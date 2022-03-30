Восстанавливать российскую экономику будут лет тридцать: доктор экономических наук, профессор Игорь Липсиц

HBR Россия: Многие компании, ушедшие из России, заявляли о своей приверженности принципам ESG. Нет ли противоречия между социальной ответственностью бизнеса и «культурой отмены»?

Из-за ухода иностранного бизнеса без работы остались десятки тысяч человек. Влияет ли это на имидж компаний, покинувших наш рынок?

Судя по опросам, люди младше 34 лет более лояльны к ушедшим брендам и готовы снова покупать их продукцию, если они вернутся на наш рынок. Как вы думаете, почему?

Можно ли оценить экономические потери компаний, которые ушли из России?

Некоторые компании не уходят из России полностью, а оставляют здесь часть бизнеса или переименовывают местные подразделения. Это правильная позиция с точки зрения маркетинга?

После блокировки западных соцсетей было бы логично, если бы их пользователей стали активно переманивать российские соцсети. Но этого не произошло, рекламных акций и призывов не было. Почему?

То есть маркетинг умрет?

Но курс на импортозамещение дал какие-то результаты?

В последние годы многие называли агросектор флагманом импортозамещения. Видите ли вы в этой сфере позитивные сдвиги?

Какие отрасли у нас просядут больше всего?

Но самое неприятное — проблемы в фармацевтике. Непонятно, как мы будем делать лекарства, оторвавшись от мировых рынков сырья.

Есть ли хорошая маркетинговая стратегия для российских компаний в нынешних условиях?

Покупательная способность у населения настолько упадет, что оно не сможет покупать качественные продукты?