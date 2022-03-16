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Главная » Новости » Житомир » Экономика » 2022 » Март » 16 » 11:48:38

Как выживает украинский бизнес во время войны. Результаты опроса Европейской Бизнес Ассоциации

Вчера, 11:48:38 432 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Как выживает украинский бизнес во время войны. Результаты опроса Европейской Бизнес Ассоциации

 Европейская Бизнес Ассоциация опросила представителей малого и среднего бизнеса. По результатам исследования четверть опрошенных потеряли резервные средства, а у трети денег осталось на несколько месяцев. Ассоциация опросила 156 ФЛП, являющихся участниками проекта по поддержке малого и среднего бизнеса Unlimit Ukraine.
 

Оказалось, что 24% уже израсходовали свои резервные средства. У 32% есть деньги на несколько месяцев. У 22% хватит денег только на следующий месяц. Однако 9% говорят, что денег хватит на полгода, и только в 5% – на год.

Как сейчас работают предприятия в Украине:

  • не работают вообще – 42%;
  • приостановили работу, но хотят возобновить – 31%;
  • работают в полном объеме – 13%;
  • ограничили работу в конкретных регионах – 14%;
  • закрыли часть торговых точек или отделений – 3%;
  • перешли на работу онлайн – 13%;
  • планируют закрывать бизнес – 4%.

Несмотря на сложности, владельцы компаний пытаются поддерживать своих сотрудников. Продолжают выплачивать зарплату в полном объеме 27% опрошенных, еще 8% выплачивают дополнительные средства или зарплату заранее. Кроме этого, 29% предпринимателей дополнительно помогают работникам собственными средствами и оказывают психологическую помощь. Также помогают с эвакуацией и жильем.
 

Что еще известно о зарплатах:

  • не могут выплачивать зарплату – 21%;
  • уменьшили выплаты – 19%;
  • отправили персонал в неоплачиваемые отпуска – 17%;
  • уволили сотрудников – 8%.

Программой «єПідтримка» планируют воспользоваться 51% опрошенных представителей бизнеса. В то же время, 19% не планируют этого делать или находятся в регионе, где программа не работает.


Как предприниматели помогают ВСУ и терробороне:

  • финансово – 67%;
  • услугами – 26%;
  • продукцией – 24%;
  • медикаментами – 10%;
  • средствами защиты или обороны – 9%.


Еще 18% предпринимателей поддерживают сотрудников, вступивших в ряды ВСУ или ТРО. Также предприниматели воюют на информационном фронте, волонтерят, предоставляют транспорт, поддерживают переселенцев и беженцев.

Тэги: экономика, война в Украине, россия, россияагрессор, новости Украины, Путин, бизнес
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