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Главная » Новости » Армия » 2022 » Март » 23 » 08:02:10

Алексей Шаров убит. Российского полковника ликвидировали под Мариуполем

Сегодня, 08:02:51 378 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Алексей Шаров убит. Российского полковника ликвидировали под Мариуполем

 Украинские защитники под Мариуполем ликвидировали российского полковника Алексея Шарова. Он был командиром 810-й гвардейской бригады морпехов оккупантов.
 
Об этом пишет украинский офицер Анатолий Штефан в твиттере: "Под Мариуполем украинские бойцы ликвидировали командира 810-й гвардейской отдельной ордена Жукова бригады морской пехоты русской армии полковника Шарова. Заблудился на "учениях" но теперь вернется домой".

​Погиб при захвате Мариуполя

Украинские военные ликвидировали командира бригады морской пехоты армии РФ полковника Алексея Шарова в боях за Мариуполь. Погибший полковник стал очередным офицером высшего состава российской армии, бесславно погибшим на украинской земле.
 
810-я отдельная гвардейская ордена Жукова бригада морской пехоты имени 60-летия образования СССР постоянно дислоцируется во временно оккупированном Крыму, в Севастополе.

С осени 2015 года подразделения 810-й бригады участвуют в военной операции России в Сирии.

Достоверных фактов (подтверждённых российской стороной) по участию военнослужащих 810-й бригады в боевых действиях не имеется. Один военнослужащий бригады погиб при проведении поисково-спасательной операции[13]. Ещё один военнослужащий погиб, находясь в сторожевом охранении пункта выдачи гуманитарной помощи сирийским гражданам.

В марте 2022 бригада участвует в боях за Мариуполь.

Всё руководство СОБРа похоронили в один день

Ранее сообщалось, что в России за один день похоронили всё руководство владимирского СОБРа, все погибли:
  • подполковник Илья Пяткин;
  • подполковник Роман Рябов;
  • подполковник Сергей Савватеев, заместитель командира СОБР Управления Росгвардии по Владимирской области;
  • подполковник Михаил Родионов

Информация об этом тщательного скрывается. 
Тэги: россия, Мариуполь, погиб, война в Украине, полковник
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