Сергей Порохня убит в Украине. Полковник погиб спасаясь от ВСУ

В Украине уничтожен российский полковник Порохня Сергей Иванович, командир 12 инженерной бригады. Об этом в соцсетях сообщили его сослуживцы.
Соответствующий некролог появился в сети в понедельник, 14 марта.
"Российский полковник Порохня поехал в Украину убивать женщин и детей, но что-то пошло не так, и домой полковник Порохня уедет в цинке", "Да ладно, что ж тут печального? Командир 12-й бригады полковник Порохня Сергей Иванович успешно посетил Украину, познакомился с её туристическими достопримечательностями и гостеприимным населением", — пишут в сети украинцы.
Напомним, что 26 февраля во время безуспешной попытки взять Киев был убит генерал чеченского полка Нацгвардии Магомед Тушаев
. А 3 марта появились сообщения о гибели неподалеку от Мариуполя генерал-майора россии Андрея Суховецкого.
Ранее сообщалось, что в начале марта под Харьковом бойцы ВСУ убили генерал-майора рф Виталия Герасимова, "отжимавшего" Крым и воевавшего в Чечне.