Более 1,7 миллионов украинцев уехали из страны из-за военного вторжения россии. Такие данные были озвучены в ООН. Беженцы пересекают западные границы Украины с Польшей, Румынией, Словакией, Венгрией и Молдовой. Мы узнали, как украинцам устроиться в Польше: какие документы нужно оформить, как найти жилье и работу и сколько будет стоить жизнь в этой стране.
Польша – страна, куда больше украинцев бегут от войны. Сегодня она приняла уже более 1 млн. украинских граждан. Из-за такого большого наплыва сотрудники пунктов пересечения не успевают быстро пропускать людей через границу, поэтому некоторые стоят там по 60 часов. Лучше отслеживать ситуацию на границах и двигаться туда, где меньше людей. Это можно сделать на странице Granica-Граница на Facebook, где информация постоянно обновляется.
Вот все пункты пересечения границы с Польшей, каждый из них можно пересекать пешком или на авто:
- Дорохуск – Ягодин
- Долгобычев – Угринов
- Зосин – Устилуг
- Гребенное – Рава Русская
- Корчевая – Краковец
- Медика – Шегини
- Будомеж – Грушев
- Крощенко – Смольница
Пересечь границу с Польшей можно не только на авто или пешком, но и на эвакуационном поезде в Варшаву, Пшемысль или Хелм. Каждый день на сайте Укрзализныци публикуют расписание международных эвакуационных поездов. Для украинцев они бесплатны.
Украинцы в Польше: полная инструкция для переселенцев
На вокзале Варшавы польские мамы оставляют коляски для украинских мам, приезжающих с одним чемоданом, таким обзазом, вопрос транспортировки малыша может быть закрыт.
Сейчас пересечь польскую границу можно даже без загранпаспорта или визы. Нужно взять с собой важнейшие документы: если есть, то загранпаспорт, если нет, то внутренний, а также свидетельство рождения детей. Можно показать документы в приложении "Дія". Если нет письменного разрешения отца, то с ребёнком все равно пропустят. Напомним, что из-за военного положения в Украине запретили выезжать мужчинам-украинцам в возрасте от 18 до 60 лет.
Чтобы перевезти животное – собаку, кошку, хорька – нужно показать документ о прививках, а у животного должен быть микрочип. Других питомцев – кроликов, рептилий, беспозвоночных – можно ввозить без ограничений, но окончательное решение принимается Национальной налоговой администрацией при пересечении границы.
Документы о законном пребывании в Польше
7 марта в Польше приняли специальный закон по украинским переселенцам. Об этом рассказал премьер-министр Матеуш Моравецкий. Согласно него, украинцы могут законно находиться в Польше в течение 18 месяцев, никуда обращаться им не нужно. Работать украинские переселенцы могут без специального разрешения на работу. Еще у них будет доступ ко всем госуслугам наравне с поляками.
Этот срок можно продлить еще на 18 месяцев. В целом украинцы смогут быть в Польше до трех лет.
Не следует беспокоиться и тем, кто уже находится в Польше, но у них заканчивается легальный срок пребывания. Они могут оставаться в стране еще в течение 18 месяцев.
Относительно людей, не являющихся гражданами Украины, но имеющих вид на жительство в этой стране, они также могут пересечь границу с Польшей. Сейчас в Польше разрабатывают закон по украинским переселенцам: там отдельно определят эти положения. В настоящее время механизм только разрабатывается.
Статус беженца
Если человеку негде жить и нет средств, можно подать заявку на статус беженца. Об этом следует уведомить сотрудника пограничной службы при пересечении границы. Вынужденного переселенца отвезут в один из ближайших гуманитарных пунктов, где предоставят всю информацию о пребывании в Польше. Там также можно будет получить горячую еду, при необходимости медицинскую помощь и место отдыха.
Процесс получения статуса беженца длится в среднем шесть месяцев. В течение этого периода:
- нельзя будет уехать в другую страну, даже вернуться в Украину, ведь нужно будет сдать паспорт гражданина Украины;
- нельзя будет устроиться на работу, открыть счет в польском банке и вести какую-либо предпринимательскую деятельность;
- нельзя будет сделать свой выбор по еде, ведь еду и одежду будут предоставлять бесплатно от государства;
- трудно будет найти нормальное жилье, ведь беженцам предоставят временное убежище.
Каждый беженец получает одноразовую помощь – 300 злотых (2100 грн). А семьям с детьми будут ежемесячно платить социальные выплаты – 500 злотых (3500 грн).
После шести месяцев беженец получает вид на жительство в Польше сроком на три года, а также документ для путешествий между странами ЕС. Теперь можно будет официально устроиться на работу и открыть счет в банке.
Как найти жилье в Польше
Если у переселенца есть деньги, квартиру можно арендовать. Лучше всего спросить у знакомых – возможно, у кого-то из них кто-то сдает квартиру в Польше. Через знакомых договориться о сроке аренды будет гораздо легче. Если знакомых нет, нужно смотреть объявления на сайтах поиска недвижимости:
Самая маленькая по площади квартира – 20 кв.м. – называется «кавалерка». Ее можно арендовать в среднем за 1000–1300 злотых в месяц (7000–9000 грн), но все зависит от состояния квартиры, города и района, в котором она находится. Двухкомнатные квартиры будут стоить от 2400 злотых (16800 грн) в месяц. Арендатор также должен платить коммунальные платежи: за газ, свет, воду и интернет. В среднем это 300 (2100 грн) за «кавалерку» и 500 злотых (3500 грн) за двухкомнатную квартиру.
Если у переселенца нет денег, чтобы арендовать жилье, у него есть три варианта:
Получить временное убежище в польской семье – от нескольких дней до нескольких месяцев. Сейчас многие поляки готовы поселить украинцев у себя. Семья, принимающая беженцев из Украины, сможет получать 1200 злотых (8400 грн) в течение двух месяцев.
Вот сайты, где можно найти такую семью:
Найти бесплатное убежище. В настоящее время во всех крупных городах Польши организовали лагеря для временного пребывания беженцев:
Подать заявку на статус беженца и получить убежище от государства.
Для беженцев польское правительство создало девять центров приема, расположенных вдоль 535-километровой границы с Украиной. Например, в приграничной деревне Медика общежитие оборудовали в спортивном зале. Здесь установлены кровати, есть фельдшеры, сюда доставляют горячую еду. Пока нигде не пишут о предоставлении квартир беженцам или отдельным комнатам.
Как распоряжаться финансами в ПольшеУкраинцы в Польше: полная инструкция для переселенцев
Финансисты советуют не привозить гривны наличными в Польшу – лучше положить гривну на карту. Так можно будет рассчитываться в магазинах Польши. Наличные в гривне не принимают в польских банках, ее почти невозможно обменять в пунктах обмена – kantor.
Также можно купить за наличные валюту: доллары или евро. Здесь их можно обменять на злотые.
Средний курс злотого по отношению к гривне – 7 грн за один злотый. То есть, цену за товар в злотых нужно умножить на семь. Так можно получить стоимость в гривнах, чтобы легче было ориентироваться.
За один доллар нужно заплатить 4,15 злотых. То есть, чтобы купить 100 долларов, нужно уплатить 415 злотых. А если нужно поменять своих 100 долларов на злобе, то курс будет меньше – 3,95. То есть вы получите 395 злотых.
За один евро нужно заплатить 4,9 злотых. То есть, чтобы купить 100 евро, нужно уплатить 490 злотых. А если нужно поменять своих 100 евро на злобе, то курс будет меньше – 4,4. То есть вы получите 440 злотых.
Также, украинцы могут открыть счет в польском банке бесплатно. Он понадобится для того, чтобы посылать деньги в Украину или получать на счет средства – за работу, услуги или как финансовую помощь. Обслуживание карты, снятие и внесение наличных денег,переводы из и в Украину также бесплатные – никаких условий и комиссий в течение двух лет. Чтобы открыть счет, нужно иметь только загранпаспорт. У большинства банков есть мобильные приложения с украинской версией.
Вот перечень польских банков, поддержавших украинцев:
- Bank Pekao
- BNP Paribas
- Getin Bank
- ING Bank Śląski
- mBank
- Millenium Bank
- PKO Bank Polski
- Santander Банк
Как найти работу в Польше
Минимальная зарплата в Польше с 1 января 2022 составляет 3,01 тыс. злотых в месяц (21 070 грн). А минимальная почасовая ставка – 19,70 злотых (137 грн) в час. Согласно трудовому законодательству, все сотрудники должны получать минимальную заработную плату независимо от их стажа.
Для поиска работы в Польше через сайты вакансий нужно зарегистрироваться на этих платформах, заполнить профиль и начать поиск.
Традиционные сайты поиска работы. Они похожи на украинские сайты вакансий: здесь можно разместить свое резюме, а также подавать заявку на нужную вакансию. На некоторых из них есть разделы «Работа для украинцев», однако описание вакансий все равно на польском языке. Вот самые большие сайты:
- Pracuj.pl – один из самых популярных сайтов по поиску работы в Польше. Здесь также более 100 образцов резюме на польском языке.
- Praca.pl – также популярный сайт вакансий, есть английская версия.
- InfoPraca – портал предлагает 20 тысяч вакансий.
- JOBS.pl – сайту уже более 16 лет, есть английская и немецкая версии.
Сайты поиска работы в Польше по специальностям:
Сайты вакансий, созданные специально для украинских переселенцев. Команда Jooble создала сайт для украинцев, вынужденно переехавших в другие страны.
На нем можно посмотреть вакансии, где готовы взять украинцев в Польше, а также узнать:
- перечень документов, необходимых для трудоустройства;
- советы, как составить резюме;
- информацию, как безопасно найти работу.
Украинские предприниматели Иван Кичатый и Никита Оверчик запустили некоммерческую платформу UA Talents
. Здесь смогут найти работу украинцы, которые из-за войны войны покинули дома и переехали в другие города Украины или за границу. На UA Talents уже есть более 5 тыс. предложений. Среди первых партнеров инициативы – Meta, Bolt, Axel Springer Verlag, Zalando, StepStone. В настоящее время платформа фокусируется на вакансиях в технологическом секторе.
Национальный институт архитектуры и градостроительства Польши создал базу данных вакансий
в сфере дизайна.
Также можно скачать приложение WorkPort
. Это сервис для переселенцев, где они могут найти работу.
Льготы для украинцев в Польше
Общественный транспорт. Сейчас для украинцев в Польше был введен бесплатный проезд в общественном транспорте. Стоит показать контролеру паспорт со штампом о пересечении границы. Также украинские переселенцы могут бесплатно путешествовать по городам Польши. Для этого нужно обратиться в кассу и сказать кассиру об этом – он выдаст социальный билет, за который ничего не нужно платить.
Налоговые льготы. Правительство Польши также ввело налоговые льготы для украинцев. Они не будут платить налог на наследство и дарование. Также не нужно платить налог на прибыль за финансовую помощь от физических лиц или компаний. Такие условия будут действовать до 31 декабря 2022 года.
Льготы от мобильных операторов. Помощь беженцам из Украины также оказывают мобильные операторы. Они предлагают бесплатные стартовые пакеты, а также дают возможность звонить в Украину по льготным ставкам.
Вот список польских операторов:
- Orange – плата за звонки на украинские стационарные и мобильные номера 0,29 злотых (2 грн) в минуту;
- Play – плата за звонки на украинские мобильные номера до 0,05 злотых (0, 35 грн) в минуту;
- Plus – пакет бесплатных 500 минут на Киевстар, Lifecell и Vodafone;
- T-Mobile – пакет бесплатных 300 минут на международные звонки в Украине.
На своей странице в Facebook украинская волонтерка в Польше Ирина Кобыльченко также опубликовала
список мест, которые можно посетить с детьми бесплатно.
На входе достаточно показать паспорт:
- развлекательные парки для детей Stacja Grawitacja в Варшаве;
- развлекательные парки для детей Trampolin в Варшаве;
- все граждане Украины могут посетить знаменитый музей Коперника.
Языковые курсы в Польше
Прежде всего, в Польше создали группу волонтеров-переводчиков, которые помогают с переводом украинцам. Вот здесь можно найти контакты переводчика.
Начать обучение польскому языку можно онлайн:
На сайте polskijazyk. Начальный уровень – от уровня А1 до уровня Б2 – бесплатно. Примерная стоимость курса далее – 800 злотых за48 академических часов.
На сайте preply.com с репетиторами. Стоимость обучения от 60 до 100 злотых (от 420 до 700 грн) в час.
Вот перечень платных центров по изучению польского языка в крупных городах Польши:
- в Варшаве и Кракове – Школа польского языка.
- в Люблине – Университет Марии Кюри-Склодовской. Здесь поддерживают украинских переселенцев и собирают помощь для них.
- в Кракове – центр Prolog – School of Polis. Здесь тоже поддерживают украинцев.
- в Варшаве, Кракове и Лодзи – школа польского языка Together.
Как украинцу получить медицинскую помощь в Польше
Все переселенцы из Украины имеют
доступ в государственные медицинские учреждения Польши бесплатно. Все расходы взял Национальный фонд здоровья. Украинцы могут обратиться:
- к семейному врачу;
- специализированной клиники или больницы;
- или позвонить на горячую линию, чтобы получить профессиональную медицинскую помощь по телефону: 800137200.
Кроме того, бесплатную медицинскую помощь оказывают и несколько частных клиник:
- на портале uamed.pl есть данные всех польских медицинских учреждений и врачей, которые будут оказывать медицинскую помощь украинцам по разным направлениям;
- консультации в частной медицинской группе Luxmed;
- частные консультации врачей, включая украинский язык на сайте znanylekarz.pl;
- стоматологическая помощь в клинике dentysciukrainie;
- психологическая поддержка в группе психологов в Facebook.
А в этих фондах оказывают помощь людям с инвалидностью, приехавшим из Украины:
Как устроить детей в польскую школу или детсад
Все дети от 7 до 18 лет могут учиться в государственной польской школе. Их принимают в школы в течение года. Обучение – бесплатное, но на польском языке.
Представительница Министерства национального образования Анна Островская сказала, что занятие в польских школах для украинских учеников будет отличаться от традиционных уроков. Пока они работают над тем, чтобы создать подготовительные отделения для украинских школьников. Украинские дети смогут посещать дополнительные занятия по польскому языку и другим предметам, чтобы скорее адаптироваться к учебному процессу.
Сегодня система образования в Польше состоит из трех уровней:
- восемь классов в начальной школе – szkoła podstawowa – с 6–7 до 15 лет;
- три класса в начальной школе – szkoła ponadpodstawowa – это лицеи, техникумы – с 16 до 20 лет;
- высшее образование после окончания начальной школы – szkolnictwo wyższe – с 18 лет.
Для того чтобы ребенка приняли в школу, нужно предоставить загранпаспорт (или внутренний паспорт, если нет заграничного) родителя и ребенка.
Украинских детей также принимают в государственные детские сады, но сейчас там очень мало места даже для польских детей. Дляпоступления в детский сад нужно стать в очередь. Вот один из комментариев мамы в Instagram:
Пребывание ребенка в государственном саду не всегда бесплатно. Стоимость устанавливают местные органы власти: члены правительства решают, сколько часов в день ребенок может проводить бесплатно и сколько часов родители должны дополнительно оплатить. Питание в детском саду также платное.
В частном саду плата колеблется от 500 до 1,2 тыс. злотых (от 3500 до 8400 грн) в месяц.
Важные ссылки и организации, куда можно обратиться за помощью
Польское правительство запустило сайт
, где координируют помощь Украине.
Фонд помощи украинцам Ocalenie
.
Бесплатная юридическая помощь здесь
и в группе Facebook
.
Вся информация для украинских переселенцев в Польше на сайте www.ukrainesupport.net
.
Польские власти запустили специальную горячую линию +48477217575.
Погранслужба в Польше +48825685119.