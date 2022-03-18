Сергей Сухарев погиб в Украине. Полковник ВДВ умер спасаясь от спецназа ВСУ

Погиб в Украине, выполняя приказ Путина, капитан- костромич служил в одной из воинских частей Анапы.О многочисленной гибели российских военнослужащих в Украине ранее сообщали власти ряда российских регионов, в частности Мордовии, Тувы, Санкт-Петербурга. Минобороны России лишь однажды, 2 марта, называло потери среди российских военнослужащих в ходе военных действий на Украине.