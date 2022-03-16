Как выживает украинский бизнес во время войны. Результаты опроса Европейской Бизнес Ассоциации





Европейская Бизнес Ассоциация опросила представителей малого и среднего бизнеса. По результатам исследования четверть опрошенных потеряли резервные средства, а у трети денег осталось на несколько месяцев. Ассоциация опросила 156 ФЛП, являющихся участниками проекта по поддержке малого и среднего бизнеса Unlimit Ukraine.

Оказалось, что 24% уже израсходовали свои резервные средства. У 32% есть деньги на несколько месяцев. У 22% хватит денег только на следующий месяц. Однако 9% говорят, что денег хватит на полгода, и только в 5% – на год.





Как сейчас работают предприятия в Украине:

не работают вообще – 42%;

приостановили работу, но хотят возобновить – 31%;

работают в полном объеме – 13%;

ограничили работу в конкретных регионах – 14%;

закрыли часть торговых точек или отделений – 3%;

перешли на работу онлайн – 13%;

планируют закрывать бизнес – 4%.

Что еще известно о зарплатах:

не могут выплачивать зарплату – 21%;

уменьшили выплаты – 19%;

отправили персонал в неоплачиваемые отпуска – 17%;

уволили сотрудников – 8%.

Несмотря на сложности, владельцы компаний пытаются поддерживать своих сотрудников. Продолжают выплачивать зарплату в полном объеме 27% опрошенных, еще 8% выплачивают дополнительные средства или зарплату заранее. Кроме этого, 29% предпринимателей дополнительно помогают работникам собственными средствами и оказывают психологическую помощь. Также помогают с эвакуацией и жильем.

Программой «єПідтримка» планируют воспользоваться 51% опрошенных представителей бизнеса. В то же время, 19% не планируют этого делать или находятся в регионе, где программа не работает.



Как предприниматели помогают ВСУ и терробороне:

финансово – 67%;

услугами – 26%;

продукцией – 24%;

медикаментами – 10%;

средствами защиты или обороны – 9%.



Еще 18% предпринимателей поддерживают сотрудников, вступивших в ряды ВСУ или ТРО. Также предприниматели воюют на информационном фронте, волонтерят, предоставляют транспорт, поддерживают переселенцев и беженцев.