Подполковник Дибиров погиб в Украине. В Махачкале объявлен траур и сбор денег

Информацию распространили в соцсети " ВКонтакте ". Об этом также сообщил блогер Necro Mancer в Twitter

Речь идет о военном армии рф из состава 291-го гвардейского мотострелкового полка 42-й гвардейской мотострелковой дивизии. Она базируется в населенном пункте Борзой на территории Чечни.

Ликвидированный подполковник Дибир Дибиров

На воинскую службу в России Дибир Дибиров Магомадинович поступил около 15 лет назад, после окончания Коломенского высшего артиллерийского командного училища (г. Москва). Был убит в Украине 9 апреля 2022 года.

"Принимая участие в спецоперации на территории Украины, погиб наш боевой товарищ, гвардии подполковник Дибиров Дибир Магомадинович, выпускник 7-й батареи, 2006 г. в., 03.11.1983 г. р.", – указано в сообщении о смерти захватчика.

Известно, что 39-летний оккупант родом из Махачкалы, где у него осталась жена и трое несовершеннолетних детей.





Его земляков в сети теперь просят финансово поддержать семью военного, отличившегося обстрелами городов и убийствами жителей в Украине.