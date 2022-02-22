ЖЖ Журнал инфо

Сегодня: Вторник, 22 Февраля 2022    23:01:06
|
Главная » Новости » Житомир » Экономика » 2022 » Февраль » 22 » 22:12:32

Подсчитываем финансовые потери российской экономики от санкций США и Евросоюза

Сегодня, 22:12:38 166 1 Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Подсчитываем финансовые потери российской экономики от санкций США и Евросоюза

 После жёстких заявлений президента США, Канцлера Германии и премьера Великобритании про санкции в адрес России уже можно начинать подсчитывать финансовые потери российской экономики от украинских событий.
 

Итак, что ждёт российскую экономику:

  • Фонд национального благосостояния уже потерял минимум 2 трлн рублей. 
  • Северный поток 2 заморожен - 10 млрд евро!
  • 15 млн инвесторов потеряли 5-10 трлн рублей. Российские миллиардеры потеряли около $8 млрд за один вчерашний день. 
  • Банки только в январе потеряли около 200 млрд рублей, в феврале эта сумма значительно выросла из-за крахов рынков. Речь может идти о многократном росте этих убытков, которые ЦБ сегодня разрешил учитывать по старой стоимости. Безоткатно это спровоцирует необратимые последствия. 
  • В огромных убытках пенсионные фонды, страховые компании. Это опять триллионные убытки и риски катастрофических убытков в случае дальнейшей эскалации.
  • Недополученный экспорт нефти и газа из-за неминуемого сокращения российской доли на рынке. Это снова триллионные суммы. 
  • Траты на восстановление инфраструктуры опять же составят больше триллиона. Военные передвижения тоже будут стоить огромных денег. 
 
На сегодня речь уже идет об убытках для экономики в сумму свыше 20 триллионов рублей. Восстановления ситуации пока не видно. ФНБ и другие фонды тоже далеко не резиновые и не состоят из одних наличных долларов и евро в чемоданах. Двигаться дальше будет финансовой катастрофой. Возможно, финансовые власти России об этом заявить не могут. Экономически воевать с ЕС и США РФ сегодня не способна.

И это только начало санкций и первые дни. СССР тоже говорил, что санкции не страшны.
Тэги: США, война в Украине, россия, санкции
Новости партнеров
Комментариев: 1
pushistik13
1 Пушистик (pushistik13)   • 22:28:13, Сегодня [Материал]

у моего соседа сабурбан с движком 6.5
надо будет подсчитать сколько он на бензин тратит....
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Останні новини Житомира

Система Orphus