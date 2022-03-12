Полезная информация для тех, кто планирует выехать за границу в период действия военного положения в Украине

Война с РФ на территории нашей страны продолжается вот уже больше двух недель. За этот период многие жители Украины, преимущественно женщины и дети, уже смогли выехать в безопасное место, где не слышны взрывы и нет сирен тревоги. В этой статье мы подобрали полезные советы для тех, кто только думает о том, чтобы уехать на время боевых действий из Украины
Готовимся к выезду
- снять валюту со своего валютного счета в Украине можно в сумме до 30 тыс. грн в эквиваленте в день. К примеру, у вас есть долларовый счет – вы можете снять с него чуть больше тысячи долларов в день, если счет в евро – тогда можно снять около 900 евро в день.
- официальный курс гривны к доллару – 29,25 грн/$, курс гривны к евро – 33,17 грн/евро (зафиксирован на 24.02.2022).
- покупка иностранной валюты пока запрещена (запрет действует с 24 февраля 2022 года). Исключение (с 8 марта) – покупка валюты в отделениях банков, расположенных на территориях, находящихся под угрозой оккупации государством агрессором (при наличии валюты).
- не нужно вывозить из Украины наличную гривну – вы либо вообще не сможете обменять ее за границей, либо сможете обменять по очень невыгодному курсу.
- наличную гривну лучше заранее зачислить в Украине на свой карточный счет. Это можно сделать: в работающем отделении банка, имея с собой паспорт; через платежные устройства с функцией приема наличных средств – терминалы самообслуживания, банкоматы с функцией приема наличных денег. А дальше за границей рассчитываться картой.⠀
Пересекаем границу
- требование декларировать валютные ценности на сумму более 10 тыс. евро на одного человека (в эквиваленте) остается. Однако отменена необходимость предоставления подтверждающих документов о снятии наличных с собственных счетов и приобретении банковских металлов.
- для выезжающих на автомобиле – полис страхования "зеленая карточка" не обязателен (Польша, Словакия, Венгрия и Молдова).
- "ковидные" документы и медицинская страховка при пересечении границы не проверяются. Однако могут потребоваться в странах назначения.
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Рассчитываемся за границей
- для расчетов за границей отдавайте предпочтение безналичным расчетам: гривневые и валютные платежные карты, платежные приложения ApplePay и GooglePay.⠀
- за рубежом в банкоматах можно снимать наличную валюту как с валютных, так и с гривневых платежных карт.
- выгодно: конвертация по таким операциям будет происходить по курсу, установленному международной платежной системой (а не курсу наличного обмена).
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ВАЖНО: Национальный банк Украины не устанавливал никаких ограничений на безналичные расчеты как внутри страны, так и за рубежом.