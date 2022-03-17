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Главная » Новости » Житомир » Украина и Мир » 2022 » Март » 17 » 07:36:35

Олег Червов погиб в Украине. Полковник РФ умер после спецоперации ВСУ

Вчера, 07:36:45 2338 2 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Олег Червов погиб в Украине. Полковник РФ умер после спецоперации ВСУ

 Вечером в среду, 16 марта, стало известно о гибели замкомандира авиационного полка подполковника Олега Червова. Он погиб пытаясь атаковать территорию Украины. 
 
Как оказалось, Олег Червов был другом и сослуживцем ранее погибшего майора Романа Филипова. 
Как сообщается, Вооруженные Силы Украины дают жёсткий отпор врагу. "Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и накладывают на Россию санкции".

Отметим, что авиация российских захватчиков регулярно бомбит украинские города, нанося удары преимущественно по военным, социальным, жилым домам и гражданским объектам.

Стоит отметить, что о гибели замкомандира до похорон официально не сообщала ни жителям города, ни прессе.
Тэги: россия, война в Украине, Убит, умер
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Комментариев: 2
predi
1 predi (predi)   • 08:37:40, Вчера [Материал]

Подонок!
Житич
2 Василий (Житич)   • 09:30:57, Вчера [Материал]

Земля йому скловатою!
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