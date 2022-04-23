Инструкция. Как получить помощь 2000 гривен переселенцам в Украине через Дию. ВИДЕО

Выплаты переселенцам можно оформить как онлайн при помощи приложения "Дія", так и обратившись в один из Центров оказания административных услуг. Однако у правительства есть несколько требований к получателям. Правительство Украины начало выплачивать материальную помощь переселенцам, которые покинули свои дома из-за вторжения России. Мы создали инструкцию, как украинцам получить деньги от государства.
Оформить социальную помощь во время войны помогает новый сервис под названием "єДопомога", он представлен в приложении "Дія" и на отдельном сайте. На главной странице необходимо выбрать пункт "Денежная помощь от государства", а затем выбрать раздел: "Как получить помощь для ВПЛ" (временно перемещенных лиц). Там отмечается, что выплаты могут получить только переселенцы, которые сейчас находятся на территории Украины: по 2000 грн на каждого взрослого и по 3000 — на ребенка.
Помощь полагается украинцам, где проводились или продолжаются боевые действия, приводим полный список:
"Нужно обновить приложение, и услуга уже будет на вашем смартфоне, и в несколько кликов сможете ее получить", — прокомментировал глава Минцифры Михаил Федоров в эфире телеканала "1+1". — "Система автоматически проверяет все необходимые данные, все подтягивает, и после этого можно отправить в один клик заявку на финансовую помощь".
Министр добавил, что министерство социальной политики обрабатывает полученные заявки в течении суток. Украинские переселенцы будут получать в начале каждого месяца деньги за прошедший.
Сервис "єДопомога" предусматривает два основных направления: выплаты от государства и помощь от волонтерских организаций (как получение, так и предоставление таковой). Главная страница сайта предлагает выбрать одну из двух основных опций и нажать на соответствующую кнопку.
Минцифры обещает вскоре запустить новую услугу для помощи жителям недавно освобожденных территорий Украины, а также тем, кто покинул их. Как отмечается на сайте, все украинцы, которые будут эвакуироваться, смогут быстро получить денежную помощь в "Укрзалізнице".
Основная необходимая информация по этим вопросам размещена на одной странице. Все категории перечислены в "шапке", и нажатие на название переносит пользователя к нужному блоку ниже. Если скролить страницу вручную, то всегда можно воспользоваться кнопкой "Навигация" в правом верхнем углу, которая выводит поверх текста окно с перечнем всех категорий. В каждом блоке содержатся требования и подробная инструкция, как оформить услугу офлайн или онлайн, если есть такая возможность. В некоторых случаях текстовое описание дополняется официальным видеороликом и картой.
19 апреля приложение "Дія" запустило услугу для оформления статуса ВПЛ и денежных выплат. В Минцифры заявили, что переселенцам будут каждый месяц выплачивать по 2000 гривен, которые можно тратить на любые покупки и услуги, а также обналичивать
Ранее Кабмин предоставил инструкцию, как получить компенсацию за размещение у себя переселенцев. В правительстве решили выплачивать гостеприимным украинцам по 450 грн компенсации на оплату коммунальных услуг.