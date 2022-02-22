Подсчитываем финансовые потери российской экономики от санкций США и Евросоюза

После жёстких заявлений президента США
, Канцлера Германии и премьера Великобритании про санкции в адрес России уже можно начинать подсчитывать финансовые потери российской экономики от украинских событий.
Итак, что ждёт российскую экономику:
- Фонд национального благосостояния уже потерял минимум 2 трлн рублей.
- Северный поток 2 заморожен - 10 млрд евро!
- 15 млн инвесторов потеряли 5-10 трлн рублей. Российские миллиардеры потеряли около $8 млрд за один вчерашний день.
- Банки только в январе потеряли около 200 млрд рублей, в феврале эта сумма значительно выросла из-за крахов рынков. Речь может идти о многократном росте этих убытков, которые ЦБ сегодня разрешил учитывать по старой стоимости. Безоткатно это спровоцирует необратимые последствия.
- В огромных убытках пенсионные фонды, страховые компании. Это опять триллионные убытки и риски катастрофических убытков в случае дальнейшей эскалации.
- Недополученный экспорт нефти и газа из-за неминуемого сокращения российской доли на рынке. Это снова триллионные суммы.
- Траты на восстановление инфраструктуры опять же составят больше триллиона. Военные передвижения тоже будут стоить огромных денег.
На сегодня речь уже идет об убытках для экономики в сумму свыше 20 триллионов рублей. Восстановления ситуации пока не видно. ФНБ и другие фонды тоже далеко не резиновые и не состоят из одних наличных долларов и евро в чемоданах. Двигаться дальше будет финансовой катастрофой. Возможно, финансовые власти России об этом заявить не могут. Экономически воевать с ЕС и США РФ сегодня не способна.
И это только начало санкций и первые дни. СССР тоже говорил, что санкции не страшны.