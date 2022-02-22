Как нужно реагировать на признание Путиным «донбасских республик». Перечень рекомендаций

Специалисты Центра оборонных стратегий определили видение событий, состоявшихся 21 февраля 2022 года, а также привели краткий перечень рекомендаций для руководства Украины и граждан. Текст составлен в 11 часов утра 22 февраля 2022 года.
Текст состоит из следующих частей:
- Кризис до 21 февраля
- Новая политическая реальность
- Интерпретация событий
- Как на это нужно реагировать
перевод жж инфо
Кризис до 21 февраля 2022 года
Российская Федерация накопила на границах с Украиной 150 тысяч военнослужащих, тысячи единиц техники и крупную военно-морскую группировку. Для получения политических уступок Кремль взвешивал опции широкомасштабного наступления с целью захватить большую часть Украины, в том числе и Киев, создать угрозы такого наступления.
Россия рассматривала и частично применяла инструменты гибридной войны, в частности, проведение спецопераций, кибератаки, информационно-психологические операции, диверсии и теракты или угрозы их проведения и т.д.
Одновременно были выдвинуты жесткие условия в отношении США и НАТО по поводу обязательств исключить Украину из возможных членов и устранить возможности НАТО из Восточной Европы.
Дерзость этих требований и возможное вторжение в Украину по крайней мере частично сплотили западный мир и повлекли за собой жесткую реакцию, особенно США, Британии, руководства ЕС, Польши и стран Балтии. Германия и Франция активизировались в поиске дипломатического урегулирования для возобновления своего лидерства на континенте.
По нашему мнению, базовым сценарием для Москвы было устрашение применением силы. Это дало бы Кремлю возможность получить большую часть заявленных требований из-за политических компромиссов, избежав масштабного наступления.
Но устрашение не сработало.
Понимая негативные последствия удовлетворения этих требований для мирового порядка и безопасности, лидеры Запада фактически отказали Путину.
Некоторое время продолжалось накопление сил и подготовка к учениям в Беларуси и Черном море, чтобы вывести войска на высокий уровень боеготовности.
Многие западные эксперты и чиновники считали, что Россия решится на полномасштабное вторжение . Остальные, в т.ч. наш Центр – что она будет использовать гибридные инструменты и отдельные локальные сценарии.
Мероприятие активно усилило риторику, создав перспективы "адских" санкций и усилило в разы военную помощь , пытаясь сдержать РФ от наступления.
Пока выглядит так, что Кремль отложил сценарий масштабного вторжения, по крайней мере, на время. Ожидаемые даты наступлений были упущены.
Мы считаем, что отказ от масштабного сценария в настоящее время был вызван факторами, уже упомянутыми в наших публикациях.
Это:
- готовность Украины к сопротивлению и улучшенные возможности ВСУ, в том числе за счет недавней помощи
- готовность сил обороны к защите
- "адские санкции"
- активное политико-дипломатическое давление
- обнародование разведданных, разоблачающих планы России и ставших эффективным инструментом сдерживания.
Именно по этим причинам российских сил на границах Украины для успешного захвата и удержания маловато. А реализация такой операции слишком рискованна.
Новый сценарий и новая политическая реальность
Вместо этого РФ выбрала другой сценарий, не менее угрожающий.
- За последние дни до 21 февраля произошло несколько ключевых событий:
- Резкое существенное обострение ситуации на линии столкновения на Востоке Украины. На порядок увеличилось количество обстрелов, особенно по сравнению с январем 2022 года. Каких-либо реальных предпосылок для этого обострения, кроме желания РФ, не было. Оно было создано искусственно.
- Задержка войск РФ на границах после завершения учений в Беларуси после 20 февраля вроде как реакция на обострение, созданное самой РФ.
- Удержание мощной ударной группы военно-морских возможностей РФ по окончании учений 19 февраля и переход их части в Азовское море, подготовка части сил к масштабным амфибийным операциям.
- По некоторым данным, опрокидывание диверсионных групп в украинские города.
- После этого была развернута активная фаза операции "под чужим флагом" , которая имитировала нападения подразделений ВСУ на позиции гибридных сил РФ, расположенных в ОРДЛО. Это позволило вожакам ОРДЛО просить защиты у России.
Эта операция была тщательно подготовлена, но неловко выполнена. Большинство ее элементов были настолько грубо сфабрикованы, что их притворность была слишком очевидна. В частности, несуществующие нападения на подразделения ОРДЛО, запись обращения главарей ОРДЛО еще до даты выполнения мер, атака на несуществующий "пограничный пункт" и т.д.
Проводилась мобилизация и скорая "эвакуация" небольшой части жителей ОРДЛО в РФ, что широко транслировалось на ТВ, создавая имидж угрозы "республикам". Это подтверждает, что детали плана разрабатывались на скорую руку.
Скорее всего этот план до последнего времени рассматривался как резервный. Понимая, что операция будет сразу разоблачена, ее авторы уже не обращали на это внимания.
- 21 февраля 2022 г. Путин срочно провел заседание Совета нацбезопасности РФ. На нем руководители силовых и безопасных органов РФ обращались к Путину с просьбой признать независимость ОРДЛО , некоторые оговаривались, говоря о "присоединении".
Заседание Совета нацбезопасности РФ 21 февраля 2022 г.
Большинство зрителей заметили слабую подготовку мероприятия – участники часто импровизировали и ошибались, что также говорит о нехватке времени для подготовки и отличается от обычного стиля крупных мер руководства РФ. Есть вероятность того, что данное событие транслировалось в записи .
- Вечером 21 февраля Путин решил обратиться к нации . Долгое обращение Путина состояло из двух почти не связанных между собой частей. Подавляющая часть – рассказ об истории Украины, меньшая – о решении признать независимость ОРДЛО.
Завершилось выступление подписанием решений о признании и договорах о "сотрудничестве и дружбе " между РФ и ОРДЛО. В эту же ночь было принято решение о вводе регулярных сил РФ в ОРДЛО для "поддержания мира". Была озвучена цель: разместить эти силы по "границам" ОРДЛО в том числе на линии столкновения.
Общие предпосылки
РФ применяла разнообразные стратегии, чтобы помешать этому, но они не принесли желаемого результата. Окно возможностей для демонтажа государственности было открыто во время правления президента Виктора Януковича, но Революция Достоинства помешала этим намерениям.
- Нынешнее руководство РФ последовательно преследовало стратегическую цель: превращение Украины в зависимый объект, лишенный полного суверенитета и собственной политики. Этим целям Кремля препятствуют развитие мощного гражданского общества с европейскими ценностями и реализация Украиной европейского и евроатлантического направления развития.
Тем не менее, к тому времени РФ уже подготовила план по раздроблению Украины. Воспользовавшись вакуумом власти в стране, РФ совершила оккупацию Крыма, а также пыталась реализовать проект "Новороссия". Этот план сработал лишь частично, сформировав новую реальность: временно оккупированный Крым, оккупированные 3/4 морских просторов, ОРДЛО и необъявленную войну, которая идет уже 8 лет. Война только сплотила украинское общество против РФ и усилило европейские и евроатлантические настроения.
Впрочем, эти действия не добились своей цели. Украина за это время сделала ряд шагов вперед: утвердила евроатлантический курс, существенно продвинулась в интеграции с НАТО, продолжала наращивать оборонный потенциал, продемонстрировала рост экономики, предприняла ряд шагов по уменьшению влияния РФ на внутреннюю политику Украины (закрытие пророссийских каналов, уголовное преследование В.Медведчука). ), блокировала реализацию Северного потока 2 и начала процесс деоккупации Крыма (Крымская платформа). Конечно, все это РФ рассматривала как угрозу реализации своих стратегических целей.
- При президенте Владимире Зеленском, Кремль пытался лишить Украину суверенитета и сделать невозможным евроатлантическое направление развития с помощью манипуляции с прочтением Минских договоренностей, периодической эскалации ситуации на оккупированных территориях, попыток дестабилизации внутриполитической и экономической ситуации.
"Тестовое" скопление сил и средств РФ на границе с Украиной не принесло негативного результата для РФ. Итак, в Кремле и решили воспользоваться имеющимися возможностями и создали современный кризис зимы 2021-2022 годов. Масштаб кризиса и возможность открытой агрессии свидетельствуют о том, что к настоящему времени РФ решила окончательно достичь своей цели.
- Ряд внешних факторов в начале 2021 года, по мнению российского руководства, открыл им "окно возможностей". Такими факторами были сложный выход США из Афганистана, приоритизация США вопросов отношений с Китаем, смена правительства в Германии и президентская гонка во Франции, и ожидаемый успех в разблокировании Вашингтоном достройки Северного потока 2 .
Украина стоит на пороге решающего момента своей истории.
Интерпретация событий
- Признание независимости так называемых ОРДЛО является грубым нарушением норм и принципов международного права и фактически является аннексией части территории Украины .
- Признание полностью уничтожает все перспективы минского и нормандского процессов, основанных на признании принадлежности Донецкой и Луганской областей к Украине.
- Вход российских войск на территорию ОРДЛО является фактическим актом вооруженной агрессии против Украины, что должно повлечь за собой предусмотренные законодательством действия украинской власти, реакцию международного сообщества и санкции, о которых предупреждали мировые лидеры.
- Размещение войск России на линии столкновения имеет существенные военные риски для Украины. Любое обострение на линии фронта, в том числе спровоцированное со стороны ОРДЛО, будет расценено Россией как агрессия Украины по отношению к РФ. Это может спровоцировать фактическое или формальное объявление войны Украине со стороны РФ.
- Разрушение минских и нормандских процессов лишает Россию соответствующих инструментов давления на Украину. До недавнего времени РФ активно использовала эти инструменты на всех площадках, требуя от Украины прямых переговоров с вожаками ОРДЛО. Настаивание РФ на выполнении минских договоренностей в прочтении РФ было единственным требованием к Украине со стороны РФ.
Таким образом, РФ отказалась от существующей стратегии интеграции ОРДЛО в государственное устройство Украины и перешла к другой .
Мы считаем, что эта стратегия исключает какие-либо прямые официальные отношения РФ с руководством Украины на будущее , но будет опираться на "легализованные" так называемые республики в качестве потенциальных переговорщиков.
- Относительно первой части выступления Путина об "истории Украины":
- Выступление было удивительно длинным и состояло из десятков утверждений манипулятивного содержания. Исторические и квази-исторические факты выдергивались из контекста и лепились друг к другу для "обоснования" общей позиции. Это не имеет никакого отношения к объективному историческому анализу.
- Речь сводилась к нескольким тезисам – создание современной Украины было искусственным решением и ошибкой советской власти. Современная история Украины утверждает о фактическом отсутствии ее успешного развития, коррупции и фактической потере суверенитета в пользу условного Запада (в первую очередь США).
- Историческая, этническая и культурная близость народов России и Украины является достаточным обоснованием игнорирования суверенитета и необходимости находиться под контролем РФ. Факт объявления независимости Украиной и признания ее Россией уже не имеет значения.
- Из речи Путина видно, что он оценивает успехи Украины в евроатлантической интеграции и переход на стандарты НАТО как значительные, и признает, что они являются предпосылкой реальной перспективы вступления в НАТО. Что, по его мнению, автоматически является угрозой для РФ.
- Выступление было пронизано отсутствием любого уважения к украинскому народу, его независимому выбору. Государственные решения, например декоммунизация , и события, например Революция Достоинства, описывались с пренебрежением и презрением.
- Речь без прикрытия демонстрировала ненависть к Украине на эмоциональном уровне, подтверждая гипотезу о желании Путина контролировать Украину как навязчивую иррациональную идею.
- Было заявлено об отношении к украинской власти как нелегитимной, которая пришла к власти из-за "государственного переворота". Таким образом Путин заявляет о том, что в Украине не с кем иметь дело.
- Мы видим четкую эволюцию публичной позиции Путина по отношению к Украине :
- 2020 год – Украина суверенная страна, РФ готова сотрудничать с ее властями, но Украина должна достичь соглашения с РФ.
- 2021 год (июль, статья Путина ) – Украина имеет сомнительную историю создания, украинцы и россияне – один и тот же народ, РФ уважает выбор украинского народа, но суверенитет Украины может существовать исключительно в партнерстве с РФ.
- 2022 (февраль) – Украина не имеет своей истории, является исторической ошибкой, не имеет легитимной власти, находится под внешним управлением и не заслуживает суверенитета.
СКРИНШОТ ВИДЕООБРАЩЕНИЯ
Всю речь можно воспринять как "поток мыслей", но он не случаен. Это фактическое объявление войны Украине на политическом уровне и непризнание ее как суверенной страны.
- Война РФ против Украины на гибридном уровне идет уже давно. С 2014 года началась публичная активная фаза, скрытая же фаза – гораздо раньше. Остается вопрос о возможности великой войны в традиционном военном значении в этой новой реальности.
К сожалению, мы видим возможность наступления ряда негативных событий в такой возможной последовательности :
- Создание провокаций, совершение ряда террористических актов или операции под чужим флагом и обвинение Украине в вооруженной агрессии против РФ и ее граждан на оккупированных территориях.
- Раскрутка этой позиции в информационных пространствах РФ, ЕС и мира.
- Официальное объявление Россией войны в Украине.
- Осуществление военных мер против Украины.
Мы все еще считаем, что накопленных на границе российских сил и средств маловато для успешного полномасштабного вторжения и удержания большей части Украины .
Однако считаем реалистичным существенное обострение на Востоке Украины с возможным применением вооруженных сил РФ, в том числе авиации, ракетного вооружения и флота.
Возможны переходы линии столкновения и попытки захвата отдельных частей суши и населенных пунктов вокруг ОРДЛО для их насильственного присоединения.
Для этого также может быть использован как повод – определение так называемыми республиками собственных границ в пределах Донецкой и Луганской областей.
Возможны ракетные удары по военным целям и объектам инфраструктуры в разных локациях по Украине, в том числе в Киеве. Главной их целью будет ослабление способностей ВСУ и психологическое давление.
Гибридная война, включающая информационные операции, кибератаки, специальные операции, диверсии и теракты – это методы, которые реализуются постоянно, и будут усиливаться.
- Возможен, конечно, и вариант "стратегической паузы" без такого обострения. Это может производиться для накопления достаточных ресурсов и восстановления личного состава после многонедельного пребывания в полевых условиях.
- Какой сценарий будет иметь место, будет зависеть от реакции стран Запада, в частности, дипломатических действий, введения санкций, усиления военного присутствия на Восточном фланге НАТО, увеличения безопасности помощи Украине.
- К сожалению, оба сценария очень вредны для украинской экономики. Кроме того, Россия в любом случае осуществляет поиск окна возможностей для применения военной силы и захвата украинской территории.
Что делать?
Наши рекомендации властям Украины
- Украина должна обратиться к международному сообществу с призывом к введению жестких санкций против РФ за нарушение международного права, акт агрессии, а также с целью сдерживания дальнейших агрессивных действий как в отношении Украины, так и других государств бывшего СССР – Молдовы, Грузии и стран Балтии.
- Ряд специалистов считают, что Украина должна ввести военное положение на территории Донецкой и Луганской областей.
- Необходима также
- мобилизация первой очереди резерва
- развертывание сил территориальной обороны
- активизация мер, предусмотренных Планом обороны Украины.
- Президент Украины должен обратиться в страны НАТО, прежде всего Соединенные Штаты, для получения неотложной военной помощи в условиях выхода агрессии РФ против Украины на концептуально более высокий уровень угроз национальному суверенитету и территориальной целостности.
- Украина должна использовать дипломатию в рамках СБ ООН и ОБСЕ с целью мобилизации действенной поддержки Украины и введения жестких мер против РФ. Ряд наших специалистов считают правильным решением применения корпуса миротворцев по решению Совета безопасности ООН . К сожалению, в СБ ООН сейчас председательствует именно РФ, и он имеет право вето, что обычно усложнит процесс. Однако считаем, что другие члены СБ ООН могли бы заставить РФ согласиться на введение миротворцев в линию столкновения, поскольку она является стороной конфликта.
- Украина должна выработать четкую юридическую позицию по определению и трактовке агрессии РФ и немедленно приступить к соответствующей юридической работе на международных площадках.
Рекомендации гражданам Украины
Центр оборонных стратегий, Украинская правда
- Не терять бдительности, спокойно оценивать ситуацию.
- Поддерживать силы обороны и силы безопасности.
- По возможности вступать в ряды территориальной обороны или оказывать им помощь.
- Активно участвовать в мероприятиях гражданской обороны.
- Иметь продуманный алгоритм поведения по разным сценариям, в частности, на случай нарушения работы критической инфраструктуры – отсутствие связи, интернета.
- Понимать, что готовых сил для сухопутного захвата и содержания всей Украины у Путина нет. В обозримой перспективе эта разница в способности уменьшится, учитывая развитие Сил обороны Украины.