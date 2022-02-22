Подсчитываем финансовые потери российской экономики от санкций США и Евросоюза

Итак, что ждёт российскую экономику:

Фонд национального благосостояния уже потерял минимум 2 трлн рублей.

Северный поток 2 заморожен - 10 млрд евро!

15 млн инвесторов потеряли 5-10 трлн рублей. Российские миллиардеры потеряли около $8 млрд за один вчерашний день.

Банки только в январе потеряли около 200 млрд рублей, в феврале эта сумма значительно выросла из-за крахов рынков. Речь может идти о многократном росте этих убытков, которые ЦБ сегодня разрешил учитывать по старой стоимости. Безоткатно это спровоцирует необратимые последствия.

В огромных убытках пенсионные фонды, страховые компании. Это опять триллионные убытки и риски катастрофических убытков в случае дальнейшей эскалации.

Недополученный экспорт нефти и газа из-за неминуемого сокращения российской доли на рынке. Это снова триллионные суммы.

Траты на восстановление инфраструктуры опять же составят больше триллиона. Военные передвижения тоже будут стоить огромных денег.

На сегодня речь уже идет об убытках для экономики в сумму свыше 20 триллионов рублей. Восстановления ситуации пока не видно. ФНБ и другие фонды тоже далеко не резиновые и не состоят из одних наличных долларов и евро в чемоданах. Двигаться дальше будет финансовой катастрофой. Возможно, финансовые власти России об этом заявить не могут. Экономически воевать с ЕС и США РФ сегодня не способна.



И это только начало санкций и первые дни. СССР тоже говорил, что санкции не страшны.