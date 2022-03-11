В Украине убит командующий российской армии генерал-майор Андрей Колесников

Украинские военные ликвидировали генерал-майора российской армии, Андрея Колесникова - российского военного деятеля, командующего общевойсковым объединением (29-й армией) Восточного военного округа (ВВО) в Забайкальском крае.
Информацию об уничтожении генерал-майора сегодня, 11 марта, сообщил советник министра внутренних дел Украины, Антон Геращенко.
"Хорошая новость: сегодня стал "двухсотым" командующий 29-й армией Восточного военного округа (ВВО) генерал-майор Андрей Колесников", – написал он.
Напомним, также, что ВСУ 5 марта ликвидировали пилота путинской оккупационной армии Алексея Хасанова. Он был командиром полка и участвовал в операциях РФ в Сирии. О гибели оккупанта во время "служебной командировки" сообщили на сайте его родного города.
За то, что россиянин бомбил украинские города, в РФ его наградили "Орденом Мужества" посмертно. За предыдущие свои "достижения" он также получил ряд наград.
Также российские силовики передали ГУР Министерства обороны Украины информацию о командирах из Чечни, которые принимают непосредственное участие в попытке оккупации нашей страны. Также они совершили военные преступления.
Эти данные были предоставлены в качестве "входного билета". Дело в том, что некоторые представители силовых структур РФ прекрасно осознают последствия преступных действий агрессора и то, что за этим последует.