей родной земли. И я им верю, я вижу, что в их глазах нет страха.
«Эти 20 дней войны изменили меня навсегда»
Эти 20 дней войны изменили меня навсегда. Я стала еще решительнее, еще быстрее в принятии решений. Но стала и злее, резче, сейчас мне это помогает. И что никогда не изменится во мне-это мой оптимизм и вера в людей. Последнее даже усилилось!
Замечаю, что мой опыт проджект-менеджмента мне очень помогает в волонтерстве. И то, и другое — это про коммуникацию, работу с рисками, мультизадачность и быстроту реакции. Ну, и конечно нацеленность на результат! Победа скоро!
Волонтером может стать каждый. Для этого не нужно иметь опыт. Непреодолимого желания действовать будет достаточно. Ищите чем можете помочь и быть полезными. Работы всем станет. Мои родители для примера плетут маскировочные сетки. Мои друзья гуглят, где купить нужные вещи, ведут информационную войну, борются с фейками. И таких примеров могу привести сотни.
Сейчас трудно строить планы, даже краткосрочные. Но все равно я выбираю жить сегодня, действовать, работать, поддерживать экономику Украины. Мечтать!
Моя главная мечта-это наша быстрая победа! Когда мечта осуществится, первое, что я хочу сделать — это обнять всех родных и близких. Затем выйти на улицу и обнять всех прохожих. А потом хочу забрать какого-нибудь забавного непоседливого песика из приюта. Слава Украине!
Источник: https://dev.ua