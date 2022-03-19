Как спастись во время ядерного взрыва? Как это будет происходить и что делать в таком случае

Итак, давайте разберемся, что будет в случае ядерного конфликта между Россией и НАТО, и как можно к нему подготовиться.

Что такое особый режим боевого дежурства и уровни боеготовности DEFCON

DEFCON 5 — обычный уровень боеготовности, используемый в мирное время;

DEFCON 4 — повышенный уровень с усиленными мерами безопасности и активной разведкой;

DEFCON 3 — ещё более высокий уровень, при котором авиация должна быть готова приступить к действиям через 15 минут после приказа;

DEFCON 2 — преддверие большой войны, в том числе с использованием ядерного оружия, все виды войск должны быть готовы к действиям через шесть часов после приказа или быстрее;

DEFCON 1 — ядерная война неминуема или уже началась.

В каких случаях Россия и США могут использовать ядерное оружие

Мобильная пусковая установка МБР «Минитмэн-3», фото AP

Сколько атомного оружия у различных стран мира

Россия — 6255 всего и 1625 в боевой готовности;

США — 5550 всего и 1800 в боевой готовности;

Китай — 350 в резерве;

Франция — 290 всего и 280 в боевой готовности;

Великобритания — 225 всего и 120 в боевой готовности;

Пакистан — 165 в резерве;

Индия — 156 в резерве;

Израиль — 90 в резерве (официально не подтверждено);

КНДР — предположительно, от 40 до 50.

Как работает ядерное и термоядерное оружие

Что происходит при ядерном и термоядерном взрыве

Кто и как принимает решения о применении ядерного оружия

«Ядерный чемоданчик» президента США, фото Reuters

Ядерная война и её последствия

крупнейшие группировки войск;

пусковые комплексы МБР и места хранения ядерных зарядов;

центры политического и военного управления страной;

крупнейшие военные базы, порты, аэродромы и заводы;

наиболее мощные электростанции, включая атомные;

крупные промышленные комплексы, включая химические заводы;

важные аэропорты, морские порты, железнодорожные узлы.

Как подготовиться к ядерной войне

Начнут ли Россия или США ядерную войну

Фёдор Бурлацкий, сотрудник ЦК КПСС в 1960-1964 годах, писал:

Похоже, именно таким сигналом в текущей ситуации стали заявления представителей НАТО о нежелании вступать в войну с Россией и бессмысленности ядерного конфликта. США также отложили ранее запланированный учебный запуск МБР «Минитмэн-3», чтобы снизить напряжённость момента и предотвратить непоправимое.