Новости в Украине

Актуальные новости сегодня в ленте новостей на ЖЖ инфо: происшествия в Украине и мире, криминальные новости, аварии, ДТП, курьезы и другие события в мире. Новини сьогодні. Экономика. Какая поддержка бизнеса во время военного положения введена в Украине. Полный список льгот. - 16 Марта 2022