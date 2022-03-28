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Главная » Новости » Армия » 2022 » Март » 28 » 14:44:32

100 тысяч в месяц: кто из военных в Украине будет получать такие деньги

Сегодня, 14:44:46 283 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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100 тысяч в месяц: кто из военных в Украине будет получать такие деньги

 Министр обороны Алексей Резников после начала полномасштабной войны РФ против Украины анонсировал, что военным будут выплачиваться по 100 тыс. грн в месяц. Рассказываем, кто может претендовать на зарплату в 100 тысяч гривен в месяц. Однако это постановление касается не всех, а только тех военных, которые непосредственно принимают участие в боевых действиях против вооруженных сил РФ.

Следовательно, речь идет не обо всех, кто задействован в вооруженных структурах или имеет отношение к армии, а только о военных, непосредственно участвующих в боевых действиях или осуществляющих мероприятия по национальной безопасности и обороне непосредственно в районах и в период осуществления таких мер.

Проще говоря, 100 тыс. грн получат воюющие на передовой с российскими захватчиками.

Для других категорий военнослужащих, предусмотрены дополнительные выплаты.

По 30 тыс. грн во время действия в Украине военного положения будут дополнительно выплачиваться военнослужащим:

  • Вооруженных сил;
  • Службы безопасности;
  • Службы внешней разведки;
  • Служба разведки Министерства обороны;
  • Национальная гвардия;
  • Государственная пограничная служба;
  • Управление госохраны;
  • Государственной службы специального назначения и защиты;
  • Государственной специальной службы транспорта;
  • служащие рядового и начальствующего состава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям;
  • полицейским.

Помощь семьям погибших

Родственникам военных, погибшим в войне с российскими оккупационными войсками, будут выплачиваться единовременная денежная помощь в размере 15 миллионов гривен. Ее разделят равными долями на всех получателей.

Источник: https://economics.segodnya.ua/
Тэги: Война, война всех против всех, россияокупант, новости Украины, выплаты военным
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