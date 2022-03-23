Алексей Шаров убит. Российского полковника ликвидировали под Мариуполем

Об этом пишет украинский офицер Анатолий Штефан в твиттере : "Под Мариуполем украинские бойцы ликвидировали командира 810-й гвардейской отдельной ордена Жукова бригады морской пехоты русской армии полковника Шарова. Заблудился на "учениях" но теперь вернется домой".

​Погиб при захвате Мариуполя

Украинские военные ликвидировали командира бригады морской пехоты армии РФ полковника Алексея Шарова в боях за Мариуполь. Погибший полковник стал очередным офицером высшего состава российской армии, бесславно погибшим на украинской земле.

810-я отдельная гвардейская ордена Жукова бригада морской пехоты имени 60-летия образования СССР постоянно дислоцируется во временно оккупированном Крыму, в Севастополе.



С осени 2015 года подразделения 810-й бригады участвуют в военной операции России в Сирии.



Достоверных фактов (подтверждённых российской стороной) по участию военнослужащих 810-й бригады в боевых действиях не имеется. Один военнослужащий бригады погиб при проведении поисково-спасательной операции[13]. Ещё один военнослужащий погиб, находясь в сторожевом охранении пункта выдачи гуманитарной помощи сирийским гражданам.



В марте 2022 бригада участвует в боях за Мариуполь.

Всё руководство СОБРа похоронили в один день

Ранее сообщалось, что в России за один день похоронили всё руководство владимирского СОБРа , все погибли:

подполковник Илья Пяткин;

подполковник Роман Рябов;

подполковник Сергей Савватеев, заместитель командира СОБР Управления Росгвардии по Владимирской области;

подполковник Михаил Родионов