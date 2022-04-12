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Главная » Новости » Украина и Мир » 2022 » Апрель » 12 » 08:12:31

Подполковник Дибиров погиб в Украине. В Махачкале объявлен траур и сбор денег

Сегодня, 08:12:16 894 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Подполковник Дибиров погиб в Украине. В Махачкале объявлен траур и сбор денег

 9 апреля в Украине был ликвидирован подполковник сухопутных войск РФ Дибир Дибиров. Потерю признали на родине в Махачкале и теперь прося земляков материально поддержать его семью.
 
Информацию распространили в соцсети "ВКонтакте". Об этом также сообщил блогер Necro Mancer в Twitter
 
Речь идет о военном армии рф из состава 291-го гвардейского мотострелкового полка 42-й гвардейской мотострелковой дивизии. Она базируется в населенном пункте Борзой на территории Чечни.

Ликвидированный подполковник Дибир Дибиров

На воинскую службу в России Дибир Дибиров Магомадинович поступил около 15 лет назад, после окончания Коломенского высшего артиллерийского командного училища (г. Москва). Был убит в Украине 9 апреля 2022 года.
"Принимая участие в спецоперации на территории Украины, погиб наш боевой товарищ, гвардии подполковник Дибиров Дибир Магомадинович, выпускник 7-й батареи, 2006 г. в., 03.11.1983 г. р.", – указано в сообщении о смерти захватчика.
 
Известно, что 39-летний оккупант родом из Махачкалы, где у него осталась жена и трое несовершеннолетних детей.
 
Его земляков в сети теперь просят финансово поддержать семью военного, отличившегося обстрелами городов и убийствами жителей в Украине.

 
Тэги: погиб, подполковник, россия, война в Украине
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