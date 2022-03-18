Сергей Сухарев погиб в Украине. Полковник ВДВ умер спасаясь от спецназа ВСУ

Российская телерадиокомпания «Кострома» сообщила о гибели на территории Украины командира костромского полка ВДВ, полковника Сергея Сухарева и еще четырех военных.
Это:
- командир 331-го десантного полка из Костромы, полковник Сергей Сухарев,
- старший сержант Сергей Лебедев,
- сержант Александр Лимонов,
- ефрейтор Юрий Дектярёв.
Погиб в Украине, выполняя приказ Путина, капитан Алексей Никитин
- костромич служил в одной из воинских частей Анапы.
О многочисленной гибели российских военнослужащих в Украине ранее сообщали власти ряда российских регионов, в частности Мордовии, Тувы, Санкт-Петербурга. Минобороны России лишь однажды, 2 марта, называло потери среди российских военнослужащих в ходе военных действий на Украине.
Боевые потери армии РФ - генштаб
По данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери российской армии на 22-й день войны – с 24.02 по 17.03 – ориентировочно составляют:
- личный состав – 14 тыс. человек;
- танки – 444;
- боевые бронированные машины – 1435;
- артиллерийские системы – 201;
- ракетные системы залпового огня – 72;
- средства противовоздушной обороны – 43;
- самолеты – 86;
- вертолеты – 108;
- автомобильная техника – 864;
- корабли/катера – 3;
- цистерны с горючим – 60;
- беспилотники – 11.
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.