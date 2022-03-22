Генерал Владислав Ершов арестован и отправлен под домашний арест из-за больших потерь в Украине

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Министр обороны России С.Шойгу отстранил от исполнения обязанностей командующего 6 общевойсковой армии генерал-лейтенанта Ершова Владислава Николаевича, обвинив его в огромных потерях личного состава. По предварительным данным, потери личного состава 6 общевойсковой армии составляют больше 2000 военнослужащих, из которых около 180 человек – солдаты срочники.



На данный момент, генерал Ершов находится под домашним арестом, по нему ведется следствие.

Ершов биография

Владислав Николаевич Ершов Родился 8 сентября 1975 года в городе Наро-Фоминск Московской области. В 1992 окончил Московское суворовское военное училище.

С 1992 по 1996 год — курсант Московского высшего военного командного училище им. Верховного Совета РСФСР. Прошёл все должности от командира учебного мотострелкового взвода до командира мотострелковой бригады.

С 2001 по 2003 год — слушатель Общевойсковой академии Вооружённых сил Российской Федерации.

С 2010 по 2012 год — слушатель Военной академии Генерального штаба Вооружённых сил РФ.

С 2012 по 2014 год — командир 21-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады (в/ч 12128 с. Тоцкое Оренбургская область).

12 декабря 2013 года присвоено воинское звание генерал-майор.

С 2014 по 2017 год — преподаватель кафедры Военной академии Генерального штаба Вооружённых сил РФ.

С 2017 по 2019 год — начальник штаба — первый заместитель командующего 49-й общевойсковой армией Южного военного округа. Участник боевых действий.

С февраля 2019 года — командующий 6-й общевойсковой армией Западного военного округа.

Указом Президента РФ № 104 от 18.02.2021 присвоено воинское звание генерал-лейтенант.

Сын генерал-лейтенанта Ершова Николая Филипповича - Начальника Главного автобронетанкового управления Министерства обороны РФ (ноябрь 2007 - июль 2009 гг.).

Женат, воспитывает двоих сыновей.

6 ликвидированных российских генералов за три недели

Как сообщили в Управлении стратегических коммуникаций Аппарата главнокомандующего ВСУ, защитники Украины уже уничтожили более десятка высших командиров армии РФ. В том числе не менее шести генералов. Вот список:

❌ генерал-майор Магомед Тушаев – командир 141-го моторизованного полка Нацгвардии РФ.

❌ генерал-майор Виталий Герасимов – первый заместитель командующего 41-й армией Центрального военного округа.

❌ генерал-майор Андрей Колесников - командующий 29-й армией Восточного военного округа;

❌ генерал-майор Андрей Суховецкий – заместитель командующего 41-й армией Центрального военного округа.

❌ генерал-майор Олег Митяев - командир 150-й мотострелковой дивизии.

❌ генерал-лейтенант Андрей Мордвичев – командующий 8-й гвардейской общевойсковой армии Южного военного округа.