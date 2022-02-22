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Главная » Новости » Житомир » Политика » 2022 » Февраль » 22 » 21:39:53

Байден огласил жёсткие санкции против России, из-за Украины

Сегодня, 21:39:53 753 4 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Байден огласил жёсткие санкции против России, из-за Украины

 Президент США Джо Байден в своем выступлении в Белом доме огласил первый пакет санкций против России из-за признания Путиным Л/ДНР. Вот основные пункты из его речи:
 
✴️ Полностью заблокированы два банка WAB и Military Bank.
 
✴️ Санкции против суверенного долга России. РФ не сможет торговать облигациями на мировых рынках и получать займы.
 
✴️ С 23 февраля - санкции против российских элит и их семей. 
 
✴️ «Северный поток-2» не будет двигаться.
 
✴️ США будет продолжать помогать оборонным вооружением Украине.
 
✴️ Если Россия не выведет войска из Беларуси, НАТО укрепит свои силы в Эстонии, Латвии и Литве.
 
✴️ На границах с Украиной по-прежнему 150 тыс. российских войск.
 
✴️ У США нет намерений бороться с Россией.
 
Ну и продолжил тему, что Россия по-прежнему может напасть на Украину. Путин не готов к диалогу, - по мнению Байдена. Но добавил, что США и союзники открыты к диалогу и надеются, что все еще можно решить мирным путем. 

Ещё главное со слов Байдена:

  • Путин готовит почву для того, чтобы продвинуться дальше в Украину. Он попросил разрешение у Думы на это;
  • санкции против России коснутся суверенного долга РФ и российских элит;
  • 150 000 российских войск сосредоточено у границ Украины, они готовы к атаке;
  • США продолжат помощь Украине в сфере обороны;
  • Если из Беларуси не выйдут войска РФ - будут усилены оборонным оружием Эстония, Литва и Латвия;
  • признание "Л/ДНР" - очевидная провокация и нарушение международного права;
  • оправданиям агрессии РФ нет;
  • США вводят санкции в отношении суверенного долга РФ и российских элит. Также США продолжат помощь Украине в сфере обороны.
  • вчера Путин перекрутил историю;

"Я надеюсь, что дипломатия все же сработает", - сказал Байден и ушел не ответив на вопросы журналистов.
Тэги: Байден, россия, война в Украине, США, санкции
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Комментариев: 4
pushistik13
1 Пушистик (pushistik13)   • 21:49:32, Сегодня [Материал]

и заблокировать приватовскую карточку директору 7-го донецкого ЖЕКа....
ciklumig
2 НеВажно (ciklumig)   • 21:59:36, Сегодня [Материал]

Я сейчас правильно понял, что это из рубрики полезных санкций и/или искандеры смеются?
pushistik13
4 Пушистик (pushistik13)   • 22:18:53, Сегодня [Материал]

это из рубрики поп@здеть...
когда Шеврон выпрут из сибирской нефтянки, а Генералелектрик из энергетики - тогда реально можно верить что РФ и САСШ на ножах. А пока это всё как мои санкции на водоканал. Я им не плачу, они хотят денег. Но и я знаю, что в итоге заплачу, и они это знают. Но движ идёт....
ciklumig
3 НеВажно (ciklumig)   • 22:08:12, Сегодня [Материал]

Ничего жёсткого в этих санкциях нет, пока нет. У них кубышка на 600 млрд долларов, которой они охотно скупают рубли на бирже (чем активно занимались рыги у нас). На сколько хватит - трудно сказать. Пока рынок отреагировал укреплением рубля, но с таким ЗВР пока могут себе это позволить.
По сути, эти санкции делают войну с Украиной дороже для рф.
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