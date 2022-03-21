Украинцы в Германии: подробная инструкция как получить помощь

Германия, как и другие страны Еврсооюза, дает временное убежище украинцам, которые спасаются от войны. По данным ООН, уже больше 2 млн украинцев уехали из Украины из-за военного вторжения россии. Переселенцы пересекают западные границы Украины с Польшей, Румынией, Словакией, Венгрией и Германией. В этой статье мы подробно расскажем, как украинцам устроиться в Германии: какие документы нужно оформить при пересечении границы, как найти жилье и работу, а ребенка устроить в школу.
Пересечение границы
Сейчас в Германии зарегистрировано более 50 тыс. беженцев из Украины. Германия ослабила контроль на границе, поскольку принимает украинцев по упрощенной процедуре. Сейчас въехать в эту страну украинцы могут не только с биометрическими загранпаспортами. Можно показать любой документ – внутренний паспорт или просроченный загранпаспорт и свидетельство о рождении для детей. Так пограничникам будет проще установить личность. Также в Германию можно въехать и гражданам другой страны, если у них есть вид на постоянное проживание в Украине.
Если границу с Германией пересек гражданин другого государства, но он постоянно проживает в Украине и имеет там вид на жительство, то у него такие же права, как и у граждан Украины.
Если у человека нет вида на жительство в Украине, ему советуют обратиться в посольство своего государства в Берлине. Или в организацию Berlin-Hilft: написать электронное письмо можно по адресу info@berlin-hilft.com. Информация есть также в группе Facebook.
Чаще украинцы пересекают границу с Германией через Польшу. Из Варшавы, Гданьска, Перемышля, Кракова и Вроцлава ежедневно следуют поезда в Берлин и другие города Германии. Они пересекают пограничный переход Франкфурта-на-Одере. Для украинцев билеты на такие поезда – бесплатные. Достаточно показать только загранпаспорт. (Допускаем, если загранпаспорта нет, можно показать внутренний украинский паспорт. – Прим. ред.).
Попасть в Германию можно и из других европейских городов. К примеру, из Чехии или Австрии. Билеты на проезд для украинцев будут так же бесплатными. На сайте немецкой железнодорожной компании Deutsche Bahn можно посмотреть расписание всех поездов.
Поезд «Интерсити» в Германии
Чтобы перевезти животное – собаку, кошку, хорька – нужно показать действительный ветеринарный паспорт или сертификат о состоянии здоровья животного и сертификат о прививках против бешенства. У животного также должен быть микрочип по утвержденным стандартам.
Однако даже без сертификатов есть возможность провезти домашнего любимца через немецкую границу. Организации Berliner Tiertafel и Humane Society International оказывают помощь беженцам из Украины, сбежавшим с домашними животными. Вот здесь подробная информация, как переселенцу могут помочь с оформлением питомца.
Если у переселенца нет родственников или знакомых, которые готовы его принять, нужно направляться в центры прибытия. Здесь можно посмотреть адреса таких центров по всей Германии. На многих железнодорожных вокзалах Германии есть информационные пункты – Bahnhofsmission, где вынужденному беглецу подскажут адрес ближайшего центра прибытия. В некоторых можно получить информацию даже на украинском или русском языке.
Документы о законном пребывании в Германии
Каждому украинскому переселенцу обязательно нужно:
- Зарегистрироваться в регистрационном центре. Такие центры находятся в большинстве городов Германии: в Лейпциге, Дрездене, Гамбурге, Кельне, Дюссельдорфе или других городах.
- Подать заявку на получение вида на жительство в Германии.
- Подать заявку на получение социальных льгот.
- Регистрация это не прошение о статусе беженца. Немцы разработали для украинских переселенцев отдельную упрощенную процедуру. Регистрация дает право на работу, доступ к медицинской помощи и финансовую помощь в размере 367 евро ежемесячно, а при необходимости – и жилье.
В Берлине регистрационный центр находится по адресу: Oranienburger Straße 285, 13437 Berlin-Reinickendorf (Ораниенбургер штрассе, 285, 13437 Берлин-Райникендорф. – Прим. ред.). Перед тем как прийти в офис, предварительно нужно записаться на встречу.
Вот как можно это сделать:
- Зайти по ссылке: https://service.berlin.de/dienstleistung/330869/
- Нажмите на дату в календаре.
- Выбрать время и нажать на синий текст напротив подходящего времени.
- Указать имя и фамилию (на немецком Ihr Vor und Nachname – Прим. ред.).
- Предоставить свой электронный адрес.
- Согласиться с правилами и условиями хранения персональных данных.
- Подтвердить встречу – Termin eintragen.
- Кроме того, в день встречи следует сдать тест на COVID-19. Без отрицательного результата теста встреча может не состояться.
На встрече у человека снимут отпечатки пальцев и сфотографируют. Кроме того, во время встречи вынужденный переселенец должен подать заявку на получение вида на жительство в Германии. Если переселенцу негде жить, ему предложат жилье, но необязательно в Берлине – часто переселенцев распределяют в другие города Германии.
Если у переселенца есть где жить, в заявлении он указывает конкретный адрес. Более того, государство может оплатить аренду жилья родственникам или знакомым, которые предоставили жилье переселенцу. Но для этого нужно заключить официальный договор аренды между переселенцем и ими. Подробнее об этой процедуре можно узнать при регистрации.
Рассматривать разрешение на проживание могут шесть недель. Такие разрешения выдает Государственное управление по вопросам иммиграции. Временно получить их можно в электронном виде. Но в будущем планируют создать систему записи на прием и выдавать разрешения на бумаге лично.
Если гражданин Украины въехал в Германию по безвизовому режиму еще до 24 февраля, то по истечении 90 дней он может получить
разрешение на проживание в Германии еще на 90 дней. Для этого ему следует обратиться в миграционную службу того города, где он проживает.
После того, как человек зарегистрировал въезд и подал заявку на получение вида на жительство, необходимо выполнить еще один важный пункт – подать заявку на льготы. За это отвечают службы социальной защиты (на немецком Sozialämter. – Прим. ред.). Они находятся в каждом районе города, где человек проживает. К примеру, в Берлине есть 12 таких служб. Их адреса можно посмотреть здесь
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Как найти жилье в Германии
Если у переселенца есть деньги, квартиру можно арендовать. Лучше всего спросить у знакомых – возможно, у них кто-то сдает квартиру в Германии. Из-за знакомых договориться о сроке и стоимости аренды будет гораздо легче. Если знакомых нет, нужно смотреть объявления на сайтах поиска недвижимости:
Объявление дают не только агенты по недвижимости, но и арендаторы, которые хотят съехать преждевременно. Это плюс, ведь в таком случае не нужно платить комиссию агенту по недвижимости. Стоимость аренды квартиры зависит от метража, города и района. Дороже всего снять квартиру в Берлине, Мюнхене, Гамбурге или Франкфурте-на-Майне и так далее.
Чтобы снять квартиру в Германии, нужно быть готовым платить не только ежемесячную арендную плату, но и коммунальные услуги. А также оставить депозит (его размер обычно указывают в объявлении) и вознаграждение агенту – от 50% до 100% стоимости аренды.
Стоимость аренды однокомнатной квартиры в Берлине в среднем 350 евро в месяц. Вот пример однокомнатной квартиры, которую можно снять в аренду в Берлине: ее жилая площадь 16 кв. м, стоимость – 399 евро, коммунальные услуги, в том числе отопление – 120 евро, депозит – 1038 евро.
Украинцы в Германии: полная инструкция для переселенцевСкриншот объявления с немецкого сайта недвижимости immonet.de
Если у переселенца нет денег, то можно оставить запрос на жилье на одном из сайтов поиска жилья для переселенцев из Украины. Здесь нужно указать имя и фамилию, номер телефона, электронный адрес, количество людей и дату прибытия в Германию. На всех сайтах есть информация на украинском или русском языке.
Как распоряжаться финансами в Германии
С 2002 года единая валюта Германии – евро. С любой украинской карты можно рассчитаться в евро. Но лучше оформить валютную карту, тогда не нужно платить комиссию за конвертацию. Кроме того, за снятие наличных с карты украинского банка снимают комиссию 1%.
Сейчас в Украине нельзя покупать валюту, но возможно кто-то из знакомых сможет вам продать евро. Один евро в Украине стоит в среднем 33,8 грн. То есть, чтобы купить 100 евро, нужно заплатить 3380 гривен.
Украинцы могут открыть счет в немецком банке. Он понадобится для того, чтобы отправлять деньги в Украину или получать на счет средства – за работу, услуги или как финансовую помощь. Если человек арендует жилье, то средства за него нужно также перечислять с банковского счета.
Подать заявление на открытие счета можно в филиале государственного или частного банка Германии. Для этого требуется загранпаспорт и справка о регистрации.
Как найти работу в Германии
После регистрации украинцы имеют такие же трудовые права
, как и граждане Германии. Чаще всего с работником заключают письменный договор, но он может быть и устным.
Минимальная зарплата в Германии составляет 9,82 евро в час, с первого июля этого года она составит 10,45 евро в час, а с первого октября – 12 евро. Для себя важно вести письменный учет своего рабочего времени. Затем можно будет свериться с работодателем и при необходимости отстоять свои деньги. Обычно рабочий день составляет восемь часов, в виде исключения может быть 10 часов. Не стоит соглашаться на работу там, где не соблюдаются трудовые права сотрудников.
Традиционные сайты поиска работы. Они похожи на украинские сайты вакансий: здесь можно разместить свое резюме, а также подавать заявку на нужную вакансию. Для этого необходимо зарегистрироваться. Однако все они – на немецком языке. Вот самые большие сайты:
Искать работу в Германии можно и на сайте центра занятости. Ежегодно на нем публикуют более 1 млн вакансий. Можно скачать приложение из:
В настоящее время вакансии для украинских IT-специалистов разместила компания Starberry.games. Вот здесь
можно посмотреть вакансии.
Сайты вакансий, которые создали специально для украинских переселенцев. Команда Jooble
создала сайт для украинцев, вынужденно переехавших в другие страны. На нем можно посмотреть вакансии, где готовы взять украинцев в Германии, а также узнать:
- перечень документов, необходимых для трудоустройства;
- советы, как составить резюме;
- информацию, как безопасно найти работу.
Украинские предприниматели Иван Кичатый и Никита Оверчик запустили некоммерческую платформу UA Talents. Здесь смогут найти работу украинцы, которые из-за войны войны покинули дома и переехали в другие города Украины или за границу. На UA Talents
уже есть более 5 тыс. предложений. Среди них вакансии известных компаний – Meta, Bolt, Axel Springer Verlag, Zalando, StepStone. Сейчас платформа фокусируется на вакансиях в технологическом секторе.
Также был создан Telegram-бот Job
for Ukrainians, который поможет украинцам найти работу в Германии.
Льготы для украинцев в Германии
- Общественный транспорт. Сейчас для украинцев в Германии был введен бесплатный проезд в общественном транспорте. Стоит показать контролеру паспорт со штампом о пересечении границы.
- Железнодорожный транспорт. Так же украинские переселенцы могут бесплатно путешествовать по городам Германии – в Берлин, Дрезден, Нюрнберг и Мюнхен. Если украинец планирует ехать дальше – например, посетить родственников в Словакии, ему необходимо обратиться в кассу и получить бесплатный билет с отметкой Helpukraine. Билет дает право на проезд в вагонах второго класса.
- Мобильная связь. Многие провайдеры мобильной и сотовой связи предоставляют возможность бесплатно звонить и отправлять сообщения в Украину. Среди них – Telekom, Vodafone, Congstar, ja!mobil, PENNY mobil, FCB mobil, Sipgate, Pyur, o2. Для этого необходимо приобрести германскую SIM-карту. Ее стоимость – 10 евро. На информационных точках в центрах приема переселенцев часто выдают бесплатные германские SIM-карты.
- Бассейны. До конца марта 2022 украинцам разрешили бесплатно пользоваться бассейнами в Берлине Berliner Bäder. Для входа нужно только показать загранпаспорт.
- Центр культуры. Украинских беженцев с детьми приглашают посетить FEZ-Berlin центр в выходные. Здесь детей ждут разнообразные игры, креативные мастерские, кружки.
Языковые курсы в Германии
Начать учить немецкий язык можно онлайн на бесплатных курсах от Deutsche Welle
на украинском. Бесплатно практиковать немецкий язык в играх, упражнениях и других задачах можно также на сайте goethe.de
. Однако здесь есть и платные курсы
немецкого языка. Стоимость обучения со скидкой – 150 евро за курс.
В больших городах Германии есть так называемые народные университеты
(на немецком – Volkshochschule). У них всегда есть большой выбор языковых курсов. Стоимость нужно узнавать на месте.
Как украинцу получить медицинскую помощь в Германии
В настоящее время процедуру получения медицинского страхования украинскими переселенцами еще не установили. Механизм только разрабатывают. Однако украинские переселенцы все равно могут рассчитывать медицинскую помощь. Более 500 медицинских кабинетов в Берлине заявили о готовности бесплатно лечить переселенцев из Украины. Список врачебных кабинетов можно найти по адресу здесь
.
Можно обратиться в любой пункт предоставления первой помощи в государственных больницах. А вызвать карету скорой можно по номеру 112.
Вот важные контакты по оказанию медицинской помощи в Берлине:
- номер телефона дежурной медицинской службы в Берлине: 116117;
- первую медицинскую помощь можно получить по адресу: Oranienburger Straße 285, 13437 Berlin-Reinickendorf, дом 24;
- острые случаи лечат в клинике Шарите по адресу: Charitépl. 1, 10117 Берлин. Телефон: +493045050;
- центр для беременных по адресу: Urbanstraße 24,10967 Berlin. Телефон: +49030902988363.
С 14 марта работает центр вакцинации для граждан Украины по адресу: Turmstrasse 21, Haus B. Расписание – с понедельника по пятницу, с 10:00 до 14:00. Здесь можно сделать прививку от коронавируса.
Как устроить детей в немецкую школу или детсад
Дети украинских переселенцев могут бесплатно посещать детский сад и школу в Германии. Для этого в течение первых недель после въезда в Германию следует обратиться в социальную службу и службу по вопросам молодежи в том городе, где проживает семья. Условия поступления в школу могут отличаться – они свои в каждом федеральном округе.
Горячая линия для украинцев по вакцинации и записи детей в школу: +493090838111. Линия работает с понедельника по пятницу, с 9 до 15 часов. Можно задать вопросы по электронному адресу: ukraine@ba-mitte.berlin.de.
Вот какая система немецкого образования :
- Начальная школа – Grundschule – с 1 по 4 класс. В начальной школе детям не ставят оценок, а оценивают на словах или с помощью наклеек: божья коровка, «смайлик» и так далее.
- Средняя школа: после четвертого класса школьные преподаватели рекомендуют тип школы, где будет учиться ребенок: главная школа – Hauptschule, где готовят к ремесленным профессиям, реальная школа – Realschule, где больший набор школьных предметов, гимназия – Gymnasium, самый престижный вид среднего образования. Здесь заканчивают 13 классов. Только после окончания гимназии можно поступать в университеты и другие вузы;
- Высшее образование – университеты. Три года нужно учиться, чтобы получить степень бакалавра, и еще один – чтобы получить степень мастера, Master of Arts.
Шкала оценивания отличается от украинской школы: чем меньше оценка, тем она лучше. 1 балл означает «отлично», а самая низкая оценка – 6 баллов – означает «плохо».
Важные ссылки и организации, куда можно обратиться за помощью в Германии:
UKRAINE-Refugee
Telegram-чаты:
legal advice Германия – для получения юридической помощи;
Помощь украинцам в Германии 1
– по всем вопросам;
Помощь украинцам в Германии 2
– по всем вопросам;
Помощь украинцам в Германии 3
– по всем вопросам.