Житомирский мясокомбинат принадлежит гражданину России и может быть национализирован Украиной

По состоянию на 24 февраля в Украине было 16 896 компаний, среди собственников, учредителей или конечных бенефициаров которых есть хотя бы один гражданин или резидент Российской Федерации или Республики Беларусь, в том числе и ООО «Житомирский мясокомбинат».
Об этом сообщает Опендатабот.
Собственником группы компаний «Альянс», в которую входят и Житомирский мясокомбинат, и Андрушивский маслосырзавод, является гражданин РФ Армен Меликян, которого считают одним из самых богатых представителей армянского бизнеса в Украине.
Компания Вента
Среди компаний с российскими бенефициарами крупнейшей по выручке в 2020 году была фармацевтическая компания Вента, занимающаяся реализацией лекарственных средств.
В топ-3 входят также украинская "дочка" российской сети парфюмерии и косметики Brocard и Крюковский вагоностроительный завод, среди владельцев которого председатель совета директоров российского Завода металлоконструкций Станислав Гамзалов.
А 3 марта Верховная Рада приняла закон об основных принципах принудительного изъятия в Украине объектов права собственности России и ее резидентов.
Документ предусматривает национализацию в Украине имущества и финансовых средств юридических лиц России.
Решение о национализации будет принимать Совет национальной безопасности и обороны по просьбе правительства страны. Оно, в свою очередь, должно составить список объектов, подлежащих принудительному изъятию.