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В Украине убит командующий российской армии генерал-майор Андрей Колесников

11 Марта 2022, 18:01:03 3738 1 Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Украине убит командующий российской армии генерал-майор Андрей Колесников

 Украинские военные ликвидировали генерал-майора российской армии, Андрея Колесникова - российского военного деятеля, командующего общевойсковым объединением (29-й армией) Восточного военного округа (ВВО) в Забайкальском крае.

Информацию об уничтожении генерал-майора сегодня, 11 марта, сообщил советник министра внутренних дел Украины, Антон Геращенко.

"Хорошая новость: сегодня стал "двухсотым" командующий 29-й армией Восточного военного округа (ВВО) генерал-майор Андрей Колесников", – написал он.

Напомним, также, что ВСУ 5 марта ликвидировали пилота путинской оккупационной армии Алексея Хасанова. Он был командиром полка и участвовал в операциях РФ в Сирии. О гибели оккупанта во время "служебной командировки" сообщили на сайте его родного города.

За то, что россиянин бомбил украинские города, в РФ его наградили "Орденом Мужества" посмертно. За предыдущие свои "достижения" он также получил ряд наград.

Также российские силовики передали ГУР Министерства обороны Украины информацию о командирах из Чечни, которые принимают непосредственное участие в попытке оккупации нашей страны. Также они совершили военные преступления.

Эти данные были предоставлены в качестве "входного билета". Дело в том, что некоторые представители силовых структур РФ прекрасно осознают последствия преступных действий агрессора и то, что за этим последует.
Тэги: армия, Война, новости Украины, новости россии, Андрей Колесников
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Комментариев: 1
Кот
1 Которович (Кот)   • 10:17:45, Вчера [Материал]

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