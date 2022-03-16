Какая поддержка бизнеса во время военного положения введена в Украине. Полный список льгот.

В это тяжелое для Украины время, когда многие ФОПы и предприятия потеряли возможность вести хозяйственную деятельность из-за войны, Президент и правительство Украины анонсировали пакет решений для поддержки украинского бизнеса.
Мы собрали перечень всех инструментов, с помощью которых украинский бизнес может продержаться на плаву до окончания войны и войти в мирное время.
Итак, какая поддержка планируется:
- отчеты и другие документы можно подавать в течение 3 месяцев после отмены военного положения;
- налоговые проверки не начинаются, а начатые проверки приостанавливаются;
- ФОПы освобождаются от ответственности в случае невозможности своевременно уплатить налоги, но их нужно будет уплатить (за весь период) в течение 3 месяцев после отмены военного положения;
- за непредставление или несвоевременное представление отчетности и/или других документов к физическим лицам, ФЛП, юридическим лицам не применяется административная и/или уголовная ответственность на период действия военного положения, а также в течение трех месяцев после его завершения;
- откладывается внедрение РРО для всех ФЛП;
- временно, на период до отмены военного положения, штрафы за нарушение требований использования РРО/ПРРО не применяются (кроме санкций нарушение при продаже подакцизной продукции);
- упрощенцы 2 и 3 групп будут освобождены от уплаты ЕСВ за наемных работников, призванных в ВСУ, других вооруженных формирований (в том числе территориальной обороны). При этом сбор будет уплачен за счет государства;
- с 1 марта до прекращения военного положения ФЛП 1-3 групп не платят ЕСВ за себя, если не получают дохода;
- с 1 апреля и во время действия военного положения для ФЛП 1 и 2 групп ввели добровольную уплату единого налога, но и в случае, если нет дохода;
- плательщиками единого налога третьей группы могут быть ФЛП и юридические лица, у которых объем дохода не превышает 10 миллиардов гривен в год. Таким плательщикам устанавливается ставка налога в размере 2% дохода;
- предприниматели всех групп могут получить 6500 грн в рамках программы «Поддержка».
Желаем всем мира и скорейшего восстановления своих финансовых возможностей.