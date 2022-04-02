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Главная » Новости » Украина и Мир » 2022 » Апрель » 2 » 10:58:23

Жаров, Окружнов, Корник, Дормидонтов, Слабцов: 5 подполковников рф погибли в Украине на этой неделе

Сегодня, 10:58:25 178 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Жаров, Окружнов, Корник, Дормидонтов, Слабцов: 5 подполковников рф погибли в Украине на этой неделе

 На этой неделе в Украине, в период с 28 марта по 2 апреля, во время ожесточенных боёв были ликвидированы 5 офицеров старшего состава российской армии (все пять - подполковники рф). Эту информацию подтвердили волонтёры из организации "Ищи своих", которые занимаются поиском погибших, попавших в плен и пропавших без вести военнослужащих рф. В официальном Телеграм канале были опубликованы фото и данные погибших росиян.
 

Список погибших

1. подполковник Игорь Жаров, десантник, г. Киржач, Владимирская область, погиб.
 
https://t.me/rf200_nooow/1461

 
 
2. подполковник ВДВ, артиллерист Окружнов Александр, погиб.
 
https://t.me/rf200_nooow/1492


 
3. Начальник штаба 40 инженерно-сапёрного полка (в/ч 14330, Ишим), подполковник Корник Александр, погиб.
 
https://t.me/rf200_nooow/1524


 
4. командир реактивного артиллерийского дивизиона подполковник Дормидонтов Дмитрий, Татарстан, погиб.
 
https://t.me/rf200_nooow/1528


 
5. Заместитель командира 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмоваы бригады подполковник Виталий Слабцов, погиб.
 
https://t.me/rf200_nooow/1575

Горячая линия для родственников российских солдат и офицеров


Номера горячей линии:
  • +380894201860,
  • +380894201861,
  • +380894201862.

По этим телефонам родные и близкие российских солдат смогут узнать, живы ли их родственники, или взяты в плен, есть ли ранения, или как подать сыну или мужу короткую весточку.
Тэги: погиб, война в Украине, россия, подполковник
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