100 тысяч в месяц: кто из военных в Украине будет получать такие деньги

Министр обороны Алексей Резников после начала полномасштабной войны РФ против Украины анонсировал, что военным будут выплачиваться по 100 тыс. грн в месяц. Рассказываем, кто может претендовать на зарплату в 100 тысяч гривен в месяц. Однако это постановление касается не всех, а только тех военных, которые непосредственно принимают участие в боевых действиях против вооруженных сил РФ.
Следовательно, речь идет не обо всех, кто задействован в вооруженных структурах или имеет отношение к армии, а только о военных, непосредственно участвующих в боевых действиях или осуществляющих мероприятия по национальной безопасности и обороне непосредственно в районах и в период осуществления таких мер.
Проще говоря, 100 тыс. грн получат воюющие на передовой с российскими захватчиками.
Для других категорий военнослужащих, предусмотрены дополнительные выплаты.
По 30 тыс. грн во время действия в Украине военного положения будут дополнительно выплачиваться военнослужащим:
- Вооруженных сил;
- Службы безопасности;
- Службы внешней разведки;
- Служба разведки Министерства обороны;
- Национальная гвардия;
- Государственная пограничная служба;
- Управление госохраны;
- Государственной службы специального назначения и защиты;
- Государственной специальной службы транспорта;
- служащие рядового и начальствующего состава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям;
- полицейским.
Помощь семьям погибших
Родственникам военных, погибшим в войне с российскими оккупационными войсками, будут выплачиваться единовременная денежная помощь в размере 15 миллионов гривен. Ее разделят равными долями на всех получателей.
Источник: https://economics.segodnya.ua/