Олег Червов погиб в Украине. Полковник РФ умер после спецоперации ВСУ

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Как оказалось, Олег Червов был другом и сослуживцем ранее погибшего майора Романа Филипова.

Как сообщается, Вооруженные Силы Украины дают жёсткий отпор врагу. "Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и накладывают на Россию санкции".



Отметим, что авиация российских захватчиков регулярно бомбит украинские города, нанося удары преимущественно по военным, социальным, жилым домам и гражданским объектам.



Стоит отметить, что о гибели замкомандира до похорон официально не сообщала ни жителям города, ни прессе.