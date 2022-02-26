Магомед Тушаев убит в Украине - СМИ

В аэропорту Гостомель под Киевом сегодня был ликвидирован Магомед Тушаев, руководитель 141 моторизованного полка нацгвардии Чечни. Об этом сообщает УНИАН.
"У чеченцев потери от ВСУ. Наш источник сообщает, что был убит кадыровский генерал Магомед Тушаев, руководитель 141 моторизованного полка нацгвардии Чечни. Это одно из самых элитных подразделений Путина и Кадырова. Чеченскую колону разгромила украинская артиллерия, куски мяса лежат на украинской земле" - передает телеграмм канал Вертикаль.
Информация обновляется.
Как сообщает издание The Economist, Россия только за первые сутки войны против Украины потеряла больше военных, чем за 8 лет войны в Сирии.
Украинские военные захватили в плен подполковника Росгвардии, который дал такие признательные показания
«Я Астахов Дмитрий Михайлович, являюсь уроженцем города Кемерово Кемеровской области, проживаю по адресу пр. Шахтеров. На данный момент прохожу службу в специальном отряде быстрого реагирования Управления Росгвардии по Кемеровской области в должности старшего оперуполномоченного по ОВД в звании подполковника. В январе 2022 года начались совместные учения вооруженных сил России и вооруженных сил республики Белоруссия. Со стороны России в учениях принимало участие большое количество региональных подразделений росгвардейских, в том числе чеченские подразделения Росгвардии, а также со стороны республики Белоруссия подразделения ОМОН и СОБР. Общее количество предполагается около 2-2,5 тысяч сотрудников Росгвардии. Чеченское подразделение, которое стояло возле нас, по моим данным, возглавляли Магомед Тушаев и Хуссейн Миджоев.
Учения начались с того, что все наши подразделения были собраны в городе Смоленск, откуда мы отправились в населенные пункты Малая Гребля Гомельской области республики Беларусь, где разбили лагерь. Перед вылетом из Смоленска у всех сотрудников изъяли мобильные телефоны и удостоверения. Легенду учений нам никто не доводил, целью было — боевое слаживание всех подразделений Росгвардии.
Утром 24 февраля на общем построении наш командир полковник Огий Константин Анатольевич довел нам задачу, что мы будем оказывать помощь вооруженным силам Российской Федерации в захвате территории Украины и обеспечения контроля над ней, подавления возможного сопротивления граждан Украины. Ближе к ночи мы прибыли на рубеж уже захваченной вооруженными силами Российской Федерации ЧС. После этого нам поставили задачу выдвигаться в направлении на Киев с целью захвата. Во время движения нашей колонны мы попали под обстрел, где я получил ранение и попал в плен.
На основании вышеизложенного хочу от себя лично попросить прощения у граждан Украины за то, что мы вероломно вступили на территорию вашего государства. Причина была такая, что мы до конца не понимали куда мы едем, потому что наше руководство не до конца доводило нам информацию. Нам пришлось быть в неведении практически до самого конца.
Также хочу обратиться к солдатам и сотрудникам армии Российской Федерации и подразделениям Росгвардии с тем, чтобы сложили оружие и прекратили планомерное уничтожение мирного населения и военнослужащих Украины, нашего, по сути, братского государства, и избежали гибели и тяжелого ранения на данной территории, чтобы не страдали ваши семьи дома, чтобы ни дети, ни жены, ни отцы с матерями не встречали вас в цинковых гробах».