Алексей Шаров убит. Российского полковника ликвидировали под Мариуполем

Украинские защитники под Мариуполем ликвидировали российского полковника Алексея Шарова. Он был командиром 810-й гвардейской бригады морпехов оккупантов.
Об этом пишет украинский офицер Анатолий Штефан в твиттере
: "Под Мариуполем украинские бойцы ликвидировали командира 810-й гвардейской отдельной ордена Жукова бригады морской пехоты русской армии полковника Шарова. Заблудился на "учениях" но теперь вернется домой".
Погиб при захвате Мариуполя
Украинские военные ликвидировали командира бригады морской пехоты армии РФ полковника Алексея Шарова в боях за Мариуполь. Погибший полковник стал очередным офицером высшего состава российской армии, бесславно погибшим на украинской земле.
810-я отдельная гвардейская ордена Жукова бригада морской пехоты имени 60-летия образования СССР постоянно дислоцируется во временно оккупированном Крыму, в Севастополе.
С осени 2015 года подразделения 810-й бригады участвуют в военной операции России в Сирии.
Достоверных фактов (подтверждённых российской стороной) по участию военнослужащих 810-й бригады в боевых действиях не имеется. Один военнослужащий бригады погиб при проведении поисково-спасательной операции[13]. Ещё один военнослужащий погиб, находясь в сторожевом охранении пункта выдачи гуманитарной помощи сирийским гражданам.
В марте 2022 бригада участвует в боях за Мариуполь.
Всё руководство СОБРа похоронили в один день
- подполковник Илья Пяткин;
- подполковник Роман Рябов;
- подполковник Сергей Савватеев, заместитель командира СОБР Управления Росгвардии по Владимирской области;
- подполковник Михаил Родионов
Информация об этом тщательного скрывается.