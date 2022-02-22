Байден огласил жёсткие санкции против России, из-за Украины

Президент США Джо Байден в своем выступлении в Белом доме огласил первый пакет санкций против России из-за признания Путиным Л/ДНР. Вот основные пункты из его речи:
✴️ Полностью заблокированы два банка WAB и Military Bank.
✴️ Санкции против суверенного долга России. РФ не сможет торговать облигациями на мировых рынках и получать займы.
✴️ С 23 февраля - санкции против российских элит и их семей.
✴️ «Северный поток-2» не будет двигаться.
✴️ США будет продолжать помогать оборонным вооружением Украине.
✴️ Если Россия не выведет войска из Беларуси, НАТО укрепит свои силы в Эстонии, Латвии и Литве.
✴️ На границах с Украиной по-прежнему 150 тыс. российских войск.
✴️ У США нет намерений бороться с Россией.
Ну и продолжил тему, что Россия по-прежнему может напасть на Украину. Путин не готов к диалогу, - по мнению Байдена. Но добавил, что США и союзники открыты к диалогу и надеются, что все еще можно решить мирным путем.
Ещё главное со слов Байдена:
- Путин готовит почву для того, чтобы продвинуться дальше в Украину. Он попросил разрешение у Думы на это;
- санкции против России коснутся суверенного долга РФ и российских элит;
- 150 000 российских войск сосредоточено у границ Украины, они готовы к атаке;
- США продолжат помощь Украине в сфере обороны;
- Если из Беларуси не выйдут войска РФ - будут усилены оборонным оружием Эстония, Литва и Латвия;
- признание "Л/ДНР" - очевидная провокация и нарушение международного права;
- оправданиям агрессии РФ нет;
- США вводят санкции в отношении суверенного долга РФ и российских элит. Также США продолжат помощь Украине в сфере обороны.
- вчера Путин перекрутил историю;
"Я надеюсь, что дипломатия все же сработает", - сказал Байден и ушел не ответив на вопросы журналистов.