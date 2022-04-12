Подполковник Дибиров погиб в Украине. В Махачкале объявлен траур и сбор денег

9 апреля в Украине был ликвидирован подполковник сухопутных войск РФ Дибир Дибиров. Потерю признали на родине в Махачкале и теперь прося земляков материально поддержать его семью.
Информацию распространили в соцсети "ВКонтакте
". Об этом также сообщил блогер Necro Mancer в Twitter
Речь идет о военном армии рф из состава 291-го гвардейского мотострелкового полка 42-й гвардейской мотострелковой дивизии. Она базируется в населенном пункте Борзой на территории Чечни.
Ликвидированный подполковник Дибир Дибиров
На воинскую службу в России Дибир Дибиров Магомадинович поступил около 15 лет назад, после окончания Коломенского высшего артиллерийского командного училища (г. Москва). Был убит в Украине 9 апреля 2022 года.
"Принимая участие в спецоперации на территории Украины, погиб наш боевой товарищ, гвардии подполковник Дибиров Дибир Магомадинович, выпускник 7-й батареи, 2006 г. в., 03.11.1983 г. р.", – указано в сообщении о смерти захватчика.
Известно, что 39-летний оккупант родом из Махачкалы, где у него осталась жена и трое несовершеннолетних детей.
Его земляков в сети теперь просят финансово поддержать семью военного, отличившегося обстрелами городов и убийствами жителей в Украине.