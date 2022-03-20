Капитан Андрей Палий погиб в Украине при загадочных обстоятельствах

Где и при каких обстоятельствах погиб замкомандующего флотом, не сообщается. Звание "капитан первого ранга" соответствует "сухопутному" подполковнику.

Как уточняет Reform.by, Палий являлся замкомандующего Черноморским флотом по военно-политической работе.

О Палии известно, что он учился в школе в Североморске Мурманской области, в 1992 году окончил Киевское ВВМПУ (высшее военно-морское политическое училище) по специальности "социальный психолог, педагог". Имел украинское гражданство. О Палии известно, что он учился в школе в Североморске Мурманской области, в 1992 году окончил Киевское ВВМПУ (высшее военно-морское политическое училище) по специальности "социальный психолог, педагог". Имел украинское гражданство.

После выпуска лейтенант Палий был назначен заместителем командира 4-й роты 2-го полка по воспитательной работе Национальной гвардии Украины в Киеве, но уже в марте 1993 года в связи с отказом принимать украинскую военную присягу убыл на Северный флот РФ. В августе-сентябре 2008 участвовал в операции России на территории Грузии (РФ тогда блокировала грузинские порты, как сейчас украинские), также был участником российской кампании в Сирии.

Ранее под Харьковом был ликвидирован другой высокопоставленный российский оккупант, генерал-майор Виталий Герасимов, и ряд других старших офицеров. Неделю назад в Украине был убит командующий 29-й армией Восточного военного округа (ВВО) РФ генерал-майор Андрей Колесников

Кроме того, после очередного результативного обстрела херсонского аэропорта в Чернобаевке артиллерией ВСУ по предварительным данным погиб командующий 8-ой общевойсковой армии Южного военного округа ВС РФ гвардии генерал-лейтенант Андрей Мордвичев





17 марта ВСУ отомстили за Иловайск и навсегда освободили от участия в войне в Украине командира полка ВДВ РФ Сергея Сухарева . Список высокопоставленных российских военных, о гибели которых достоверно известно, состоит более чем из 10 человек.

Справка

Палий Андрей Николаевич Учился в средней школе № 10 в г. Североморске Мурманской области. В 1992 г. окончил Киевское ВВМПУ по специальности социальный психолог, педагог. По выпуску лейтенант А.Н. Палий был назначен заместителем командира 4-й роты 2-го полка по воспитательной работе Национальной гвардии Украины в г. Киеве, но уже в марте 1993 г. в связи с отказом принимать украинскую военную присягу убыл на Северный флот. Проходил службу на эсминце «Бесстрашный» 956 проекта психологом, затем заместителем командира РТБЧ по воспитательной работе. Участвовал в формировании экипажа, приёмке корабля от промышленности, ходовых и государственных испытаниях, межфлотском переходе в августе 1994 г. с Балтийского на Северный флот.

В августе 2004 г. Андрей Николаевич вернулся в своё соединение ЧФ на должность заместитель командира РТБЧ по воспитательной работе бпк «Очаков» 1134Б, в мае 2005 г. назначен заместителя командира 11-й брплк 30-й днк ЧФ по воспитательной работе. С осени 2004 г. неоднократно исполнял обязанности заместителя командира похода по работе с личным составом отрядов кораблей ЧФ в Средиземном море, в том числе в ходе оперативно-стратегических учений «Запад-2009», «Восток-2010», российско-итальянских военно-морских учений «ИОНЕКС-2011». В августе — сентябре 2008 г. участвовал в операции по принуждению Грузии к миру. В апреле — июле 2010 г. возглавлял морально-психологическое обеспечение межфлотского перехода гркр «Москва» проекта 1164 с Черноморского на Тихоокеанский флот через Индийский и Тихий океаны.

2011 год — начальник отдела по работе с личным составом чф рф.

16.11.2021. ««Мы часто проводим мероприятия совместно с «Артеком», считаю, что такие акции важны. Дети приезжают из разных регионов, они могут познакомиться с мощью, вооружением армии, узнать, как строится служба, – говорит заместитель командующего Черноморским флотом по военно-политической работе, капитан 1 ранга Андрей Палий. – Дети получают возможность пообщаться с военнослужащими, посмотреть технику. Такие акции имеют большое значение для патриотического воспитания»