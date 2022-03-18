Андрей Мордвичев погиб в Украине. Генерал-лейтенант убит в результате удара ВСУ

Информацию только что подтвердил советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович. Он уточнил, что 8-я армия отвечает за ОРДЛО («отдельные районы Донецкой и Луганской области» — официальное обозначение двух созданных там «народных республик»).





Позже было обнародованы видеоролики местных жителей. На опубликованном видео — солдаты приехавшие из России перетягивали разбитые вертолёты из Чернобаевки после удара ВСУ.



16 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские войска в Украине продолжают нести значительные потери. По его словам, в частности, был убит один генерал. Советник главы МВД Украины Антон Геращенко опубликовал фото убитого военного и заявил, что это генерал-майор вооруженных сил России

На этот раз, был уничтожен командный пункт 8-й общевойсковой армии Южного военного округа РФ вместе с командующим.Позже было обнародованы видеоролики местных жителей. На опубликованном видео — солдаты приехавшие из России перетягивали разбитые вертолёты из Чернобаевки после удара ВСУ.16 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские войска в Украине продолжают нести значительные потери. По его словам, в частности, был убит один генерал. Советник главы МВД Украины Антон Геращенко опубликовал фото убитого военного и заявил, что это генерал-майор вооруженных сил России Олег Митяев

Справка

Мордвичев Андрей Николаевич (родился 14 января 1976 года) — генерал-лейтенант рф, начальник штаба 8-й гвардейской общевойсковой армией Южного военного округа. В 2017 году был начальником Южно-Сахалинского гарнизона. Был начальником штаба 41 общевойсковой армии. 9 мая 2021 года был командующим парадом в Волгограде, находясь в должности перого заместителя командующего восьмой общевойсковой армией ЮВО. Награждён медалью Путина «За возвращение Крыма».



8-я гвардейская армия была создана в 2017 году специально для вторжения в Украину. Она должна была вести захватнические боевые действия вплоть до Одессы.​​​​​

В Украине ликвидированы

генерал-майор Тушаев Магомед — командир 141-го моторизированного полка Национальной гвардии Чечни, ликвидирован под Гостомелем;

генерал-майор Герасимов Виталий — первый заместитель 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа, убит под Харьковом;

генерал-майор Колесников Андрей — командующий 29-й общевойсковой армией Восточного военного округа, ликвидирован 11 марта;

генерал-майор Суховецкий Андрей — заместитель командующего 41-й общевойсковой армией Центрального военного округа, убит 28 февраля под Мариуполем, а его смерть подтвердил президент РФ Владимир Путин;

полковник Захаров Андрей — командир 6-го полка (Чебаркуль) 90-й танковой дивизии Центрального военного округа, убит под Киевом 9-10 марта;

полковник Порохня Сергей — командир 12-й отдельной гвардейской инженерной бригады Центрального военного округа;

полковник Николаев Игорь — командир 252-го мотострелкового полка 3-й мотострелковой дивизии, убит 15 марта под Харьковом;

подполковник Агарков Юрий — командир 33-го мотострелкового полка гвардии;

подполковник Сафронов Дмитрий — заместитель командира бригады морской пехоты, ликвидирован 6 марта под Харьковом;

подполковник Ермолин Михаил — командир дивизиона воинской части 12776;

полковник Исайкин Виктор — погиб в начале марта, его смерть подтвердил глава Мордовской Республики.

Ранее сообщалось, что ВСУ в очередной раз накрыли аэропорт в Чернобаевке (Херсонская область) со скоплением военной техники РФ.