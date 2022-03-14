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Главная » Новости » Житомир » Армия » 2022 » Март » 14 » 20:03:13

Сергей Порохня убит в Украине. Полковник погиб спасаясь от ВСУ

Вчера, 20:03:14 5193 2 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Сергей Порохня убит в Украине. Полковник погиб спасаясь от ВСУ

 В Украине уничтожен российский полковник Порохня Сергей Иванович, командир 12 инженерной бригады. Об этом в соцсетях сообщили его сослуживцы.

Соответствующий некролог появился в сети в понедельник, 14 марта.



"Российский полковник Порохня поехал в Украину убивать женщин и детей, но что-то пошло не так, и домой полковник Порохня уедет в цинке", "Да ладно, что ж тут печального? Командир 12-й бригады полковник Порохня Сергей Иванович успешно посетил Украину, познакомился с её туристическими достопримечательностями и гостеприимным населением", — пишут в сети украинцы.

Напомним, что 26 февраля во время безуспешной попытки взять Киев был убит генерал чеченского полка Нацгвардии Магомед Тушаев. А 3 марта появились сообщения о гибели неподалеку от Мариуполя генерал-майора россии Андрея Суховецкого.

Ранее сообщалось, что в начале марта под Харьковом бойцы ВСУ убили генерал-майора рф Виталия Герасимова, "отжимавшего" Крым и воевавшего в Чечне.
Тэги: война в Украине, порохня, Убит
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Комментариев: 2
Житич
1 Василий (Житич)   • 20:17:49, Вчера [Материал]

На фига нам об этом пишут?Думаете украинцы будут по нём плакать?
Он сам выбрал этот путь, сам прилез в Украину и пусть идёт за русским военным кораблём!
Земля ему стекловатой!
Кот
2 Которович (Кот)   • 23:03:18, Вчера [Материал]

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