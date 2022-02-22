Байден огласил жёсткие санкции против России, из-за Украины

✴️ Полностью заблокированы два банка WAB и Military Bank.

✴️ Санкции против суверенного долга России. РФ не сможет торговать облигациями на мировых рынках и получать займы.

✴️ С 23 февраля - санкции против российских элит и их семей.

✴️ «Северный поток-2» не будет двигаться.

✴️ США будет продолжать помогать оборонным вооружением Украине.

✴️ Если Россия не выведет войска из Беларуси, НАТО укрепит свои силы в Эстонии, Латвии и Литве.

✴️ На границах с Украиной по-прежнему 150 тыс. российских войск.

✴️ У США нет намерений бороться с Россией.

Ну и продолжил тему, что Россия по-прежнему может напасть на Украину. Путин не готов к диалогу, - по мнению Байдена. Но добавил, что США и союзники открыты к диалогу и надеются, что все еще можно решить мирным путем.

Ещё главное со слов Байдена:

Путин готовит почву для того, чтобы продвинуться дальше в Украину. Он попросил разрешение у Думы на это;

санкции против России коснутся суверенного долга РФ и российских элит;

150 000 российских войск сосредоточено у границ Украины, они готовы к атаке;

США продолжат помощь Украине в сфере обороны;

Если из Беларуси не выйдут войска РФ - будут усилены оборонным оружием Эстония, Литва и Латвия;

признание "Л/ДНР" - очевидная провокация и нарушение международного права;

оправданиям агрессии РФ нет;

США вводят санкции в отношении суверенного долга РФ и российских элит. Также США продолжат помощь Украине в сфере обороны.

вчера Путин перекрутил историю;