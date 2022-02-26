Магомед Тушаев убит в Украине - СМИ

Украинские военные захватили в плен подполковника Росгвардии, который дал такие признательные показания

Учения начались с того, что все наши подразделения были собраны в городе Смоленск, откуда мы отправились в населенные пункты Малая Гребля Гомельской области республики Беларусь, где разбили лагерь. Перед вылетом из Смоленска у всех сотрудников изъяли мобильные телефоны и удостоверения. Легенду учений нам никто не доводил, целью было — боевое слаживание всех подразделений Росгвардии.







На основании вышеизложенного хочу от себя лично попросить прощения у граждан Украины за то, что мы вероломно вступили на территорию вашего государства. Причина была такая, что мы до конца не понимали куда мы едем, потому что наше руководство не до конца доводило нам информацию. Нам пришлось быть в неведении практически до самого конца. Утром 24 февраля на общем построении наш командир полковник Огий Константин Анатольевич довел нам задачу, что мы будем оказывать помощь вооруженным силам Российской Федерации в захвате территории Украины и обеспечения контроля над ней, подавления возможного сопротивления граждан Украины. Ближе к ночи мы прибыли на рубеж уже захваченной вооруженными силами Российской Федерации ЧС. После этого нам поставили задачу выдвигаться в направлении на Киев с целью захвата. Во время движения нашей колонны мы попали под обстрел, где я получил ранение и попал в плен.На основании вышеизложенного хочу от себя лично попросить прощения у граждан Украины за то, что мы вероломно вступили на территорию вашего государства. Причина была такая, что мы до конца не понимали куда мы едем, потому что наше руководство не до конца доводило нам информацию. Нам пришлось быть в неведении практически до самого конца.



Также хочу обратиться к солдатам и сотрудникам армии Российской Федерации и подразделениям Росгвардии с тем, чтобы сложили оружие и прекратили планомерное уничтожение мирного населения и военнослужащих Украины, нашего, по сути, братского государства, и избежали гибели и тяжелого ранения на данной территории, чтобы не страдали ваши семьи дома, чтобы ни дети, ни жены, ни отцы с матерями не встречали вас в цинковых гробах».