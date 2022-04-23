Инструкция. Как получить помощь 2000 гривен переселенцам в Украине через Дию. ВИДЕО

Выплаты переселенцам можно оформить как онлайн при помощи приложения "Дія", так и обратившись в один из Центров оказания административных услуг. Однако у правительства есть несколько требований к получателям. Правительство Украины начало выплачивать материальную помощь переселенцам, которые покинули свои дома из-за вторжения России. Мы создали инструкцию, как украинцам получить деньги от государства.

Оформить социальную помощь во время войны помогает новый сервис под названием "єДопомога", он представлен в приложении "Дія" и на отдельном сайте. На главной странице необходимо выбрать пункт "Денежная помощь от государства", а затем выбрать раздел: "Как получить помощь для ВПЛ" (временно перемещенных лиц). Там отмечается, что выплаты могут получить только переселенцы, которые сейчас находятся на территории Украины: по 2000 грн на каждого взрослого и по 3000 — на ребенка.

Инструкция для получения помощи переселенцам в 2022 году онлайн:

Обновить и войти в приложение "Дія";

В разделе услуг отправить заявку на получение статуса ВПЛ;

Нажать кнопку "Хочу получать помощь";

Выбрать карточку "єПідтримка" для зачисления средств (оформить ее при необходимости).

Инструкция для получения помощи переселенцам в 2022 году офлайн:

Обратиться в Центр оказания административных услуг, орган соцзащиты населения или местной власти;

Заранее собрать документов для получения статуса ВПЛ (стоит проверить точный список для конкретного ЦОАУ);

Предоставить сотруднику Центра документ, удостоверяющий личность и подтверждающий гражданство Украины;

Если в паспорте нет данных о регистрации места жительства в одном из соответствующих регионов, возьмите с собой любой документ, подтверждающий его: военный билет, трудовую книжку, право собственности на имущество и тому подобное.

Инструкция для получения помощи на ребенка:

Обновить и авторизоваться в приложение "Дія";

В разделе "Услуги" выбрать "Получить статус ВПЛ";

Укажите свой актуальный адрес;

Подтвердить свое местонахождение с помощью геолокации;

Если свидетельство о рождении ребенка не подтягивается автоматически, добавить его вручную;

Нажать кнопку "Хочу получать помощь".

Выбрать карту "єПідтримка", куда отправят деньги.

Помощь полагается украинцам, где проводились или продолжаются боевые действия, приводим полный список:

Киев

Киевская область

Волынская область

Днепропетровская область

Донецкая область

Житомирская область

Запорожская область

Луганская область

Николаевская область

Одесская область

Сумская область

Харьковская область

Херсонская область

Черниговская область

Видео. Как переселенцам получить 2000 гривен помощи

"Нужно обновить приложение, и услуга уже будет на вашем смартфоне, и в несколько кликов сможете ее получить", — прокомментировал глава Минцифры Михаил Федоров в эфире телеканала "1+1". — "Система автоматически проверяет все необходимые данные, все подтягивает, и после этого можно отправить в один клик заявку на финансовую помощь".



Министр добавил, что министерство социальной политики обрабатывает полученные заявки в течении суток. Украинские переселенцы будут получать в начале каждого месяца деньги за прошедший.

Видео как оформить статус переселенца

Сервис "єДопомога" предусматривает два основных направления: выплаты от государства и помощь от волонтерских организаций (как получение, так и предоставление таковой). Главная страница сайта предлагает выбрать одну из двух основных опций и нажать на соответствующую кнопку.

В разделе социальной помощи размещена такая информация для граждан:

Как получить статус временно перемещенного лица (ВПЛ);

Как получить выплаты для ВПЛ;

Как сообщить о поврежденном имуществе;

Как предпринимателю получить компенсацию за трудоустройство ВПЛ;

Как получить помощь жителям временно оккупированных территорий;

Как получить помощь жителям освобожденных территорий Украины и тем, кто эвакуировался (в разработке);

Как получить пенсию или субсидию на банковскую карту;

Как получить международную помощь (в разработке).



Минцифры обещает вскоре запустить новую услугу для помощи жителям недавно освобожденных территорий Украины, а также тем, кто покинул их. Как отмечается на сайте, все украинцы, которые будут эвакуироваться, смогут быстро получить денежную помощь в "Укрзалізнице".

Основная необходимая информация по этим вопросам размещена на одной странице. Все категории перечислены в "шапке", и нажатие на название переносит пользователя к нужному блоку ниже. Если скролить страницу вручную, то всегда можно воспользоваться кнопкой "Навигация" в правом верхнем углу, которая выводит поверх текста окно с перечнем всех категорий. В каждом блоке содержатся требования и подробная инструкция, как оформить услугу офлайн или онлайн, если есть такая возможность. В некоторых случаях текстовое описание дополняется официальным видеороликом и картой.

19 апреля приложение "Дія" запустило услугу для оформления статуса ВПЛ и денежных выплат. В Минцифры заявили, что переселенцам будут каждый месяц выплачивать по 2000 гривен, которые можно тратить на любые покупки и услуги, а также обналичивать

Ранее Кабмин предоставил инструкцию, как получить компенсацию за размещение у себя переселенцев. В правительстве решили выплачивать гостеприимным украинцам по 450 грн компенсации на оплату коммунальных услуг.