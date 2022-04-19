Битва за Донбасс началась: Россия пошла в наступление широким фронтом, Украина успешно обороняется. ВИДЕО

Битва за Донбасс началась. Сегодня 19 апреля ситуация сложная, но у защитников Украины получается наносить врагу серьезный ущерб. В Кременной идут бои, окупанты пытаются выйти на Рубежное и Попасную. Идет попытка окружить украинских военных в Лисичанске и Славянске. Известно, что ССО ВСУ нанесли значительный удар по силам россиян в Изюме.
«Российские войска начали битву за Донбасс, к которой так давно готовились.Значительная часть российских войск сконцентрирована там для наступления. Сколько бы туда не сгоняли военных, мы будем защищаться. Будем бороться. Ничего украинского не отдадим.» - заявил президент Украины Владимир Зеленский.
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NYT: подготовка к мощному наступлению или сил уже нет?
Украинские власти заявили, что ожидавшееся наступление российских войск на востоке Украины началось. Однако военные аналитики описывают происходящее как продолжающуюся подготовку к гораздо более масштабному наступлению, пишет американская New York Times.
Россия усилила обстрелы городов, инфраструктуры и боевых позиций вдоль примерно 500-километровой линии фронта, а наземные войска пошли в атаку.
Наблюдатели, однако, отмечают, что Россия продолжает подтягивать войска и вооружения в Донбасс и что движение войск в понедельник не дотягивало до ожидавшегося крупномасштабного наступления.
“Это продолжается четверо суток и просто нарастает по интенсивности,- цитирует газета представителя украинского командования. - В сумме, да, общая картина подтверждает, что наступление началось, и оно активизируется в ближайшие дни".
Представитель Пентагона Джон Кирби также заявил, что российское командование создает условия для более масштабного наступления.
Аналитики предполагают, что некоторые обстрелы имеют целью запереть украинские части в Харькове и других городах, чтобы не допустить подкреплений в Донбассе, на который придется основной удар.
Несмотря на потери в живой силе и вооружениях и явные проблемы с логистикой, у России остается намного больше резервов, чем у Украины, отмечает NYT.
Однако директор российских исследований института CNA в Арлингтоне Майкл Кофман придерживается несколько иной точки зрения.
“Я думаю, что бы ни случилось в Донбассе, российская армия уже истощена, - цитирует его газета. – Очередное наступление менее решительное, чем кажется".