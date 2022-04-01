Компенсация за повреждение или уничтожение жилья в Украине. Кто и как получит деньги?

Государство планирует компенсировать украинцам утраченное во время войны жилье. Согласно принятого в Украине законопроекта, планируют ввести компенсацию за повреждение и уничтожение жилья граждан в результате боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных военной агрессией россии. Соответствующий законопроект №7198 Верховная Рада приняла в первом чтении.
Законопроект предусматривает государственную компенсацию за утраченное или поврежденное недвижимое имущество во время войны с РФ. Речь идет о квадратных метрах жилой площади, а не о деньгах. Да, в каждом населенном пункте отдельная очередь на компенсацию. Первоочередное предоставление компенсации многодетным семьям, лицам с инвалидностью и участникам боевых действий.
Комиссия по рассмотрению вопросов для компенсации будет работать в каждой области отдельно. Она принимает заявления, организует экспертизу и дает заключение о компенсации.
На компенсацию будут иметь право граждане Украины (владельцы жилья; инвесторы в строительство; члены кооперативов, выкупивших жилье; наследники вышеупомянутых лиц). А также управляющие многоквартирными домами для восстановления мест общего пользования.
Информационные сообщения о поврежденном жилье можно подавать в электронной форме через приложение «ДІЯ» или в бумажной через ЦНАПы/нотариусы.
Предусматриваются два варианта компенсаций за поврежденное жилье:
- не подлежит восстановлению – финансируется новое строительство;
- подлежит восстановлению – владельцу предоставляются средства на восстановление или финансируются строительные работы по восстановлению.
Новое жилье должно быть аналогичной жилой площади, но не более 150 кв. метров; в том же населенном пункте или по желанию другому, но аналогичной категории. Можно получить жилье более высокой стоимости, профинансировав разницу самостоятельно. Можно выбрать застройщика из подписавших договор с распорядителями фонда. Компенсация на ремонт определяется результатами оценки. Предельная сумма компенсации не может превышать стоимость строительства нового жилья.