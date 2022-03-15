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Житомирский мясокомбинат принадлежит гражданину России и может быть национализирован Украиной

15 Марта 2022, 14:47:18 3202 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житомирский мясокомбинат принадлежит гражданину России и может быть национализирован Украиной

 По состоянию на 24 февраля в Украине было 16 896 компаний, среди собственников, учредителей или конечных бенефициаров которых есть хотя бы один гражданин или резидент Российской Федерации или Республики Беларусь, в том числе и ООО «Житомирский мясокомбинат».

Об этом сообщает Опендатабот.




Собственником группы компаний «Альянс», в которую входят и Житомирский мясокомбинат, и Андрушивский маслосырзавод, является гражданин РФ Армен Меликян, которого считают одним из самых богатых представителей армянского бизнеса в Украине.

Компания Вента

Среди компаний с российскими бенефициарами крупнейшей по выручке в 2020 году была фармацевтическая компания Вента, занимающаяся реализацией лекарственных средств.

В топ-3 входят также украинская "дочка" российской сети парфюмерии и косметики Brocard и Крюковский вагоностроительный завод, среди владельцев которого председатель совета директоров российского Завода металлоконструкций Станислав Гамзалов.

А 3 марта Верховная Рада приняла закон об основных принципах принудительного изъятия в Украине объектов права собственности России и ее резидентов.

Документ предусматривает национализацию в Украине имущества и финансовых средств юридических лиц России.

Решение о национализации будет принимать Совет национальной безопасности и обороны по просьбе правительства страны. Оно, в свою очередь, должно составить список объектов, подлежащих принудительному изъятию.
 
Тэги: экономика, война в Украине, бизнес, новости Украины
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