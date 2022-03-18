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Главная » Новости » Житомир » Украина и Мир » 2022 » Март » 18 » 10:07:34

Сергей Сухарев погиб в Украине. Полковник ВДВ умер спасаясь от спецназа ВСУ

Сегодня, 10:07:11 616 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Сергей Сухарев погиб в Украине. Полковник ВДВ умер спасаясь от спецназа ВСУ

 Российская телерадиокомпания «Кострома» сообщила о гибели на территории Украины командира костромского полка ВДВ, полковника Сергея Сухарева и еще четырех военных.

Это:
  • командир 331-го десантного полка из Костромы, полковник Сергей Сухарев,
  • старший сержант Сергей Лебедев,
  • сержант Александр Лимонов,
  • ефрейтор Юрий Дектярёв.
 
Погиб в Украине, выполняя приказ Путина, капитан Алексей Никитин - костромич служил в одной из воинских частей Анапы.

О многочисленной гибели российских военнослужащих в Украине ранее сообщали власти ряда российских регионов, в частности Мордовии, Тувы, Санкт-Петербурга. Минобороны России лишь однажды, 2 марта, называло потери среди российских военнослужащих в ходе военных действий на Украине. 

Сергей Сухарев полковник ВДВ убит в Украине
 

Боевые потери армии РФ - генштаб

По данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери российской армии на 22-й день войны – с 24.02 по 17.03 – ориентировочно составляют:
  • личный состав – 14 тыс. человек;
  • танки – 444;
  • боевые бронированные машины – 1435;
  • артиллерийские системы – 201;
  • ракетные системы залпового огня – 72;
  • средства противовоздушной обороны – 43;
  • самолеты – 86;
  • вертолеты – 108;
  • автомобильная техника – 864;
  • корабли/катера – 3;
  • цистерны с горючим – 60;
  • беспилотники – 11.
 
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.
Тэги: война в Украине, погиб, россия
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