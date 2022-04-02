Жаров, Окружнов, Корник, Дормидонтов, Слабцов: 5 подполковников рф погибли в Украине на этой неделе

На этой неделе в Украине, в период с 28 марта по 2 апреля, во время ожесточенных боёв были ликвидированы 5 офицеров старшего состава российской армии (все пять - подполковники рф). Эту информацию подтвердили волонтёры из организации "Ищи своих
", которые занимаются поиском погибших, попавших в плен и пропавших без вести военнослужащих рф. В официальном Телеграм канале были опубликованы фото и данные погибших росиян.
Список погибших
1. подполковник Игорь Жаров, десантник, г. Киржач, Владимирская область, погиб.
https://t.me/rf200_nooow/1461
2. подполковник ВДВ, артиллерист Окружнов Александр, погиб.
https://t.me/rf200_nooow/1492
3. Начальник штаба 40 инженерно-сапёрного полка (в/ч 14330, Ишим), подполковник Корник Александр, погиб.
https://t.me/rf200_nooow/1524
4. командир реактивного артиллерийского дивизиона подполковник Дормидонтов Дмитрий, Татарстан, погиб.
https://t.me/rf200_nooow/1528
5. Заместитель командира 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмоваы бригады подполковник Виталий Слабцов, погиб.
https://t.me/rf200_nooow/1575
Горячая линия для родственников российских солдат и офицеров
Номера горячей линии:
- +380894201860,
- +380894201861,
- +380894201862.
По этим телефонам родные и близкие российских солдат смогут узнать, живы ли их родственники, или взяты в плен, есть ли ранения, или как подать сыну или мужу короткую весточку.